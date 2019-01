DON MINUTELLA CI HA SCRITTO. RISPONDE A PADRE CAVALCOLI.

MarcoTosatti

Cari Stilumcuriali, nei giorni scorsi il blog ha ospitato una risposta del padre domenicano Giovanni Cavalcoli a Ariel Levi di Gualdo. L’oggetto della discussione fra questi due sacerdoti era don Alessandro Minutella, il sacerdote di recente fatto oggetto di provvedimenti estremamente severi da parte della Santa Sede. Don Alessandro ha pubblicato su FB un suo intervento, relativo a questo dibattito, e ce lo ha fatto pervenire. Ci sembra corretto pubblicarlo; anche se certamente don Minutella non ha bisogno di questo povero sito per far conoscere il suo pensiero.





AL DOTTOR MARCO TOSATTI, AL PADRE GIOVANNI CAVALCOLI E A TUTTI I MIEI AMABILI “DETRATTORI” (CON L’IMBARAZZO DELLA SCELTA).

“IL PUNTO ALFA”

Gentile dottor Tosatti,

da qualche settimana nel suo blog si parla del sottoscritto. Senza tuttavia darmi possibilità minima di replica. Le invio pertanto questa mia considerazione, sperando che voglia ospitarla.

Il padre Cavalcoli cerca di recuperarmi. In realtà io sono più che al sicuro nella “dimora” cattolica, non quella messa in piedi dalla massoneria ecclesiastica, con l’avallo di poteri occulti, e che ha condotto alle forzate dimissioni di Benedetto XVI e al golpe del marzo 2013, con l’avvento del cardinale Bergoglio, scelto in anticipo, come ha sostenuto il desaparecido cardinale Danneels, esponente di spicco del partito riformista e della cosiddetta “mafia di san Gallo”(strano che nessuno senta il bisogno di coinvolgerlo ulteriormente in questa sua esternazione così esplosiva). Il Conclave del 2013 è invalido, e apre scenari preoccupanti, perché o la Chiesa dovrà sanare con un atto di coraggio fin qui mai visto quel buco nero, oppure a partire da questo momento, e chissà fino a quando, convivranno due Chiese cattoliche, con due papi, e due loro successori, con due diverse visioni di Chiesa e due fronti contrapposti. Quello che stiamo vivendo non è paragonabile né allo scisma d’Oriente del 1054 né a quello della Riforma del XVI secolo. Perché in entrambi i casi, il papa era legittimo Successore di Pietro ed era chiaro chi se ne andava, per ragioni di tipo politico o dottrinale. Roma, intanto, rimaneva salda nelle mani di Pietro, custode delle chiavi. Ora Roma, invece, è divenuta quel che la Madonna diceva a La Salette nel 1846: “sede dell’anticristo”, ora Roma è il centro di quella chiesa falsa e stravagante, di cui ha parlato la beata Caterina Emmerick, ora Roma è il cuore di quel “corpo mistico dell’anticristo”, di cui, appena un cinquantennio fa, ha profetizzato monsignor Fulton Sheen. Siamo ormai chiaramente in presenza di una spaccatura interna, intestina, senza precedenti. Nessuna delle due chiese, quella ampia e maggioritaria (ma falsa) di Bergoglio, e quella minoritaria e crocifissa (ma vera) di Benedetto XVI, sarà disposta a cedere nel tempo, ed entrambe rivendicheranno il diritto a incarnare la vera Chiesa, anche e al di là di Bergoglio e Ratzinger. Non è più una questione marginale, come poteva esserlo, per esempio, ai tempi della profetica denuncia di mons. Lefebvre. Oggi è questione centrale.

