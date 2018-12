UTERO IN AFFITTO: RAGGI E APPENDINO SCONFESSATE DAL GRAN GIURÌ DELL’IAP. IL MANIFESTO DI PROVITA E GENERAZIONE FAMIGLIA È LEGALE.

Marco Tosatti

Il sindaco di Roma Virginia Raggi (e quello di Torino, Appendino) sono state sconfessate nella loro censura a ProVita e Generazione Famiglia nella battaglia sui manifesti contro l’Utero in Affitto. Il Gran Giurì dell’Istituto di Autodiscplina Pubblicitaria ha accertato che la campagna delle due organizzazioni non viola il suo codice. Di questo tema, e della campagna lanciata da ProVita e Generazione Famiglia abbiamo parlato a diverse riprese. Così come della censura che il sindaco di Roma, Virginia Raggi ha esercitato su questa campagna.

“Ha vinto la verità, i nostri manifesti “Due uomini non fanno una madre #stoputeroinaffitto” non offendono nessuno; è la maternità surrogata piuttosto ad essere “contraria all’ordine pubblico” come ha ben ribadito da poco il Procuratore Generale della Cassazione e a rappresentare una “violenza contro le donne” come ha stabilito il Parlamento”: è la dichiarazione soddisfatta del Presidente di Pro Vita Antonio Brandi, e di quello di Generazione Famiglia Jacopo Coghe, dopo che il Presidente del Gran Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha accertato che la campagna delle due associazioni – tra le promotrici del Family Day – non viola il suo codice.

“Ora Virginia Raggi ci chieda scusa e si renda conto che sono lei e le sue trascrizioni a non essere più ammissibili. I diritti civili non possono basarsi sul calpestamento dei diritti dei più deboli” hanno aggiunto i due presidenti.

“E’ una bella lezione alla dittatura del politicamente corretto e alla nuova ‘Inquisizione buonista’ – hanno concluso Brandi e Coghe – che dietro falsi slogan che inneggiano all’amore, vogliono privare un bambino della sua mamma o del suo papà. Noi continueremo a difendere il diritto dei più piccoli a non essere comprati al mercato degli uteri”.

Fotografia di Lorenzo Paruccini

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482