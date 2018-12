CINA. VIAGGIO DEL PAPA? “SARÀ DI FACCIATA, STRUMENTALIZZATO”.

Cari Stilumcuriali, il M° Porfiri ci ha inviato i suoi dispacci da Hong Kong, e li ha arricchiti di un video esplicativo sulla città e i suoi Dispacci. Che oggi ci sembrano particolarmente interessanti. Buona lettura.

Un viaggio del Papa in Cina? Perplessità…

Dopo l’accordo provvisorio molte persone hanno commentato che forse, in un momento in cui la situazione sembra (apparentemente) migliorata, sia non fantascientifico pensare ad un viaggio del Papa in Cina. Ma quale sono le possibilità reali?

L’ho chiesto al padre Sergio Ticozzi, del Pontificio Istituto Missioni Estere, da 50 anni in Hong Kong, fluente in cinese e fra i massimi esperti su Cina e Vaticano al mondo, autore di un bel libro uscito di recente proprio su questo tema, “The Never Ending March”:

“Papa Francesco desidera fortemente compiere una visita in Cina. Ma secondo il Governo cinese, la condizione preliminare per questo è il riconoscimento diplomatico tra Cina e Vaticano. Le autorità cinesi sono pienamente coscienti del desiderio emotivo del Santo Padre e lo sfruttano per spingere il Vaticano a rompere i rapporti con Taiwan in modo da isolarla ulteriormente. Se il Vaticano acconsente a questo piano politico di Beijing, una visita del Santo Padre in Cina potrà essere possibile, ma, personalmente credo rimarrà politica e quindi poco significativa, date poi le presenti circostanze di forti restrizioni contro la Religione. Se avverrà, sarà solo di facciata e strumentalizzata per gli obiettivi politici del Governo cinese”. E a me sembra che a questa risposta, chiara e diretta, ci sia poco da aggiungere.

Voci dalla Chiesa clandestina

Due articoli interessanti sul “Sunday Examiner”, settimanale cattolico di Hong Kong del 9 dicembre. In uno vengono riportate le voci di alcuni sacerdoti della Chiesa clandestina; le persone intervistate si chiedono in che modo questo accordo porterà beneficio per l’attività di evangelizzazione: è cambiato l’atteggiamento del governo verso le religioni? Sappiamo la risposta. Sembra ci sia unità all’interno della Chiesa clandestina, specialmente nel non fidarsi molto al momento senza vedere significativi cambiamenti verso la libertà religiosa. Nell’altro articolo si parla della liberazione del vescovo Pietro Shao Zhumin di Wenzhou e padre Lu Danhua di Lishui, liberati il 22 e 23 novembre. Il vescovo ha raccontato che ci sono ufficiali governativi che vanno in giro dicendo che i Papi precedenti a Francesco avevano fatto azioni sbagliate e che Francesco ha rimosso la punizione per i vescovi illegali quando in realtà, come nota lo stesso vescovo, sono loro ad aver chiesto perdono.

Spionaggio

L’arresto di Meng Wanzhou del colosso tecnologico Huawei, ci fa riflettere sul profondo timore che si nutre nei confronti delle capacità di spionaggio del governo cinese. È un pericolo reale, anche i cinesi stessi sono sottoposti ad un controllo enorme. Come superare questo timore? Non è questione di facile soluzione ed è intrecciata con mille altre questioni. Una di queste ce la fornisce il governo cinese che dice che l’arresto violerebbe i diritti umani. Diritti umani? Si chiedono gli uiguri, con un post su twitter, se questo parametro non sia applicabile anche al milione di loro detenuto in “centri di rieducazione”. E che dire di cattolici e protestanti, spesso sequestrati per aver celebrato una messa non autorizzata, come il padre Lu Danhua? Eppure farsi queste domande non è completamente sensato se si osservano le cose dall’ottica cinese, che è più situazionista che oggettiva.

Tibet, la complicità dei media occidentali

Il “Sunday Examiner” del 9 dicembre in ultima pagina ha un bell’articolo di Sang Jieja, già portavoce del governo tibetano in esilio. Parla delle 153 persone che si sono immolate per protestare contro la repressione del buddismo tibetano da parte del governo cinese e di come queste informazioni siano manipolate e silenziate grazie alla complicità dei media e di certo mondo intellettuale.

Visita al cardinale Zen

Ho visitato il Cardinale Zen e ho avuto una conversazione con lui, sempre pieno di progetti e cose da fare. Congedandomi si è un poco lamentato, bonariamente, del fatto che la sua salute non è più quella di prima, dicendo che oramai non può più parlare per quattro ore di seguito: aggiungendo peròcon un sorriso che però può ancora parlare per tre ore.

Una risposta

Vorrei offrire una risposta ad Alice, che chiedeva se qualcuno dalla Cina stesse leggendo i miei articoli su Stilum Curiae usando il suo smartphone. Ora, perché dovrebbero usare il suo smartphone quando Stilum Curiae si può leggere liberamente dalla Cina? Basta collegarsi al sito e possono leggere tutto, se conoscono l’italiano. Inoltre il mio approccio non è di per se contro il governo cinese o la sua legittimità (questo non ha a che fare con questa rubrica) ma più rivolto all’approccio della Santa Sede verso le relazioni con la Cina negli ultimi decenni. Sfido chiunque a trovare termini offensivi in quello che vado dicendo qui. Certo ci sono critiche. Ma allora dovrebbero censurare i giornali di mezzo mondo. Poi, devo anche aggiungere, che in Cina spesso nulla è come appare.