Uno scontro dai toni apocalittici, dove non basta più né la formulazione teologica fin qui elaborata né la legislazione canonistica. C’è voluto tutto il senso misterioso e profetico del cielo che, attraverso il terzo segreto di Fatima, ha cercato di preparare i credenti a questa “prova finale” (CCC 675) della Chiesa. E siccome i pontefici, errando, hanno taciuto e non hanno risposto alla richiesta che, già nel 1960 mediante suor Lucia, veniva avanzata di rendere noto il segreto, ecco che oggi, tra i fedeli, i teologi, i pastori, tra le stesse masse cattoliche, regna la confusione e la divisione. Diventa anche preoccupante che una buona fetta di cardinali e vescovi, nonché di teologi, come nell’insieme di porzione di cattolici legati alla Tradizione (quelli che, però, non vogliono sporcarsi le mani), vadano sottovoce dicendo: ‘pazientiamo ancora un po’, Bergoglio è anziano, fra un po’ anch’egli andrà via, forse proprio in questo 2019 e provvederemo a risanare’. Penso a quanto scrive il libro della Sapienza a loro riguardo: “la pensano così ma si sbagliano” (2,21). Infatti, non sarà l’uscita di scena di Bergoglio, quasi fosse una questione solo umana, ad appianare la faccenda, perché il conclave successivo non solo sarà anch’esso invalido, perché conseguente a uno precedente invalido (ma riconosciuto valido dalla maggior parte dei futuri conclavisti), ma il successore di Bergoglio, avrà la sua stessa sorte: egli è già stato scelto. Non esiste più, in questa successione di Conclavi, a partire dal 2013, il soffio dello Spirito Santo. Poiché tutto è già stato stabilito. Dagli uomini, dai poteri forti, non da Dio. E non c’è alcun paragone con i Conclavi dei secoli passati, dove le pressioni politiche erano evidenti, perché, comunque, erano Conclavi validi, diversamente da quello del 2013, pilotato e governato anticipatamente dai poteri forti.

Lei potrà notare che io non mi sto battendo per nulla di mio. Il paragone con Lutero, da parte di padre Cavalcoli, è quanto mai bizzarro. Mentre la falsa chiesa lo riabilita, provvede a regalare a un suo sosia (che sarei io) due scomuniche. Il Conclave del 2013, che ha fintamente eletto un papa peraltro eretico e apostata, ha gettato le basi per una frattura che è quella profetizzata dal terzo segreto di Fatima. D’ora innanzi convivremo con due chiese cattoliche, di cui una sola è quella vera, perché Cristo, il capo, non può avere due corpi, ed è a partire da questo dato cristologico, che si muove la delicata questione, da parte mia, circa l’invalidità della messa in unione con uno che non è papa. Anche perché, se pure lo fosse, padre Cavalcoli, che è domenicano, dovrebbe sapere che non dovrebbe celebrare più messa, perché san Tommaso d’Aquino, citando l’esempio di sant’Ermenegildo, invita a non celebrare in unione con gli eretici.

Farà bene padre Cavalcoli a tenere presente questo segmento di storia della Chiesa e di lettura profetica. Ad ogni modo, le accuse di eresia mosse da padre Cavalcoli nei miei confronti sono facilmente smontabili. Se il papa è il principio visibile dell’unità ecclesiale, che rende possibile la Communio, che valore avrebbe una messa celebrata con un papa che non è tale, ma solo un usurpatore? Non affermo qui che Bergoglio è eretico, dico di più e con coraggio, pagando evidentemente di persona: non è il papa, il papa è Benedetto XVI, perché uno solo può essere Pietro, non due. Perché Cristo ha una sola sposa, non due, perciò una delle due è meretrice. Bisognerebbe indagare, ma nessuno la fa, sulle ragioni profonde che hanno spinto Ratzinger a dimettersi, pur conservando il titolo di papa, anche se insolitamente detto “emerito”, la veste bianca, la permanenza in Vaticano, e così via. Ma evidentemente c’è il tentativo di far credere che don Minutella – e padre Cavalcoli cade nella trappola – è un matto oppure un orgoglioso.

