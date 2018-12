PEZZO GROSSO E “LA NOSTRA EUROPA” DEL CARD. BASSETTI. CAPISCE PERCHÉ IL VATICANO STIMI TANTO PANNELLA, BONINO E NAPOLITANO.

“Caro Tosatti, proporrei di conferire al Presidente della Cei (card.Gualtiero Bassetti) il Premio “La Pira” per populismo cattolico, demagogico e un po’ adulatorio. Mi pare che questo populismo possa esser invidiato persino dal Vice Presidente del Consiglio Di Maio, che vicino a lui appare esser un campione di pragmatismo. Credo che il nostro Presidente della Cei passerà alla storia, quale demagogo, come il Peron o il Fidel Castro della Chiesa. Le ragioni della mia proposta del Premio possono esser trovate nel suo intervento qui sotto allegato, che invito a leggere, essendo troppo lungo riportare le frasi demagogiche e le adulazioni. Stile a parte però, detto intervento non mi è parso fine a se stesso, proponendo ambiziosamente ben tre progetti : <unità religiosa e culturale, unità Italia-Europa, unità politica del continente>, riferendole al famoso pilatro del pontificato di Bergoglio, cioè l’ unità superiore al conflitto (le altre tre sono: – tempo superiore allo spazio; – realtà superiore alle idee; – il tutto superiore alle parti.).Questi tre progetti appaiono esser mirati a consolidare la volontà di questo pontificato di confermare la scelta del processo migratoria, adducendo, come scusa, i progetti citati di “unità”. Parliamo perciò del significato di questa <unità> (superiore al conflitto) che riappare e si impone in questo contesto. Sarebbe stato auspicabile che il cardinale Bassetti, prima di proporre soluzioni, avesse esposto la sua conoscenza della cause di questa mancanza delle tre unità citate sopra, così avremmo potuto capire meglio la logica del suo messaggio. Senza questa comprensione siamo costretti a rafforzare il dubbio che il cardinale Bassetti, non conoscendo le cause, non possa affatto proporre soluzioni. Le soluzioni per il card. Bassetti comportano la fine della evangelizzazione della tradizione (“l’unità religiosa non significa certo l’imposizione del cristianesimo ai popoli d’Europa. Tutt’altro…” Ma no!? Ma quando mai il cristianesimo è stato imposto? Poi Sua Eminenza fa una serie di proposte illuminanti, realistiche e geniali, e di una assoluta genericità: ritrovare l’anima dell’Europa, solidale, casa comune, che si fondi su un nuovo umanesimo europeo…. Ma Bassetti lo sa perché l’Europa stenta a costruirsi come era stato previsto dai suoi fondatori (visto che evoca De Gasperi? Sa Bassetti cosa è il Manifesto di Ventotene e chi lo sostiene ancora oggi? Sa quante sono le religioni in Europa che rendono “complessa” l’unificazione perle diversità comportamentali? (protestantesimo tedesco e paesi del nord, laicismo francese, ex-cattolicesimo italiano e spagnolo, cattolicesimo polacco, patriottismo religioso dell’Ungheria, Bulgaria, Romania, ecc). E’ a conoscenza dei tentativi politici fatti in passati per tentare detta unificazione? E delle sue ragioni di fondo?