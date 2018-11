CONTINUA IL DIALOGO DI PADRE GIOVANNI CAVALCOLI CON I LETTORI DI STILUM CURIAE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, padre Giovanni Cavalcoli ha letto i vostri commenti, in quella che è ormai diventata una conversazione a più voci, e ha mandato una serie di risposte che troverete qui sotto. Buona lettura, e buona discussione!

Interventi per Padre Cavalcoli

Caro Sherlock,

rispondo al suo intervento dividendolo in parti. Lei dice:

1.Se ho ben capito dal suo commento, per lei il problema di AL è che propone “al condizionale” la Comunione per chi vive fuori dai dettami di FC 84,

e non che il dare la Comunione a chi contraddice il Comandamento Divino e le disposizioni di FC è impossibile.

Rispondo. Nella nota 351 il Papa dice che in certi casi i divorziati risposati potrebbero fare la Comunione. FC 84 dice che non possono farla. Ho già detto nel mio precedete intervento che in fatto di stabilire chi può fare o non fare la Comunione un Papa può cambiare quello che aveva stabilito il precedente. Ora in quella nota Papa Francesco non dice: «si cambia», ma: «si potrebbe cambiare». Quindi vale ancora FC 84. Se Papa Francesco vuole effettivamente cambiare, ce lo farà capire.

Certo che è impossibile dare la Comunione a chi contraddice al Comandamento divino, cioè a chi è in stato di peccato mortale, privo della grazia. Ma il Papa dice che può capitare che i due siano in grazia per i motivi che ho detto nel mio precedente intervento.

Francesco disse “Chi sono io per giudicare”? Quindi “il soggetto” neppure un Pontefice lo può giudicare, ma solo l’oggetto.

Come fa allora lo stesso Francesco, o chi per lui, ad affermare di sapere se una persona che vive in adulterio è in grazia di Dio? Chi è lui per giudicare? – Quando il Papa disse quella frase si riferiva al fatto che è difficile sapere se questo o quel tale è in grazia o no. Ma un Papa ha tutta l’autorità di ricordarci che, in linea di principio, anche chi si trovi in uno stato giuridicamente irregolare può, almeno ad intervalli,essere in grazia. Se il prossimo Papa, per il potere delle chiavi, disciplinasse la Comunione alle coppie gay, o addirittura disponesse per loro un vero e proprio matrimonio sacramentale, potrebbe farlo? È un potere assoluto il suo o subordinato? – Il caso delle coppie gay rappresenta un’unìone irregolare ancor più lontana dall’unione tra uomo e donna voluta da Dio e dalla legge naturale. Se già la Comunione ai DR è per adesso una semplice ipotesi, ancor meno probabile è in futuro il permesso della Comunione ad una coppia gay, benchè saltuariamente possano essere in grazia. E se non è possibile un matrimonio sacramento fra due DR, ancor meno lo sarà per una coppia gay. La legge di non contraddizione richiamata dal grande e preparatissimo Cardinale Caffarra, dove va a finire? “Se FC dice A e AL dice NON A, NON A è la negazione, la contraddizione di A, non il suo sviluppo.” – Qui la legge di non contraddizione non c’entra, perché siamo nel campo delle decisioni pastorali (“potere delle chiavi”) e qui un Papa può cambiare quello che aveva deciso il precedente. Onde il detto popolare: “Chi bolla, sbolla”. Caro Padre, ora però andrei ai fatti e memore della regola d’oro lasciataci da Gesù “Dai loro frutti li riconoscerete”, mi chiedo: Come mai nella mia unità pastorale tutti i cosiddetti divorziati risposati, conviventi e chi più ne ha più ne metta, dopo AL fanno beatamente, pubblicamente e sfacciatamente la Comunione Sacramentale? (E quando dico tutti intendo tutti.)

R, – Semplicemente perchè male interpretano la nota 351 e quindi disobbediscono al Papa.

Pier Luigi Tossani

Argomento interessantissimo, impossibile sottrarsi.

