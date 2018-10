“DUE UOMINI NON FANNO UNA MADRE”. RAGGI ABBAIA MA NON RIMUOVE. IN COMPENSO CI SONO I VANDALI DEMOCRATICI…

Marco Tosatti

Facciamo seguito al post di un paio di giorni fa sull’iniziativa di Pro Vita e di generazione Famiglia, e alle dichiarazioni roboanti della sindachessa di Roma, Virginia Raggi, che forse farebbe meglio – e ormai sono in parecchi a dirlo – di occuparsi di cose banali come buche, immondizia e degrado urbano, piuttosto che lisciare il pelo ai compratori di esseri umani, per pubblicare un comunicato dei promotori della campagna.

Eccolo:

Manifesti mai rimossi, Pro Vita e Gen. Famiglia: “Raggi l’ha sparata grossa”

Roma, 18/10/2018

«Virginia Raggi l’ha solo sparata grossa. La rimozione dei nostri manifesti contro l’utero in affitto finora non c’è stata. Continuiamo a dire, che né a noi né all’agenzia di affissioni, è arrivato alcun ordine di staccare i cartelloni della campagna #stoputeroinaffitto» dichiarano su Facebook il Presidente di Pro Vita Toni Brandi e il presidente di Generazione Famiglia Jacopo Coghe che hanno lanciato la campagna contro l’utero in affitto utilizzando un’immagine choc che ritrae due giovani ragazzi raffigurati mentre spingono un carrello con dentro un bambino disperato, comprato dalla coppia formata da “genitore 1” e “genitore 2”, e a fianco la scritta: “Due uomini non fanno una madre.

«Piuttosto, si sappia che a Roma il vandalismo dei “tolleranti” dilaga – hanno concluso Brandi e Coghe – e che alcuni nostri manifesti sono stati strappati e oggetto di scherno. Segno che la censura è l’unica arma di chi è debole di argomenti evidentemente. E‘ chiaro che la cultura di regime non ama vedere in faccia la verità».

Cogliamo l’occasione per mostrare il grado di civiltà delle persone che non sono d’accordo con il tema e gli obiettivi della campagna. Lo facciamo graficamente, con l’immagine del profilo di Jacopo Coghe, Presidente di Generazione Famiglia.

Oggi è il cinquantaquattresimo giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

