“E SE GESÙ FOSSE NATO DA UNA COPPIA OMOSESSUALE?”. LA FOLLIA CORRE SU TWITTER…

Marco Tosatti

Per caso sono capitato, girovagando su Twitter su queste immagini, e su questa affermazione:

“E se Gesù fosse nato in una coppia dello stesso sesso? Potete trovare scene della Natività gay e lesbiche sulle cartoline di Natale e su ornamenti. Perché l’AMORE fa una famiglia”.

E nello stesso sito – di una signora che si chiama Kittredge Cherry, e si proclama “faithfully lesbian” si può trovare anche un santino di Harvey Milk, un signore omosessuale ucciso – non per questioni legate alle sue scelte sessuali – e che evidentemente le associazioni LGBT cattoliche vogliono proporre come modello di santo cristiano omosessuale.

Tralasciando qualche particolare: “La natura predatoria delle relazioni personali di Milk ha portato al suicidio almeno due dei suoi giovani partner sessuali, uno dei quali Jack Galen McKinley, un sedicenne fuggito dal Maryland”, è scritto in una sua biografia non apologetica, che continua: “Una biografia su Milk scritta dal suo amico intimo e collega omosessuale Randy Shilts afferma che, oltre al sedicenne fuggiasco, Milk aveva altri rapporti con ragazzi minorenni, indicando che Milk era uno stupratore legale”. Insomma, va bè che siamo al “liberi tutti”, però dai, qualche minimo ritegno lo vogliamo avere ancora o no?

Buon Avvento….

Foto di Lorenzo Paruccini

