GALLARATE. LE TESTE DELL’ALTARE ERANO STATE GIÀ ESPOSTE A LONDRA TRE ANNI FA? SONO NUOVE O RICICLATE?

Marco Tosatti

Un piccolo aggiornamento al post di ieri su Gallarate.

Un geniale utente di Twitter ha scoperto che quelle belle teste usate per la costruzione dell’Altare del Sacrificio nella basilica di Gallarate avevano vissuto una vita precedente, in una galleria londinese di cui vi diamo qui il link.

Saranno le stesse teste utilizzate per l’altare? Cioè, della serie: non si butta via nulla? O forse sono stati usati i calchi di quelle londinesi per preparare il ripieno dello tzompantli?

Ai posteri, e ai committenti, domande e risposte…

Oggi è l’80° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

