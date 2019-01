OMELIA DEL NUNZIO A MEDJUGORJE. SUI MIGRANTI. PARECCHI SE NE VANNO.

Marco Tosatti

Nei giorni in cui la propaganda migrantista sta raggiungendo livelli parossistici la Chiesa non si tira indietro. Certo, il blocco del traffico di esseri umani colpisce nel portafogli non poche persone e organizzazioni, e questo forse spiega l’indignazione che i vescovi e i cardinali non hanno avuto – e non hanno neanche adesso – di fronte ad aborto, unioni omosessuali e tutta una serie di altre leggi contro vita, famiglia e morale cattolica. Ma si sa: quelle le appoggiavano i loro amici del Partito Demoratico, la Cirinnà, e qualche “grande italiano” secondo il Pontefice regnante. Con ritardo pubblichiamo la testimonianza di un amico che si è recato a Capodanno a Medjugorje. Il testo è apparso anche su Campar De Maistre, ma ci sembra interessante e utile riportarlo. Lo corrediamo di una foto di un presepe creato in questi giorni. Non abbiamo parole per commentarlo. Anche perché quella foto, quel presepe, non sono la realtà: il traffico di esseri umani verso il nostro Paese e l’Europa riguarda nella quasi totalità giovani maschi, fra i 20 e i 30 anni. Come diceva una suora in Africa, parlando dei migranti: ma dove sono le loro donne? E i bambini sono ancora meno. Quella del presepe è una famiglia: la tratta, a cui la Chiesa dà il suo appoggio spalmato di glassa di zucchero cristiano, riguarda altri.

Un amico ha deciso di passare il Capodanno a Medjugorie, pensando di riuscire a stare tranquillo. Ma non ce l’ha fatta.

Quanto scritto e commentato in questi mesi da blog e quotidiani come La Verità circa le priorità di questa Chiesa a trazione demagogico-ambiental-migrazionista trova conferma anche in un posto santo come Medjugorie.

Non ci avremmo creduto se non vi avessimo assistito. La prima messa solenne dell’anno, celebrata a mezzanotte del 1 gennaio dal Nunzio apostolico Pezzotti assieme a mons. Oser (visitatore apostolico, incaricato dal Papa di vagliare e verificare veridicità delle apparizioni mariane) e al capo generalizio dei francescani minori, don Milienko davanti a svariate migliaia di pellegrini e fedeli presenti, ha visto protagonista il Nunzio con una omelia che ha destato preoccupazione e contrarietà in molti fedeli, alcuni dei quali hanno lasciato anzitempo la celebrazione con rabbia e dissenso.

Un’omelia che è stata un manifesto politico firmato Bergoglio. Con la scusa di riprendere il discorso del Papa tenuto nella giornata della pace del 8 dicembre scorso, Pezzotti ha snocciolato venti minuti di Bergoglio pensiero focalizzandosi su due punti con un altissimo tasso di demagogia e genericità: la buona politica, come strumento per coinvolgere i giovani che hanno smarrito la fiducia (!?) il tutto condito da richiami alla coscienza (forse quella luterana?) e a tanta retorica sul bene comune, la solidarietà, l’ambiente.

Ma non poteva mancare il rimprovero a quei politici e quei partiti che vogliono “eliminare il migrante”. Pezzotti ha sottolineato infine l’importanza del confronto, del dialogo e dell’accoglienza di questa gente che scappa da guerre, fame , ….Evidentemente il monsignore non sa che solo il 5% scappa da zone di guerra (si legga la bravissima Anna Bono, prima di consultare Jeffrey Sachs).

Quello che lascia atterriti è che l’omelia propagandistica abbia avuto luogo in una terra santa come Medjugorie, dilaniata dalla guerra fino a vent’anni fa e oppressa dal comunismo. Gente che ha sofferto davvero la guerra, martiri che non sono scappati, ma hanno patito prima e ricostruito poi.

Iniziare il 2019 con un’omelia del genere suona come una provocazione e un paradosso. Migliaia di fedeli al freddo sotto zero sulla spianata ascoltavano un pacioso monsignore fare campagna elettorale per Jorge Bergoglio dall’interno della chiesa.

Le sensazioni raccolte nel day after fra persone attente del posto é che anche Medjugorie stia iniziando ad essere “normalizzata” (secondo i canoni neo ecclesiali) prima di essere riconosciuta, considerando peraltro che negli ultimi due anni la partecipazione dei fedeli è drasticamente diminuita, grazie anche alla non troppa simpatia di Bergoglio per questo luogo (la Madonna postina….).

Il parallelo con la Cina dalle due chiese – quella clandestina, oppressa e perseguitata , e quella ufficiale alleata con Il Vaticano e filo governativa – non sembra irrealistico.

Chissà se lor signori hanno considerato che prima di ogni scelta strategica dovranno fare i conti con la padrona di casa, la Madonna…

Oggi è il 135° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482