“Nell’AL il Papa, supponendo comunque che l’adulterio volontario è peccato mortale e che per conseguenza la coppia vive in uno stato irregolare, fa tuttavia notare che non per questo essa si trova sempre in stato di peccato o colpa mortale, priva della grazia. Ma, supponendo che essa, per ragionevoli motivi, non possa interrompere il suo rapporto, se ogni volta che pecca, si pente, è perdonata da Dio anche senza il sacramento della penitenza, per cui riacquista la grazia perduta e in linea di principio potrebbe fare la Comunione”.

– Questo è implausibile, anche per il solo senso di logica, a prescindere dalle indicazioni della Legge divina. “l’adulterio volontario è peccato mortale e per conseguenza la coppia vive in uno stato irregolare” contrasta frontalmente e irrimediabilmente con ” …non per questo essa (coppia) si trova sempre in stato di peccato o colpa mortale, priva della grazia”. Ci si prende una grande responsabilità, nei confronti del Creatore, per le anime degli erranti, ad avallare questa tesi.

– Chi vive uno stato irregolare come i DR, non si trova sempre necessariamente in uno stato di peccato mortale, perché mentre il primo è uno stato oggettivo, esterno, permanente e può essere indipendente dalla volontà, lo stato di peccato o colpa è uno stato interiore, dipendente dalla volontà,la quale, sotto l’influsso della grazia, può in qualunque momento ritornare buona. Il primo stato in certi casi non può essere interrotto, se, per esempio, la coppia ha figli, oppure per motivi economici o di salute, oppure perché il coniuge precedente ha contratto un’altra unione. “Ma, supponendo che essa, per ragionevoli motivi, non possa interrompere il suo rapporto, se ogni volta che pecca, si pente, è perdonata da Dio anche senza il sacramento della penitenza, per cui riacquista la grazia perduta e in linea di principio potrebbe fare la Comunione”.

– Idem come sopra. Non vi possono essere “ragionevoli motivi” per giustificare la permanenza nello stato di peccato.

– Qui ho già ho risposto all’intervento del Lettore precedente.

“se ogni volta che pecca, si pente…”. Idem come sopra. Non è plausibile programmare anticipatamente la pianificazione di uno stato abituale di peccato, per di più mortale, per poi pentirsi. Non regge proprio, nel Giorno del Giudizio. Troppo facile, ha sapore di una furbata. Ma non regge, ancor prima, nemmeno di fronte alla logica.

– Non si tratta di «programmare anticipatamente la pianificazione di uno stato attuale di peccato per poi pentirsi». Sarebbe, questa, un’intollerabile ipocrisia, meritevole dei fulmini dell’ira divina. In realtà le cose stanno ben diversamente. I DR si trovano di fattoin una situazione di continua quasi irresistibile tentazione al peccato, per cui c’è da supporre che vi cadano spesso.

Ciò non vuol dire, però, come lascia chiaramente intendere il Papa, che essi si trovino sempre in uno stato di peccato,ovvero che siano necessariamente ed insuperabilmente in uno stato continuo di colpa mortale, come fossero dei dannati dell’inferno. Anzi, come dice il Papa, possono avere delle attenuanti di colpa, data l’enorme difficoltà di resistere alla tentazione, causata dalla convivenza continua.

E comunque, se cadono, benchè ciò possa avvenire spesso, possono semprea loro volontà,in qualunque momento,rialzarsi con la grazia di Dio e tornare in grazia, magari peccando di nuovo di lì a poco. Ma se ogni volta si pentono e fanno penitenza, possono sempre tornare sulla buona strada. Infatti, a queste condizioni, ispirando loro il pentimento da loro attuato, Dio misericordioso li perdona «non sette, ma settanta volte sette». Il che non vuol dire che, se possono, non debbano fare ogni sforzoper cercare di interrompere questo rapporto, che li induce al peccato e mette in grave pericolo la loro anima.

“…se ogni volta che pecca, si pente, è perdonata da Dio anche senza il sacramento della penitenza, per cui riacquista la grazia perduta e in linea di principio potrebbe fare la Comunione”.

