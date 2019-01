RVC: IL CARD. BASSETTI IN CAMPAGNA ELETTORALE? CHIESA, ONG E LA TRATTA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC) ha letto l’introduzione del card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, alla riunione dei vescovi. E ha voluto commentarla, almeno per quanto riguarda alcune parti. Leggete, e poi troverete alla fine una piccola aggiunta di Stilum Curiae relativa ai migranti. E a quello che dice il premier di Malta sulle ONG. Non Salvino, il premier di Malta. Forse Bassetti, la CEI accogliente, il suo organo di stampa, Avvenire farebbero bene a leggerle, quelle parole. Che, guarda caso, riguardano i trafficanti e la tratta dei nuovi schiavi…E grazie alla generosità d Lector, vi offriamo anche un sorriso (amaro…).

Caro Tosatti, il Presidente della Cei, card.Bassetti sembra essere in campagna elettorale, con un curioso e disordinato eccesso di esposizione. Soprattutto oggi 14 gennaio nel discorso introduttivo al Consiglio permanente CEI leggiamo (su VaticanInsider e Avvenire) ben tre sue comunicazioni che probabilmente potrebbero esser così interpretate:

1°- Ringraziando il Premier Conte per non aver aumentato le tasse sugli enti no profit, sembra gettare un ponte pre-elettorale ai 5stelle. (forse sa che la maggioranza dei 5stelle viene dal volontariato no profit?). Vuole forse strizzare l’occhiolino ai 5stelle per la costituzione del partito CEI per le prossime elezioni in versione anti Lega? Mi sa di si.

2°-Aprendo il consiglio permanente CEI, Bassetti scopre che l’Italia è nel Mediterraneo, dimostrando così di conoscere la geografia. Ma nello scioglilingua successivo dimostra anche di non essere esperto di retorica e di aver un modesto consigliere – ghost writer – che gli fa proferire frasi vuote strappasentimenti e annegapensieri, persino superiori alla retorica del senatore La Pira nei bei tempi passati. Frasi retoriche che lasciano intuire un’ansia di voler dire tanto, senza saper che cosadire (si legga sotto).

3°- Appellandosi ai “liberi e forti” si appropria poi di don Sturzo, lasciando supporre la volontà di voler arrivare a governare, lui, il Paese.

Comunque le considerazioni finali sono tre, come le tre comunicazioni del Presidente Cei. Prima: un alleanza con i 5stelle se la merita proprio. Seconda: Bassetti ora rischia che Tornielli faccia leggere a papa Bergoglio questo testo, chiedendogli che cosa ne capisce. Terza: Bassetti, pensando di fare il partito CEI (con i 5stelle) anti Lega, non sa che di fatto le elezioni diverrebbero un referendum su Papa Francesco. Se a questo punto Tornielli spiega al Papa tutti i rischi dei danni bassettiani alla sua chiesa, il Papa ci rimanda Galantino…

E poi un ultima osservazione sulla frase di don Sturzo. L’unico vero “libero e forte “che don Sturzo probabilmente apprezzerebbe in questo momento è mons, Carlo Maria Viganò.

Fino a qui Romana Vulneratus Curia, Ed ora, in inglese e in italiano, il Premier Muscat, da Maltatoday:

It is unacceptable for NGO rescue ships to ‘advertise’ their position outside Libyan waters, an action which prompts smugglers to send migrants out to sea, Joseph Muscat said.

The Prime Minister said Malta had no problem with rescue operations being undertaken by NGO groups but insisted they should abide by the law.

“There are instances when some of these NGOs try to make a political point by attempting to reach migrant boats before the Libyan coastguard even though the people on board may not be in a precarious state,” Muscat said.

E ‘inaccettabile che le navi di soccorso delle ONG “pubblicizzino” la propria posizione al di fuori delle acque libiche, un’azione che spinge i trafficanti a mandare i migranti in mare, ha detto Joseph Muscat.

Il primo ministro ha detto che Malta non ha avuto problemi con le operazioni di salvataggio intraprese da gruppi di ONG ma ha insistito sul fatto che dovrebbero rispettare la legge.

“Ci sono casi in cui alcune di queste ONG cercano di fare un punto politico tentando di raggiungere le imbarcazioni dei migranti prima della guardia costiera libica, anche se le persone a bordo potrebbero non essere in uno stato precario”, ha detto Muscat.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L'articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