A riguardo del Concilio Vaticano II, voglio precisare un paio di cose importanti. Esso ha proposto una “forma” di Chiesa in dialogo con il mondo, e questo è forse, insieme al tema della riforma liturgica, l’aspetto più rilevante. Ciò che erano, nella volontà dei medesimi padri conciliari, orientamenti pastorali, la teologia postconciliare li ha trasformati in dogmi di fede. Come ha detto Benedetto XVI, con un certo accento ironico, lo stesso Concilio è divenuto un superdogma.

Ora Von Balthasar, da Cavalcoli erroneamente considerato eretico, scrive che questo dialogo con il mondo sembra esser stato necessario, perché non c’era più il modello medioevale, e perché il mondo, con le scienze naturali, non era più quello “sacro” del pre-Illuminismo. Ma è una scelta giusta quella del Vaticano II? Von Balthasar ritiene che l’opzione pastorale è stata errata; egli porta audacemente l’esempio del “gruppetto di cristiani” del primo secolo che, da soli e senza mezzi, ma con la sola fede appassionata in Cristo, convertirono la cultura pagana dell’impero. Essi, “posti di fronte a una fiorente civiltà pagana, riuscirono in poco più di due secoli a cristianizzarla. Ma allora si era messa in moto una forza gagliarda e invincibile, pienamente consapevole della propria straordinarietà e della propria forza di penetrazione”. Al Concilio è mancata proprio questa forza invincibile della fede. Allora, quella del Concilio è stata una proposta saggia o è una capitolazione? Sempre più io noto, con onestà, che il recinto sacro del Tempio cattolico accomuna le preoccupazioni sincere e oneste di figure non solo distanti, ma anche antitetiche, come per esempio von Balthasar e Lefebvre. Quest’ultimo diceva che la questione del dialogo con la modernità è soltanto un corollario dell’ideologia illuministica, che ha sposato la lettura antidogmatica e liberale dei padri conciliari.

Si domanda dunque von Balthasar: “con quale forza di convinzione invece l’ultimo Concilio invia di nuovo i cristiani in mezzo al mondo? Hanno forse essi il potere di trasformazione dei primi cristiani?”. Questo contributo non polemico ma di lettura saggia del Concilio, è ospitato insieme a quello che volentieri l’allora giovane teologo Ratzinger aggiunse e che prese il titolo di “Perché sono ancora cristiano, perché sono ancora nella Chiesa” (pubblicato in tedesco per la prima volta nel 1971). Il fatto che Ratzinger abbia collaborato a lungo con von Balthasar, che abbia voluto che si sapesse della loro profonda amicizia, che fosse lui a celebrarne i funerali nel 1988 e che, andando via dal Vaticano, dimissionario, avesse reso noto di essersi portato appresso a Castel Gandolfo la Trilogia balthasariana, dovrebbe indurre Cavalcoli a riflettere. Von Balthasar fu creato Cardinale da Giovanni Paolo II nel 1988, ma morì due giorni prima, come gli era stato predetto dalla mistica Adrienne von Speyr. L’onore della porpora, Woytjla gliela diede per ringraziarlo di aver difeso la fede cattolica, durante la lunga tempesta postconciliare, quando le acque agitate del progressismo più radicale avviavano i tentativi di assalto alla roccaforte cattolica. E siccome egli ebbe il coraggio di fronteggiare Rahner, per questo il sinedrio radical-progressista si è vendicato, facendolo passare per eretico, a riguardo ‘dell’inferno vuoto’, dichiarazione mai fatta da von Balthasar, come ho dimostrato nella mia tesi dottorale alla Pontificia Università Gregoriana, e dispiace che Cavalcoli, sempre così profondo nelle analisi, cada nella trappola antibalthasariana. La proposta del Concilio rivolta ai cristiani è stata, dunque, per von Balthasar “sovrumana”: dialogare con il mondo, con le religioni, con le altre chiese, e rimanere identitari. Per von Balthasar è “un programma da superuomini, che sembra superare da tutti i punti di vista il modesto formato dei comuni cittadini terrestri”.