Ohibò, questa poi!… Ma non era uno stato abituale di peccato mortale?… E il Padre Cavalcoli lo vorrebbe addirittura risolvere senza la Confessione, e su questa base dare, in aggiunta, accesso alla Comunione?… Anche questa, ipotesi del tutto inaccettabile alla logica, ancor prima che alla Legge divina.

– Ripeto ancora una volta che il Papa afferma che non è detto che i due siano sempre in stato di peccato mortale, ma possono ad intervalli essere in grazia. Per questo, occorre ricordare che Dio può rimettere i peccati e perdonare anche senza il sacramento della Confessione. Il che ovviamente non vuol dire che chi può ed ha il permesso di confessarsi non abbia l’obbligo di farlo, Ma se ai DR è negato l’accesso ai sacramenti, questo non vuol dire che siano delle anime dannate in anticipo, ma che anche per loro c’è speranza di salvezza. “Primo, il fatto che il testo usi il condizionale («potrebbe essere»). Ma una legge o permesso non si formula al condizionale, bensì all’indicativo o all’imperativo. Secondo, il fatto che il testo citi «alcuni casi», senza specificare quali. Ora, una legge o un permesso, per essere in vigore, deve specificare i casi nei quali appunto è in vigore. Altrimenti è inapplicabile.

Anche la Lettera che ha scritto ai Vescovi su questo punto, è un’approvazione che riguarda l’interpretazione («avete interpretato bene») di ciò che è ipotizzato dalla nota, ma l’ipotesi resta tale non si trasforma in tesi, cioè il permesso ipotetico non diventa permesso di fatto.

Stando così le cose, resta in vigore il disposto del n,84 della Familiaris consortio di S.Giovanni Paolo II, che proibisce la Comunione ai divorziati risposati, finché un nuovo Pontefice, se lo riterrà conveniente od opportuno , non cambierà la normativa vigente”.

– Rispetto a quanto sopra, mi chiedo: per quale arcano motivo Bergoglio ha messo nero su bianco le suddette affermazioni, degne del più qualificato e ambiguo azzeccagarbugli, se poi tutto doveva restare come prima?… Vien da dire, avremmo anche cose più importanti da fare, che interessarci delle suddette affermazioni di AL, ben accostabili a un reparto di psichiatria. Ma, vista la rilevanza della sede dalla quale provengono, non ci tiriamo indietro.

– La Letteraai Vescovi Argentini ha confermato l’interpretazione della nota 351 come legge ipotetica e nel contempo ha approvato i casi proposti dai Vescovi Argentini. Tuttavia, perché la legge entri in vigore, deve passare dal condizionale all’imperativo o indicativo. Cito dai “Dubia”:

“Dubbio numero 1:

Si chiede se, a seguito di quanto affermato in “Amoris laetitia” nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da “Familiaris consortio” n. 84 e poi ribadite da “Reconciliatio et paenitentia” n. 34 e da “Sacramentum caritatis” n. 29. L’espressione “in certi casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione “Amoris laetitia” può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere “more uxorio”?

– Possibile risposta del Papa: La nota 351 non concede attualmente,ma avanza l’ipotesi(«potrebbe essere») di concedere in futuro, a discrezione del Santo Padre, l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, nei casi proposti dai Vescovi Argentini e da lui approvati nell’apposita Letteraa loro da lui inviata. Nel caso che il Santo Padre concedesse il detto permesso, sarebbero superate le disposizioni pontificie precedenti.

– Circa l’argomento del quale stiamo ragionando noi, questa è una richiesta di spiegazioni chiarissima, rivolta a Bergoglio, con deferente rispetto, da Quattro Cardinali. Vale a dire, è Bergoglio in persona, e non certo noi, compreso il Padre Cavalcoli, che doveva dare spiegazioni. Non avendolo fatto Bergoglio, da due anni e passa dalla richiesta, ciascuno può trarre le proprie conclusioni.

