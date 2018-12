RVC: PERCHÈ LE ÉLITES CHE HANNO CREATO IL DISASTRO ORA VORREBBERO TOGLIERE IL VOTO AL POPOLO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri pomeriggio Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) mi ha scritto una lettera che condivido in pieno, anzi di più. Avevo appena letto delle ovazioni che il popolo impellicciato e ingioiellato aveva tributato a Mattarella alla Scala, luogo in cui notoriamente si possono percepire i sentimenti profondi del popolo, e di come una su Twitter avesse commentato qualcosa del genere: meno male che il Presidente non lo può scegliere la “massa ignorante”. Mi chiedo quale possa essere l’opinione di questa su argomenti un tempo delicati e controversi, quali il suffragio universale esteso alle donne (dopo la Seconda Guerra Mondiale). E sulla scelta fra pane e brioche Ecco, quando ho letto RVC mi sono rallegrato. Non ero solo…

“Buongiorno Tosatti, se mi concede, farei due commenti rapidi e provocatori su due fatti riportati dai giornali di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.):

1°-Su La Verità di oggi leggo che il preside di un Istituto della provincia di Rovigo ha impedito al Vescovo l’ingresso con la motivazione di voler difendere la laicità dell’istituzione didattica da lui diretta, suppongo da inquinamenti pericolosi di dottrina cattolica che detto Vescovo avrebbe potuto “infiltrare”. (La provocazione che segue prescinde totalmente dal vescovo che non conosco). Tosatti, mi lasci ora fare un accorato invito aperto a questo preside : <Caro preside, ma lei dove vive? Se lei realmente volesse oggi difendere la laicità del suo istituto, chi meglio di un vescovo (istruito dalla CEI di Bassetti) potrebbe aiutarla? Ma cosa crede, che un vescovo di oggi potrebbe venire nel suo istituto a parlare di Dio o dei Sacramenti, o (visto che festa è oggi) di che significa “Immacolata Concezione”?. No, verrebbe a parlare ai suoi alunni di immigrazione, ambiente, diseguaglianze, aiutando così quella educazione laica che lei sembra così tanto preoccupato di difendere e valorizzare. Perbacco, caro preside, non lo ha capito? Ma dove vive lei ?!>.

2°- Su più quotidiani ho letto l’estratto dell’ultimo rapporto Censis che spiegherebbe che gli italiani han sempre più paura del futuro e stanno incattivendosi. Soprattutto quelli più incattiviti non vogliono più Rom sotto casa, non ne possono più degli immigrati e lasciano immaginare che potrebbero preferire un Italexit dall’Europa e persino un governo autoritario e sovranista. Certo che questo Censis è un istituto veramente indispensabile, infatti chi mai avrebbe immaginato tutto ciò? Ma i risultati delle elezioni di giugno non lo hanno chiaramente spiegato, forse? Il risultato postelettorale è stato che le “ élites” che effettivamente governano di fatto, e vorrebbero farlo anche di diritto, han fatto chiaramente capire che non si dovrebbe lasciare al voto dei cittadini una decisione così importante quale le elezioni che portano a formare un governo. Bene, dette élites hanno creato la crisi economica e non ne hanno saputo gestire gli effetti, hanno portato i Rom sotto casa, hanno riempito il nostro paese di immigrati che costano infinite volte più di quanto non renderanno mai, hanno creato malessere economico e sociale, ma pretendono che i cittadini non si arrabbino. Caspita, che élites illuminate abbiamo ! Caro Tosatti, mi lasci anche fare una conclusione paradossale: potremmo persino perdonarle queste élites, perché non sanno quello che fanno… Ma potremo perdonare invece l’Autorità morale, che dovrebbe sapere quello che fa, e invece dà loro ragione, le incoraggia e talvolta persino le ispira?”.

RVC

Tosatti, all’ultima domanda, risponde di no.