Quella del dialogo con il mondo è una controproposta: “la forza da cui tutto deve scaturire è sempre stata e rimane l’impotenza del Crocifisso, che rinuncia ai mezzi del mondo”. Il Concilio ha voluto pensare, così, a dei superuomini, dimenticando, dice ancora von Balthasar, che doveva esigere semplicemente “uomini santi”. Il countdown della falsificazione della fede cattolica è iniziato pertanto proprio con gli equivoci conciliari. Andava proposto ciò che, invece, è stato pressoché ignorato o taciuto: l’immedesimazione intima con il Signore crocifisso e nello stesso tempo con gli uomini. Il Concilio avrebbe dovuto auspicare un recupero della freschezza delle origini, non una nuova formula acquiescente. Dappertutto è parsa una voluta capitolazione. Per questo il teologo elvetico paragonò la Chiesa del Concilio a Cordula, la vergine che, per paura, si nasconde sotto la neve, mentre le sue sorelle muoiono martiri, solo che poi, al mattino, anch’essa esce allo scoperto e va incontro al martirio, così che profeticamente von Balthasar riteneva sarebbe accaduto alla Chiesa, quando si fosse con coraggio operata una rivisitazione del Concilio, che resta un dono dello Spirito Santo. Così significativamente von Balthasar ha sostenuto la necessità di recuperare quello che lui chiamava il punto Alfa, che è Gesù Cristo. L’errore è stato quello di concentrarsi troppo sulla Chiesa, con uno sguardo autocompiaciuto che, alla fine, ha finito col produrre un corto circuito narcisistico. Per von Balthasar risultava urgente, già negli anni ’70, recuperare la testimonianza, fino a ritenere il martirio non come roba del passato, ma come evenienza sempre possibile. Celebre resta la querelle relativa al Comunismo nei paesi dell’Est. Proprio mentre al Concilio, per volere di Roncalli, si respirava ad ogni passo un inutile quanto nocivo ottimismo, da quelle parti Cardinali, Vescovi e preti, laici e famiglie intere, soffrivano il martirio per la difesa della fede cattolica. L’esempio del cardinale József Mindszenty, a lungo tenuto in carcere, che proprio dal Concilio e da Paolo VI si sentì scaricato, è un sintomo di questa capitolazione di cui, con coraggio, ha scritto von Balthasar.

Legga bene con attenzione il gentile padre Cavalcoli ciò che scrive von Balthasar: “la confusione di questo periodo postconciliare è in gran parte dovuta al fatto che il Vaticano II credette di poter lasciare da parte i problemi primari – i dogmi della Trinità, della cristologia e dell’ecclesiologia a essa intimamente legata – e di affrontare invece subito le questioni pastorali derivate”. Così non è don Minutella che d’un tratto si inventa le cose, ma si appoggia a von Balthasar, di cui Benedetto XVI è ottimo estimatore. L’operazione di padre Cavalcoli nell’accusarmi di negare la validità del Concilio (cosa che io non ho mai detta) è rischiosa, perché coinvolge figure, appunto, come von Balthasar e lo stesso Ratzinger. Questa operazione, quella cioè di aver deciso un Concilio pastorale e non dogmatico, aggiunge von Balthasar, è profana, non teologica. Per questo, il cosiddetto punto Alfa, che è Gesù Cristo, è più importante di ogni punto beta. La pastorale anteposta al dogma è stata la prima, vera forma di assalto al bastione cattolico. La trascuratezza conciliare sul punto Alfa è quella che oggi permette a Enzo Bianchi di negare, senza grossi problemi, la perpetua verginità di Maria e la divinità di Cristo, come a Bergoglio di ridicolizzare i dogmi, ritenuti macigni, perché, invece, la vita è più importante, mentre la dottrina paralizza. La profezia, avanzata negli anni ’70, da von Balthasar, si è pienamente realizzata: “saremo puniti con una babelica confusione di lingue, non saremo più capaci di dire cose generalmente conosciute, l’opera comune, iniziata in un clima di dialogo, resterà paralizzata e ciascuno andrà per la propria strada”. Invece, era necessario che si ponesse l’accento nuovamente su Gesù Cristo, il punto Alfa, per scongiurare quei rischi che, invece, sono sotto gli occhi di tutti. Gli osservatori esterni alla Chiesa verificano questo clima di confusione nella Chiesa, non così padre Cavalcoli, che accusa me di orgoglio, mentre non si avvede dell’orgoglio eretico della falsa chiesa. Si sarebbe giunti al punto, dice ancora von Balthasar, di ridurre Gesù Cristo a “un apostolo dell’amore del prossimo, colui che interviene a favore dei poveri e degli oppressi, che si dichiara solidale con i peccatori”. Cavalcoli non ignorerà che questa profezia si è del tutto avverata: ovunque il trionfo delle teologie della liberazione, il misericordismo che impera, e su tutto il cancro del neoarianesimo che nega la divinità di Cristo.