– Probabilmente il Papa non ha risposto perché ha ritenuto la nota 351 sufficientemente chiara, con l’aggiunta t della Letteraai Vescovi Argentini nell’interpretazione ch io ho proposto.

Vincenzo Calabrese

Le risposte di Padre Cavalcoli mi sembrano molto ‘intellettuali’ e davvero sottili, degne di chi ha studiato a fondo teologia, ma che dimostrano come, pur essendo molto netti nelle espressioni si possa finire per mascherare delle chiare ombre, evidenti in certi temi… Esempio evidente è l’intervento su AL in merito alla Comunione ai separati… Il papa POTREBBE fare delle modifiche alla disciplina sull’Eucarestia, ecc. ecc. POTREBBE, POTREBBE, POTREBBE… Tanti discorsi al condizionale, noterelle a fondo pagina su certi argomemti, ma poi di fatto la conclusione è che secondo padre Cavalcoli nulla cambia rispetto alle indicazioni di GPII. Ma se nulla cambia allora perché il vescovo di Roma si dilunga su tali argomenti? Finendo poi per risultare realmente AMBIGUO, visto che secondo certi presbiteri TUTTO è cambiato, mentre secondo altri NULLA è cambiato? E vista la confusione che viene creata, perché da Santa Marta non arriva un documento o almeno un comunicato che possa chiarire in modo definitivo come ci si debba comportare? Secondo me, semplicemente perché la CONFUSIONE l’AMBIGUITÀ’ sono volute all’ORIGINE dal signor Bergoglio…

Io, come del resto molti consacrati, non ho sfortunatamente un cervello molto brillante, che riesca a cogliere certe POSSIBILITA’ e certe SFUMATURE, ma se tratto un argomento è perché voglio essere esplicito su quello… E se chi legge le mie parole semplici può trovarsi confuso e possa apertamente interpretarle in modo errato, allora vuol dire che ho svolto male il mio lavoro… Se poi non cerco neanche di ritornare sull’argomento per renderlo chiaro, allora il mio lavoro diventa pessimo e controproducente… Quindi dovrei seriamente pensare di CAMBIARE incarico e magari anche mestiere… Capito, caro Bergoglio?

– Se il Papa ha voluto usare il condizionale, il motivo probabilmente è dato dal fatto che non ha voluto dare un taglio netto con la posizione di S.Giovanni Paolo II (FC 84), anche se di per sé avrebbe potuto farlo, ma ha preferito un passaggio più morbido, usando il condizionale, proprio di una legge ipotetica, probabilmente in vista di usare in futuro l’indicativo o l’imperativo della vera e propria legge.

Ira Divina

Quella di AL, mi sembra la teologia del baco da seta! Una legge che nega la comunione ai divorziati risposati, FC, che non è cambiata, ma…..! Quel “ma” della teologia della casistica o della situazione, o del discernimento che apre a una pastorale della confusione, cioè del avviluppamento, appunto della teologia del baco da seta. Poi il potere delle chiavi non concede a Pietro di fare quello che vuole, ma restando nel solco del precedente Magistero, e intendo per Magistero tutto ciò che i pontefici precedenti hanno stabilito in una materia, quello di confermare nella fedeltà a Cristo i fratelli! Vero padre Cavalcoli? Ora se le intenzioni di Francesco non sono quelle di negare il precedente Magistero, la noticina e il placet alle svariate interpretazioni sono un pessimo servizio che Francesco da al ministero Petrino. E i risultati si vedono nella pratica della pastorale padre Cavalcoliiii!

– Il potere delle chiavi o pastorale non concede affatto al Papa di fare «quello che vuole», perché esso non riguarda l’essenza dei sacramenti, che neppure il Papa può mutare, ma la loro giusta e conveniente amministrazione, a seconda delle necessità o delle opportunità delle persone, dei tempi e dei luoghi. L’essenza del sacramento dell’Eucaristia è salvata e rispettata sia con un Papa che decide di dare la Comunione ai DR, sia con un’altra che decida di non darla.

