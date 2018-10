PEZZO GROSSO SVELA IL PIANO ESTREMO DI DI MAIO PER AGGIUSTARE I BILANCI. SOPPRIMERE I PENSIONATI.

Marco Tosatti

Quello di oggi di Pezzo Grosso non è un articolo, e nemmeno un messaggio, ma un grado di dolore. Amaramente ironico. Il bersaglio è il leader grillino Di Maio e la proposta sulle pensioni di cui si discute in queste ore. Leggete Pezzo Grosso e entrate in simpatia – da sun-pathos, sentire insieme con lui.

“Caro Tosatti, mi conceda un ironico e mesto commento para-politico – economico questa volta. Il “CHI ” ha finalmente inteso come risanare il deficit di bilancio italiano, ridurre il debito pubblico, far tornare l’Italia ad esser apprezzata in Europa e riguadagnare un rating AAA, è il Vice Primoministro DiMaio. Il suo “algoritmo”, grazie al quale tutti i nostri problemi verranno risolti sembra articolarsi in tre mosse strategiche: 1° – tagliare la pensione a coloro che lui considera ricchi, indegni di averla e ingiustamente percepita (e glielo fa sapere quando son già in pensione, non prima). 2° – vietare il cosiddetto cumulo pensione-redditi di lavoro, non permettendo così al pensionato di lavorare per integrare la pensione secondo le sue legittime scelte di vita e le sue capacità lavorative. 3° – pagare il reddito di cittadinanza a chi appare essere povero perché i suoi redditi non ci sono, non sono conosciuti, non sono ufficiali (si chiama economia sommersa, più del 20% di quella ufficiale).

Il tutto peggiorando a breve la situazione di squilibrio economico. In pratica la proposta del Vice Primoministro permette di prelevare soldi a chi ha lavorato, per darli a chi dichiara di essere povero, senza che si possa sapere se lo è realmente; perché dice di esserlo, ma non si è in grado di accertare se viva, per esempio, di lavoro nero, di “sommerso”, o di altri introiti. Ma non solo, non permette al pensionato di lavorare ufficialmente ancora, e perciò di pagare tasse, stimolando invece proprio nuovo lavoro nero-sommerso. Ma perché ciò nonostante Di Maio riuscirà allora a risanare la nostra economia? Perché i pensionati che avevano pianificato i redditi e i costi della loro parte di vita da pensionato sulla base di calcoli legittimi, magari integrati con qualche lavoretto (remunerato ufficialmente, e tassato), e contavano sui loro risparmi investiti, vedono sfumare il sogno. D’ora in avanti, se dette proposte balzane verranno approvate, la loro pensione non sarà più quella prevista su cui facevano conto e i loro conti sballeranno. Non potrnno compensarli nemmeno con lavori (se non in nero), non potranno contare su rendite dei risparmi. Così i nostri pensionati entreranno in depressione, considereranno la loro vita indegna di esser vissuta e “faranno eutanasia”. Così lo Stato risparmierà in pensioni e sanità e risanerà i conti e Di Maio diverrà premier a vita. Amen”.