Quale futuro per un cattolico che ha dovuto sposare questi orientamenti conciliari? Per von Balthasar, il rischio, già negli anni ’70, era quello di un’apostasia strisciante che, prima o poi, sarebbe approdata agli alti vertici del governo della Chiesa. Insomma, aggiunge von Balthasar, “dalla nuova formulazione si è passati alla falsificazione”. Appunto, dico io, quella che ha potuto portare a una falsa chiesa, come ha visto profeticamente Caterina Emmerick, e che ha le caratteristiche di essere neoariana, neoluterana e neomodernista. Questa falsificazione è ciò che da sempre il mondo ha atteso dalla Chiesa, e oggi finalmente accade, la ricompensa è la sovraesposizione, tanto più ridicola, quanto più inutile. Mai nessun papa della modernità è stato così idolatrato come Bergoglio. E chi osa contraddirlo, in ragione del sano spirito cattolico, subisce la damnatio memoriae. Forse Bergoglio e il suo sinedrio si attendevano che il solitario don Minutella si sarebbe finalmente piegato, come hanno fatto (in modo errato e non gradito a Dio) tutte le realtà cattoliche colpite dalla misericordia bergogliana. Ma anche qui hanno fatto i conti senza l’oste. Nessuna obbedienza va data ai Superiori che sono eretici; lo insegna la Scrittura (At 5,29: “bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”), e lo insegna anche Tommaso d’Aquino che ricorda che l’obbedienza resa a un Superiore eretico non è più virtù – poiché egli perde ogni giurisdizione sacra – ma sudditanza, motivata dalla paura.