Giuseppe Marson

Quello che viene detto dallo spettro di don Ezio per uno incompetente come me è un approfondimento della fede, novità dello Spirito Santo che guida alla Verità tutta intera. E’ la risposta che lo Spirito Santo opera. Lo stesso può dirsi della prima risposta data da Padre Cavalcoli? Il potere delle Chiavi dato a Pietro, può snaturare un Sacramento? Il potere dato a Pietro da quel poco che ne capisco, non è quello di allargare la porta che Gesù stesso ha detto che è stretta. Deve solo aprirla e chiuderla, secondo la Parola di Cristo, e non interpretarla. Ovvero che la S.Chiesa, e non il singolo sacerdote, conceda la S. Comunione ai divorziati risposati è un bene in ordine alla loro salvezza? Sicuramente molti e non per modo di dire hanno più fede in Cristo di me, e andranno in Paradiso ma lasciamo a Dio il giudizio. In questo caso i sacerdoti per primi dovrebbero dire, chi sono io per giudicare, per cui io che non sono Dio non ti posso assolvere, perchè il Sacramento-Matrimonio, come ogni Sacramento è un segno efficace di Grazia.

– Come ho detto in precedenza, il potere delle Chiavi («pasce oves meas») suppone il sacramento già costituito da Cristo e non interferisce affatto nella sua essenza immutabile ed inviolabile, ma soltanto valorizza il sacramento amministrandolo con saggezza e giustizia per il bene delle anime.

Non sono un teologo e la domanda che faccio è la seguente: Per il potere delle chiavi un Papa potrebbe decidere che il Sacramento del S. Battesimo si può impartire solo agli adulti che lo vorranno? Se la risposta fosse si, viene prima una domanda che un Papa si deve fare: è un bene in ordine alla salvezza delle anime ? Oppure sono volutamente provocatorio, per aumentare la presenza di fedeli durante la S. Messa, sempre seguendo la prima risposta di Padre Cavalcoli, un Papa, potrebbe stabilire che invece dell’Ostia Divina, i fedeli riceveranno. spritz e patatine? Probabilmente ci sarebbero le chiese piene, ma sarebbe un bene per la salvezza delle anime? Grazie.

– Il potere delle Chiavi dà al Papa la facoltà, se egli crede, di far impartire il Battesimo agli adulti. Invece, per quanto riguarda la materia dell’Eucaristia, siccome essa riguarda la sostanza immutabile ed intangibile del Sacramento, il Papa non può assolutamente cambiare la materia, che è, come è noto, il pane e il vino.

Patrizia

A proposito di chiavi per cui il papa puo’ cambiare certi regolamenti, puo’ anche decidere che due conviventi possono ricevere l’Eucaristia? Che due conviventi dello stesso sesso possono fare ugualmente? In fondo se ha le chiavi ……… puo’ aprire a tutto!!!!

– Il Papa può aprire come farebbe un portinaio, il quale fa entrare qualcuno; ma non può apre a cose illecite. Può, se vorrà, aprire alla Comunione ai DR, perché qui si tratta, come ho già detto, di una materia circa la quale egli può aprire, nel senso di permettere. Per quanto riguarda i gay, ne ho accennato sopra.

yehohanan

…quindi almeno uno, padre Cavalcoli, ha risposto chiaramente al primo dei dubia dei cardinali…notevole! Chiederei però al padre: se allora è in vigore FC 84, non si dovrebbe correggere AL? È lecito il silenzio da parte del pontefice?

Avrà un bel da fare il prossimo papa, vai!, per rimettere a posto i pastrocchi di questo! Perché questo spiegato dal padre è tale: si ipotizza un qualcosa che non può essere messo in atto, perché è in essere qualcosa che ne nega la possibilità…proprio un magistero chiaro quello di AL! “Si, si…no, no”…uguale!

– Ho già detto che su questa materia della regolamentazione dell’amministrazione dell’Eucaristia un Papa successivo,i n forza del potere delle Chiavi, può cambiare quello che aveva deciso il Papa precedente.

P.Giovanni Cavalcoli,OP

Varazze, 13 novembre 2018

