GUARDATE E DIFFONDETE PER NON FARVI INGANNARE: CHE COSA È REALMENTE IL CRIMINE DELL’UTERO IN AFFITTO.

Marco Tosatti

Noi viviamo nello straordinario Paese in cui se qualcuno fa una campagna per difendere la legalità – cioè ribadire che in base alla legge vigente comprare o commerciare in esseri umani, in qualunque stadio del loro sviluppo è illegale – dei sindaci di città importanti come Torino e Roma impongono che la campagna cessi immediatamente. Cioè, di fatto, si schierano dalla parte del crimine. È opportuno riflettere su questo; perché viviamo, siamo immersi, respiriamo, grazie anche alla complicità attiva dei grandi mezzi di comunicazione nella menzogna e nell’ipocrisia, ammantate di parole come amore diritti ecc. ecc. Quindi è con piacere che Stilum Curiae pubblica questo comunicato di Generazione Famiglia e fa suo l’invito a vedere e far vedere il breve video che spiega che cosa sia in realtà la “pratica amorosa” dell’utero in affitto. E si pone la domanda: ma un sindaco, cioè un’autorità incaricata di amministrare una città, può andare contro le leggi dello Stato, e il Parlamento che le ha votate, cioè un’istanza superiore? Buona visione.

Cari amici,

dopo tutto quello che è successo per l’affissione dei nostri manifesti è ancora più importante condividere il video che abbiamo preparato.

Come sapete il 15 ottobre abbiamo lanciato una nuova campagna contro la barbara pratica dell’utero in affitto: #stoputeroinaffitto.

La campagna ha subito destato un enorme clamore mediatico! Tutte le principali testate ne hanno parlato (Repubblica, Corriere della Sera, Libero, La Verità, Il Giornale, il Tempo) soprattutto dopo che i Sindaci di Torino e Roma hanno ordinato la pronta rimozione dei manifesti perché “lesivi del rispetto di diritti e libertà individuali”.

Può una campagna pubblicitaria contro l’utero in affitto, pratica illegale in Italia, essere lesiva dei diritti e delle libertà individuali?

Forse che i sindaci Appendino e Raggi, i tanti giornalisti che hanno speso parole contro, non sappiano cosa sia la pratica dell’utero in affitto? Forse che ignorino i veri meccanismi di questa pratica disumana mistificati dietro al “love is love”? Forse che non conoscano gli interessi economici che spingono questa mistificazione?

Proprio per questo abbiamo realizzato un semplice video che in 3 minuti (si solo 3 minuti!!) spiega quali siano i meccanismi e gli interessi che si celano dietro la pratica disumana dell’utero in affitto.

Guardate il video e condividetelo con tutti i vostri amici, parenti e conoscenti affinché, una volta informate il maggior numero di persone possibile, si crei un fronte comune contro questa abominevole pratica.

