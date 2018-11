ACCORDO O NON ACCORDO, IL GOVERNO CINESE CONTINUA CON LA REPRESSIONE DEI CATTOLICI, DUE PRETI ARRESTATI.

(Padre Su Guipeng (a sinistra) e Padre Zhao He)

Marco Tosatti

Ucanews.com dà notizia di una persecuzione in atto nella provincia dell’Hebei nei confronti della Chiesa cattolica clandestina, che è culminata ora nell’arresto di due sacerdoti. La repressione della chiesa sotterranea nella provincia di Hebei vede sequestrati oltre una decina di luoghi religiosi sequestrati Due sacerdoti cinesi messi in detenzione Padre Su Guipeng (a sinistra) e Padre Zhao He della comunità ecclesiastica sotterranea della diocesi di Xuanhua, nella provincia cinese di Hebei. Due sacerdoti della Chiesa cattolica sotterranea in Cina sono stati detenuti dalle autorità nella provincia dell’Hebei, una fonte ha riferito a Ucanews.com. I sacerdoti della diocesi di Xuanhua sono Padre Su Guipeng e Padre Zhao He. La fonte ha detto che padre Zhao, che serve nella chiesa cattolica di Dongcheng, è stato portato via dal personale del Dipartimento del Fronte Unito della contea di Yangyuan il 24 ottobre. Sette persone non identificate andarono in chiesa e dissero che avrebbero portato il prete a parlare con i funzionari del governo locale, ma il prete non è mai tornato. La fonte ha detto che il prete è stato messo in detenzione in un albergo. Il suo cellulare è stato confiscato ed è sotto costante sorveglianza. Secondo quanto riferito, al sacerdote è stato richiesto di studiare i nuovi regolamenti riveduti sulle pratiche religiose e di riconoscere l’Associazione patriottica cattolica cinese (APCC) controllata dallo stato. Si dice che i funzionari governativi abbiamo avvertito che la Chiesa cattolica in Cina deve essere autonoma dal Vaticano. Ciò a dispetto dell’accordo provvisorio Vaticano-Pechino firmato due mesi fa, che riguarda la nomina dei nuovi vescovi in Cina, e il cui testo è segreto . In seguito all’accordo la Santa Sede ha tolto la scomunica laetae sentiatiae a otto vescovi cinesi alcuni dei quali ricoprono posizioni nell’associazione patriottica.

Padre Su Guipeng, che serve nella parrocchia di Shadifang, era stato posto il 13 ottobre agli arresti domiciliari per poter essere indottrinato sulle politiche del governo. Nel frattempo una fonte ha detto che in un villaggio della diocesi di Xuanhua alle famiglie è stato detto che sarebbero stati multate e detenute per cinque giorni se avessero ricevuto sacerdoti nelle loro case. Inoltre, l’ufficio del distretto di Jingkai degli affari etnici e religiosi il 25 settembre ha emesso un avviso che vieta le attività religiose illegali. È stato riferito che più di una dozzina di luoghi religiosi della chiesa sotterranea della provincia siano stati recentemente sequestrati. Un membro della chiesa ha deplorato che le restrizioni sui cattolici si siano intensificate da quando l’accordo Cina-Vaticano è stato firmato contrariamente al suo dichiarato “spirito amichevole”. Un cattolico sotterraneo di Hebei, di nome Paul, ha detto a Ucanews.com che la maggior parte dei membri della chiesa sotterranea non accetterà l’associazione patriottica del governo, l’APCC.

Oggi è il 69° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482