Prossemica: che cosa è

La prossemica è la disciplina che studia, fra le altre cose, l’uso degli spazi all’interno della comunicazione. Pensavo a questa osservando un gruppo di amici raggiunti da altri amici in un ristorante di Hong Kong. Immaginate da noi: ci si dà la mano, ci si abbraccia e bacia. Loro non si sono toccati, solo salutati con un gesto della mano. Il corpo visto come confine inviolabile. Alla Messa qui in Hong Kong al segno della pace ci si inchina l’un l’altro, senza toccarsi. Personalmente l’ho sempre trovato molto più liturgico delle strette di mano calorose con perfetti sconosciuti. A mio avviso l’enfasi sulla congregazione non fa che aumentare quel senso dì orizzontalità a scapito della verticalità della liturgia.

Tornando al mondo emozionale dei cinesi, ho trovato utile chiedere informazioni a Paolo Santangelo, dotto sinologo, che ha trattato questi temi in prospettiva storica: “La differenza maggiore riguarda l’educazione e la percezione del mondo. In poche parole, non esiste una concezione del male metafisico che invece è prevalso in occidente. Le concezioni religiose e quelle etiche si sono sviluppate lungo percorsi molto diversi dall’area del Mediterraneo. Basti pensare alla visione cosmologica e quella yin-yang di opposti complementari. Le emozioni sono riconosciute come necessarie e naturali, ma il loro controllo e il controllo della loro manifestazione è molto più consolidato. Inoltre non c’è una tradizione che contrapponga la ragione alla irrazionalità delle emozioni. Quindi tutto il discorso sul rapporto morale-psicologia che è stato importante sia nella Cina che nell’Europa tradizionali, ha seguito diversi itinerari e argomentazioni. Al di là delle elaborazioni teoretiche, basta leggere la letteratura per rendersi conto delle differenze. L’imprevedibilità dipende dai diversi valori e parametri di manifestazioni emotive nelle diverse civiltà che posso dar luogo ad equivoci”. Sono felice che il Professor Santangelo affermi così chiaramente questo elemento della differenza, un elemento che a mio avviso è centrale nel comprendere molto suo mondo cinese e sulle sue, per noi a volte incomprensibili, evoluzioni.

Nomine episcopali problematiche

“AsiaNews” riporta quanto segue: “Mons. Vincenzo Guo Xijin, vescovo non ufficiale di Mindong, riconosciuto dal Vaticano, ma non dal governo e finora vescovo ordinario della diocesi, lascerà il suo posto di ordinario e lo cederà a mons. Vincenzo Zhan Silu, riconosciuto dal governo, e uno dei sette vescovi scomunicati che papa Francesco ha riaccettato nella comunione. La notizia è stata data oggi da alcuni sacerdoti della diocesi. Secondo il resoconto di uno di loro, nel pomeriggio mons. Guo ha radunato i suoi sacerdoti per comunicare la nuova situazione in cui egli diviene vescovo ausiliare. Il prelato ritornava da un viaggio a Pechino, dove si è incontrato ieri con mons. Zhan e con mons. Claudio Maria Celli, a capo di una delegazione vaticana. Mons. Celli ha presentato a mons. Guo una lettera firmata dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato, e dal card. Fernando Filoni, prefetto di Propaganda Fide in cui chiedevano al vescovo sotterraneo di cedere il posto di ordinario a mons. Zhan. Sempre secondo il resoconto dei sacerdoti di Mindong, mons. Celli avrebbe detto a mons. Guo che lo stesso papa Francesco gli chiede questo gesto di obbedienza “e di sacrificio per la situazione generale della Chiesa cinese”. Molti sacerdoti e fedeli laici sono rattristati da questa notizia. In passato, quando un vescovo ufficiale si riconciliava con la Santa Sede, e nella stessa diocesi vi era un vescovo sotterraneo, questi rimaneva come ordinario e l’altro, appena riconciliato, diveniva l’ausiliare. In questo caso è avvenuto il contrario. In più, nel caso di Mindong vi è un grande squilibrio di forze: sugli oltre 90mila membri della diocesi, almeno 80mila appartengono alla Chiesa non ufficiale, serviti da 45 sacerdoti, 200 suore, 300 laiche consacrate e centinaia di laici catechisti. Il vescovo ufficiale Zhan conta di alcuni membri fra i fedeli e su 12 sacerdoti che servono in diverse parrocchie. Secondo il resoconto ricevuto da AsiaNews, papa Francesco avrebbe espresso il suo grande apprezzamento per mons. Guo e gli avrebbe chiesto di continuare personalmente a prendersi cura pastorale per le parrocchie sotterranee, ma anche di trovare una certa integrazione con mons. Zhan Silu”. Insomma, si è avverato quanto paventato mesi fa e sui cui tanto si era polemizzato.

