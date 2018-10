VERONA. IL “FEMMINISMO” POLITICO E NEI GIORNALI CHE TIFA SOLO PER LA MORTE NON CONOSCE LA LEGGE 194.

Marco Tosatti

Stilum Curiae si inserisce al volo nella polemica che la sinistra e le vetero-femministe hanno scatenato contro la mozione approvata al Comune di Verona in cui si chiede l’applicazione integrale – e non solo quella relativa alla soppressione di esseri umani – della legge 194. Che le varie indignate del PD e dei giornali evidentemente non conoscono, o fanno finta di non conoscere. Pubblichiamo qui l’intervento di un iscritto al PD, in difesa della collega di partito che ha votato , giustamente, a favore dell’emendamento e che sta affrontando l’ingiusta lapidazione delle talebane dell’aborto in politica e nella carta stampata (Quello si che è il Medioevo di cui si riempiono la bocca a macchinetta, le talebane). E poi un comunicato di provita onlus. Ma che cosa infastidisce così tanto nelle politicanti abortiste e nelle giornaliste abortiste l’idea che si possano aiutare delle donne a non sopprimere un essere vivente? Credo che dovrebbero chiederselo, magari anche con il supporto di qualche specialista. Per chiarirsi ambiguità, non detti, e censure, interne ed esterne.

Vi rimandiamo qui alla visione di un tweet di Maria Rachele Ruiu, che interpella la Boldrini, un’altra che non ha letto o fa finta di non sapere, seguendo i canoni del boldrini-pensiero: #ignorantA….

“La mozione di Alberto Zelger, che ha lasciato «esterrefatta e schifata» la senatrice Cirinnà, è tesa a promuovere la natalità e a proteggere i bambini, salute delle donne”, dichiara Toni Brandi, presidente di ProVita Onlus, a seguito delle polemiche innescate dall’approvazione della mozione 434 del 4/10/2018, la “mozione pro vita”, da parte del Consiglio comunale di Verona.

Per ProVita è inconcepibile che l’ideologia accechi in questo modo rispetto al dato reale: “Non bastano questi 40 anni di donne distrutte – nella psiche e spesso anche nel fisico – per aver creduto alla propaganda abortista? Donne che dopo decenni ancora faticano a trovar pace per l’uccisione di un figlio compiuta affatto “liberamente”, ma perché costrette dalle circostanze?”, protesta Brandi.

“Si metta da parte l’ideologia (come ha fatto, votando la mozione, la encomiabile capogruppo PD a Verona, Carla Padovani, che ora è alla gogna mediatica e rischia l’espulsione dal partito) e si guardi alla realtà”, prosegue Brandi: “La stessa legge 194 all’art. 1, invoca la promozione da parte di Stato ed enti locali di «servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite». E poi all’art. 2 insiste che i consultori devo informare le donne sui diritti e i servizi sociali che hanno a disposizione in occasione di una gravidanza indesiderata «contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza» avvalendosi anche della collaborazione di associazioni del volontariato”, precisa Brandi.

“Chi si batte per la vita, chi si batte per prevenire l’aborto, si batte per le donne. Chi si indigna per la mozione Zelger ha in odio le donne, i bambini e vuol vedere l’estinzione della nostra civiltà” conclude il Presidente di ProVita Onlus.

(Foto di Lorenzo Paruccini)

