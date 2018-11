DIALOGO DI PADRE CAVALCOLI CON ROMANA VULNERATUS CURIA, CHE RISPONDE AL TEOLOGO COSÌ…

Marco Tosatti

Questa mattina abbiamo pubblicato un intervento di padre Giovanni Cavalcoli al post di due giorni fa di Romana Vulneratus Curia. E a strettissimo giro di posta Romana Vulneratus Curia ha risposto a padre Giovanni Cavalcoli…Ecco a voi l’ultimo tassello di questo mosaico.

<Caro Padre Cavalcoli, d’accordo, il successore di Pietro è Maestro della fede, supremo giudice e non deve esser giudicato da nessuno (Can. 1404).Ma essendo anche lui discendente di Adamo e potenziale peccatore fino al suo ultimo istante di vita, ci impone una lecita riflessione sulla sua persona, che potrebbe spiegare anche qualche confusione in materia di fede ( di cui è maestro). Detto Maestro della fede appare essere pieno di suggestioni, che fatico a definire “angeliche”, magari proposte con un pochettino di apparente superbia ( anziché umiltà), che magari possano apparire persino mancanti di quell’equilibrio necessario per esser credibili per apprezzarlo e obbedirlo. Ora chiedo a Lei caro padre Cavalcoli, se a volte non ha l’impressione di riconoscere in questo Maestro della fede, un papa politico, dittatore, rivoluzionario, furbo, prepotente, ispirato da dottrina rahneriana, per nulla ed in nulla ispirato al suo grande predecessore Benedetto XVI. Le chiedo anche se dovremmo cancellare quei sospetti sulla sua elezione, che abbiam letto esser stata appoggiata o persino guidata, da ambienti non propriamente ispirati dallo Spirito Santo (…….), magari invece ispirati da vecchi nemici della chiesa, da ambienti riconducibili a religioni diverse dalla nostra, da ultramodernisti supportati da ambienti politici, da gruppi definiti addirittura “ mafia di San Gallo”, tutto un programma insomma. Insomma lei ci invita a ascoltare ed obbedire un Maestro della fede che sembra esser non sempre equilibrato, persino a volte sembra esser affetto da qualche patologia, un Maestro che un numero crescente di teologi, vescovi e cardinali invitano a pentirsi. Caro padre Cavalcoli, questo Maestro della fede insegna come conquistare la vita eterna? come rafforzare la fede? O ormai il “Papa è nudo?” e non resta che affidarci alla Madonna di Fatima perché lo ispiri? o non resta che invocare San Michele Arcangelo affinché ci protegga? RVC >.

