DISPACCI DALLA CINA. HUAWEI, PAURA DI SPIONAGGIO. UNA LETTERA DI LAICI…

Cari Stilumcuriali, il M° Porfiri ci ha mandato i suoi Dispacci settimanali dalla Cina. Molto interessanti, come di consueto. Ad essi aggiungiamo, in calce, la lettera che un amico cinese ci ha inviato, per parlarci di un’iniziativa presa da un gruppo di coraggiosi laici cattolici cinesi. Buona lettura.

Huawei

Ancora oggi sui giornali di Hong Kong notizie su istituzioni (a Taiwan, per esempio) che scoraggiano a usare telefonini di marca Huawei per paura di possiblle spionaggio da parte cinese. Io non so cosa c’è di vero, ma certamente è bene usare prudenza. Il CEO di Huawei ha detto essere vero che lui supporta il partito comunista cinese ma che non farebbe mai nulla per mettere in pericolo la sicurezza mondiale. Certamente non c’è nulla di male nel supportare il proprio governo, anche perché senza questo supporto molto difficilmente una compagnia potrebbe sopravvivere in paesi come la Cina. Quello che dovrebbe essere chiarito è cosa in effetti si richiede in cambio di questa sopravvivenza. Perché l’appoggio del governo non viene gratuitamente ma in qualche modo ai deve pagare.

Persecuzioni

Un articolo di Charles McDermid ci informa che l’Asia è il continente con più persecuzioni verso i cristiani, ci dice un articolo sul “South China Morning Post”. Le persone perseguitate sarebbero almeno 140 milioni e Cina e Indonesia sarebbero tra i paesi dove il livello di persecuzione è molto alto. Ma il primato spetta alla Corea del Nord.

Accordo sino vaticano

Sembra, e dico sembra, che ci siano voci di forte dissenso da parte cinese per quanto riguarda alcune parole del Pontefice, come per esempio quando ha affermato che l’ultima parola sulla nomina dei vescovi sarebbe la sua. Non so se queste voci siano vere (anche se sono dette da persone affidabili) ma sono certo verosimili, conoscendo la paranoia della Cina per le “ingerenze straniere” e constatando che l’associazione patriottica, la Chiesa parallela, ha festeggiato il suo sessantesimo con una certa solennità.

Futuro di Hong Kong

Mi veniva da pensare che il nuovo vescovo di Hong Kong sarebbe stato eletto in tempi relativamente brevi ma una voce ha paventato che l’amministrazione del Cardinale Tong potrebbe durare non poco. Personalmente non ne vedo ragione, anche perché sembrava che i giochi fossero abbastanza fatti e anche durante il magistero espiscopale di Mons. Yeung, ora scomparso, le voci su chi sarebbe stato il successore si concentravano sul nome del vicario generale Mons. Peter Choi. Il vescovo ausiliare Joseph Ha sembra avere anche un certo numero di sostenitori e nomi a sorpresa sono sempre possibili, anche se nella situazione cinese le sorprese andrebbero calibrate con molta cura. Ma la preparazione all’episcopato di Mons. Choi, da quello che so, era bene in carreggiata e la scomparsa prematura di Mons. Yeung ha un pochino scombussolato i piani, in quanto non si è fatto in tempo a nominare Mons. Choi vescovo ausiliare. In effetti, in questa prospettiva, anche la nomina del vescovo Yeung quando si sapeva che era già malato ed era oltre i 70 anni è un pochino strana e fa almeno pensare.

Ed ecco la lettera:

Buon giorno. Un gruppo di cattolici di Hong Kong ha pubblicato una lettera aperta, sicuramente anche alle autorità vaticane, in cui si legge che “… Dalla salita al potere di Xi Jinping, il governo cinese si è scatenato con un pugno di ferro sulla società civile. Croci bruciate, chiese distrutte, musulmani dello Xinjiang mandati in campi di detenzione, attivisti per i diritti umani arrestati, ‘popolazione dei livelli più bassi’ espulsa [dalle città] in modo forzato. Il governo di Xi adotta anche una politica dura verso Hong Kong. Attraverso il governo della Regione ad amministrazione speciale, esso opprime i dissidenti in nome del nazionalismo. Il principio ‘Una nazione, due sistemi’ è divenuto lo zimbello della comunità internazionale….”. Ma tutto questo peggioramento è accaduto in perfetta coincidenza con il ‘dialogo’ fortemente voluto da Bergoglio tra Roma e Pechino. In un’analisi inviata anni fa al Vaticano, si è previsto tutto ciò, perché il Vaticano che dovrebbe difendere i diritti umani, inclusa la libertà religiosa, si è inginocchiato a quella prepotenza, che – naturalmente – ora si sente più libera di far quanto vuole.