Probabilmente le mie due scomuniche mi condurranno, come è successo già a von Balthasar, a morire come fossi un eretico, ma non importa. Quando guardo a questa falsa chiesa, che canonizza Paolo VI, uomo magari animato da buoni sentimenti, ma complice della confusione postconciliare, e con lui, chissà perché tutti i papi del Concilio, mentre rimane colpevolmente nell’ombra il gigante Pio XII o il grandioso Leone XIII, o a portare all’onore degli altari figure di preti che rispondono al progetto di rendere la Chiesa un’organizzazione umanitaria e un’azienda sociale, mentre figure gigantesche come don Dolindo Ruotolo o don Stefano Gobbi, suor Lucia di Fatima o l’intero corteo di anime veramente cattoliche, rimane colpevolmente trascurato, so che non sarò da solo. La Chiesa non è di Bergoglio o dei massoni (anche se ora sembra cantino vittoria), né è dei progressisti o dei tradizionalisti. Scrive von Balthasar: “nessuno può dire: l’Eglise c’est moi”. Il soggetto della Chiesa, “è semplicemente Cristo”. Nel corso di due millenni, i nemici della Chiesa si sono dati la staffetta per eliminarla dalla faccia della terra. Ma erano sempre identificabili ed esterni. Resta un mistero il perché Dio stia permettendo che, invece, oggi siano dentro, che abbiano potuto aprire la porta e sedersi sul trono di Pietro, forse Dio lo permette perché si realizzi il senso di quella “prova finale” di cui parla il Catechismo (n. 675). Sembra che Bergoglio, erede dei populismi latinoamericani, debba essere lui la Chiesa, ma non è così. Sembra che la Chiesa, d’ora innanzi, dovrà aggiungere, accanto a “una, cattolica e apostolica”, anche bergogliana. L’Eglise c’est moi, come il Re Sole, L’état c’est moi. Ma, come scrive von Balthasar, la Chiesa “è la sopravvivenza di Cristo”. Il corpo, insieme con il “capo”, forma un solo essere, e così è la Chiesa con Cristo. Quanti corpi ha questo unico capo? Qui assistiamo forse a un nuovo capitolo del famoso romanzo Frankenstein? In fondo, anche l’operazione di distogliere lo sguardo della fede da Cristo per ripiegarlo sulla Chiesa, è stata una vittoria dei nemici interni, perché la Chiesa vive di Cristo; essa, come scrive von Balthasar, “con la propria realtà non deve coprire quella di Cristo. Tutti gli sforzi che essa compie per imitarlo e renderlo presente non hanno altro significato che quello di rimandare a lui”. Sembra proprio che von Balthasar avesse ragione, quando, all’indomani del Concilio (cui egli non prese parte, unica assenza clamorosa), scriveva: “vendono il cristianesimo a prezzo ridotto, soltanto per trovare dei compratori e non si accorgono che esso perde così ogni valore”. La conclusione mette il dito nella piaga neoariana, la questione nodale è la negazione sempre più evidente, come ai tempi di Ario, della natura divina di Cristo, che Cavalcoli e gli altri sembrano ignorare, mentre sono così zelanti contro di me: “chi esige che uno per diventare pescatore di uomini lasci tutto e si abbandoni completamente nelle sue mani sarà probabilmente giudicato da tutti e in ogni epoca un folle irresponsabile. Egli però non può pretendere di meno, non può risparmiare a nessuno l’impegno più totale e difficile, se non vuole rinnegare di essere ‘la via, la verità e la vita’”. Tutto questo è insolito. Più è ragionevole ciò che dico, e più rimango solo. La falsa chiesa bergogliana, che mi ha scomunicato due volte, avrebbe sperato o, forse, ha creduto che io fossi come un prete alla maniera dei preti dell’America Latina che, abbandonando la talare e la stola, imbracciarono il fucile, e ancor più la falce e il martello dell’ideologia marxista, e invece, anche qui, hanno fatto i conti senza l’oste. Io sono, infatti, sempre più profondamente prete, e prete cattolico, con tanto di talare e stola e non il fucile, ma il rosario è tra le mie mani. Allora questo vuol dire: o è cambiato per sempre il paradigma cattolico e Roma non è più il centro del cattolicesimo, ma l’alcova dei poteri forti del mondo, e allora io sono nel giusto, oppure questo cambiamento così ridicolo e bizzarro, niente affatto evangelico, è ormai da accettare, ma allora io ho già deciso di morire cattolico, come il beato sacerdote gesuita messicano José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez che muore il 23 novembre 1927, raggiunto dai proiettili del plotone massonico, gridando, con le braccia a forma di croce: “W Cristo Re”! Egli era da solo, anch’io sono piuttosto solo, perché la verità, in tempi di apostasia, è scomoda. Ma forse, anche Benedetto XVI è solo. In fondo, più passa il tempo, e più mi pare, inspiegabilmente, di essergli sempre più vicino, in una prossimità superiore a quella fisica, quasi come il diacono Lorenzo con san Sisto II papa, entrambi martiri. Si narra che l’anziano pontefice andava a morire, e che il giovane Lorenzo lo implorava che potesse seguirlo, e che si sentì rispondere: “fra tre giorni sarai dove sono io”.

Don Minutella

Oggi è il 142° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482