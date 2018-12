CESARE BARONIO RISPONDE A PADRE CAVALCOLI. I NEMICI DI DIO SONO PENETRATI NEL SENO DELLA CHIESA. CON ASTUZIA.

con viva gioia ho letto la Sua risposta, per la quale desidero ringraziarLa. Questa disputa ci vede impegnati su fronti opposti su alcuni punti che spero possiamo entrambi contribuire a chiarire, specialmente a vantaggio dei nostri Lettori; nondimeno, mi consola vedere che Ella ha a cuore il bene della Chiesa, nei cui confronti si percepisce un sincero amore filiale. Credo tuttavia che questo amore si trovi messo a dura prova dall’infedeltà di molti i quali, costituiti in autorità, si adoperano per oscurare lo splendore della Sposa dell’Agnello, sostituendole un’immagine posticcia e disonorevole. Su questo credo che anch’Ella non possa dissentire: mai come oggi la Signora delle genti appare in molti dei suoi Ministri umiliata e negletta.

Dev’esser fonte di grande sofferenza anche per Lei, reverendo Padre, assistere allo scempio; specialmente quando chi ne è responsabile adduce a giustificazione delle proprie azioni quelle stesse fonti e quegli stessi documenti – primi tra tutti, gli atti conciliari – cui Ella attinge per confutarli. E non è il solo: molti pii Ecclesiastici, ed anche alcuni studiosi laici, si sono cimentati nell’arduo tentativo di mostrare l’assoluta ortodossia dei documenti del Vaticano II e del Magistero ad esso ispirato, inclusa la riforma liturgica.

Non è questa la sede per affrontare una discussione interminabile, che comunque ci porterebbe fuori strada. A mio parere, non è tanto in causa l’ortodossia del Concilio nei suoi testi; né la presunta distorsione che di quel Concilio si sarebbe fatta nel cosiddetto postconcilio; né la possibile interpretazione cattolica di testi che, per la loro equivocità oggettiva, inducono i Novatori ad interpretarli in senso non cattolico.

Va pur detto che nessun Concilio precedente al Vaticano II venne messo in discussione per la sua ortodossia, né prestò il fianco ad interpretazioni eterodosse, giacché alla formulazione della parte discorsiva, pur chiarissima, si affiancavano sempre canoni a condanna degli errori che si opponevano alle verità definite. E mai, nella storia della Chiesa, un Concilio Ecumenico ebbe un postconcilio che ne stravolgesse il magistero.

Se questo è avvenuto solo per il Vaticano II, ci dovremmo interrogare se i Sacri Pastori si siano resi docili al soffio dello Spirito Santo, o se piuttosto il Paraclito non sia dovuto intervenire quasi contro la loro volontà, impedendo che la Chiesa docente formulasse proposizioni inequivocabilmente eretiche. A quell’intervento divino dobbiamo forse attribuire la Nota praevia che corresse una sentenza eretica in Lumen Gentium. Ma Ella riconoscerà quanto sia inaudito che un solenne documento magisteriale necessiti di una correzione ex post, peraltro considerata dai Novatori come un cedimento di Paolo VI all’ala conservatrice dei Padri, quindi trascurabile da parte degli esperti. Queste mie