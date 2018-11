MA CHE BELLO IL NUOVO ALTARE DELLA MADONNA A GALLARATE! SEMBRA PROPRIO UNO TZOMPANTLI!

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali,

un lettore mi ha mandato le foto e il link all’articolo con cui si è annunciato il restauro della basilica di Basilica Santa Maria Assunta di Gallarate.

E in particolare le foto del nuovo altare, opera dell’artista Claudio Parmiggiani. La sua biografia su Wikipedia afferma fra gli altri elogi: “Nella sua carriera, lungi dall’essere conclusa, si impone sempre più come una delle figure principali dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Inclassificabile, costeggia tanto l’arte povera quanto quella concettuale assumendo, però, una postura unica e inimitabile nel panorama contemporaneo”.

Questa è la foto dell’altare, inaugurato dalla messa celebrata dall’arcivescovo di Milano, Delpini.

So che sembrerò blasfemo a molti, e me ne scuso, ma guardando l’altare la prima associazione che ho fatto è stata con uno Tzompantli. Che cosa è uno tzompantli? Era un’utile struttura, diffusa nelle culture del Centro America, fino al Messico credo, un’intelaiatura in legno a cui venivano cuciti o infilati i teschi dei prigionieri di guerra e delle vittime sacrificate alle divinità delle culture precolombiane. Di recente in Messico si è ritrovata una gigantesca fossa comune. Questo è un primo link, e questo è il secondo.

Ecco alcune immagini. Complimenti ai vescovi che hanno approvato un progetto così evocativo.

