LA TEOLOGIA DELLA STORIA: UN NUOVO LIBRO DI PADRE GIOVANNI CAVALCOLI. IL FUOCO SULLA TERRA.

Marco Tosatti

E dal momento che non c’è due senza tre, per il terzo giorno di seguito parliamo di libri. Questa volta il protagonista è padre Giovanni Cavalcoli un sacerdote domenicano, teologo, docente e autore. Con Chorabooks ha pubblicato già vari testi, tra cui “L’eresia del buonismo” e “Contro Lutero”.

Questa volta pubblica un testo a nostro parere molto interessante – addirittura fondamentale, lo potrebbe definire qualcuno, per una lettura degli eventi contemporanei. Il dotto domenicano affronta il tema della teologia della storia. Una teologia della storia in cui sullo sfondo appare sullo l’eterna lotta fra il bene e il male. E gli attori di questo eterno dramma sono presentati dal padre Cavalcoli in un libro agile nel formato, ma estremamente denso nei contenuti.

All’inizio il padre afferma: “C’è una competizione per il possesso del mondo tra Cristo e Satana. Il mondo dev’essere strappato a Satana con la forza o con l’astuzia (“con il perverso tu sei astuto” Sal 18,26). Ecco l’agone cristiano. C’è infatti un mondo che si lascia salvare e ascolta il Vangelo. In questo mondo la Chiesa può diffondersi mediante la predicazione, l’amministrazione dei sacramenti, le buone opere e il buon esempio dei cristiani. Questo è un mondo che si converte a Cristo.

E c’è un mondo che non ascolta, fa resistenza e non si lascia salvare. Anzi reagisce, si oppone con vari pretesti, o credendo che il Vangelo sia contro gli interessi dell’uomo, o vantando una sapienza superiore a quella del Vangelo o al contrario, tutto immerso nelle cose mondane, rifiutandosi di elevare lo sguardo a quelle del cielo. Da qui le persecuzioni contro i cristiani. Da questo mondo, che può affascinare e sedurre, bisogna stare in guardia e, se non si può vincere o convincere, bisogna evitarlo. Esso tenta il cristiano; e se vede che non riesce a farlo cadere, può lasciarlo in pace o tramare alle sue spalle”.

Questa dinamica percorrerà tutto il libro, libro in cui si parla di modernità, guerre di religione, massoneria e si prefigura una chiara visione escatologica basata sulla speranza cristiana.

Questo è il sommario.

Il duplice atteggiamento della Chiesa nei confronti del mondo ………1

La questione della modernità ………………………………………………………….7

La modernità come “ciò che oggi è di moda”……………………………….11

La modernità come novità…………………………………………………………….14

L’agone cristiano …………………………………………………………………………..17

Il progresso della Chiesa nella storia……………………………………………..22

Avanzamento, decadenza e ripresa della Chiesa ……………………………29

Le guerre di religione…………………………………………………………………….33

Origini e azione della massoneria ………………………………………………….42

La vittoria finale di Cristo e della Chiesa……………………………………….49

Il desiderio della riconciliazione…………………………………………………….56

Dati del libro: Giovanni Cavalcoli (2018), Il fuoco sulla terra. L’aspetto comunitario dell’agone cristiano. Hong Kong: Chorabooks.

EBook (formato Kindle) Euro 5,99

ISBN 97898878966760

EBook (formato Epub) Euro 5,99

ISBN 97898878966769

Cartaceo Euro 11,99

ISBN 9789887896737

Disponibilità: immediata su tutti i negozi amazon in formato kindle e cartaceo e su oltre 100 negozi online in formato Epub (Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, hoepli, Book republic, Libreria universitaria, San Paolo store, Il fatto quotidiano, Il giardino dei libri, Google play, Ibooks store, Kobobooks, Tolino, Casa del libro, Bajalibros, Nookstore, Weltbild, El corte inglés, Barnes and Nobles etc.)

