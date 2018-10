SUPER EX E IL DIAVOLO DI BERGOGLIO: È UN MAGGIORDOMO DI AGATHA CHRISTIE, NON UN DEMONIO BIBLICO.

Marco Tosatti

Super Ex (ex di Avvenire, ex di movimento per la Vita, e di un po’ di altre cose varie, ma nonostante tutto, ancora, non ex cattolico) ci ha scritto per dirci tutto il suo sbalordimento e le sue perplessità. Sul fatto che i gesuiti abbiano idee così disparate sul “nemico dell’umana natura” come lo chiamava sant’Ignazio. E per dirci anche il sospetto che il gesuita più importante di tutti faccia un uso un tanti nello strumentale del cattivo soggetto. Insomma, lo usi per distogliere l’attenzione dal fatto che oggi, 4 ottobre 2018, è il quarantesimo giorno che il Pontefice regnante non ha dato risposta alla semplice domanda posta sull’aereo da Dublino: quando ha saputo che McCarrick era un predatore seriale omosessuale? È vero che il 23 giugno 2013 mons. Viganò l’ha avvertito con chiarezza di questo? Da notare, a margine del silenzio (ma non c’è anche un “Diavolo muto”?) pontificale, che nessuno in Vaticano o altrove ha smentito Vigano. Insultato sì, denigrato, a iosa, immaginato complotti quanti se ne vuole. Ma smentito, nessuno. Curioso, vero?Ecco a voi Super Ex.

Ma questo maledetto diavolo esiste o non esiste? Perchè nell’epoca della chiarezza cristallina di Bergoglio, non è più chiaro e scontato nulla.

Padre Arturo Sosa, generale dei Gesuiti in quota Bergoglio, lo negava solo alcuni mesi orsono. Bergoglio, invece, estrae il diavolo dal cilindro più volte, soprattutto quando la situazione si fa ingarbugliata.

La penultima volta è stata in occasione della denuncia di monsignor Viganò: nessuna risposta alle accuse circostanziate, ma chiari riferimenti al demonio, che vorrebbe dividere la chiesa, servendosi, sembrerebbe di capire, non degli innumerevoli vescovi e cardinali omosessuali e pedofili, insabbiatori di misfatti propri o altrui, ma di un ex nunzio negli Usa, mai accusato prima di alcun delitto, poi improvvisamente promosso quasi dal nulla al rango di vice-Belzebù!

L’ultima comparsa del diavolo in un documento bergogliano è di questi giorni: il capo supremo di quel poco che rimane della Chiesa cattolica ha invitato i fedeli a recitare il rosario, accompagandolo con la preghiera a san Michele Arcangelo contro i demoni.

Il perchè di questa improvvisa urgenza, che spinge a tirar giù dalla soffitta persino una preghiera della vecchia e ridicolizzata “messa in latino”, non è chiarissimo, perchè, come si diceva all’inizio, la chiarezza nuoce gravemente a chi preferisce avanzare passo passo in mezzo alla nebbia, al fumo e alla confusione.

Però è stato inevitabile per molti pensare subito: “Bergoglio vorrà alludere all’ affare Viganò!”.

Sia come sia, l’effetto c’è stato: i bergogliani furbi possono invitare ancora una volta i bergogliani tiepidi, quelli per i quali la rivoluzione non è mai abbastanza spinta, alla cautela (“non preoccupatevi, Bergoglio usa il diavolo per accontentare i tradizionalisti, ma dovete guardare non a ciò che dice, ma a ciò che fa”), mentre non pochi di coloro che vogliono a tutti i costi convincersi che “va tutto bene, non è cambiato nulla”, possono urlare ai quattro venti quanto è tradizionale un papa che parla, udite udite, talora persino di Dio e talora persino del demonio!

Al sottoscritto rimane una certezza: il diavolo tirato in ballo ogni tanto da Bergoglio sembra più il maggiordomo di un giallo di Agatha Christie che il personaggio biblico e della Tradizione cattolica. Quest’ultimo, infatti, passa il suo tempo a suggerire agli uomini eresie, adulteri, peccati contro natura e quant’altro. Tutta roba, insomma, che da qualche anno non è più peccato, visto che il magistero di Bergoglio prevede due sole colpe (il “sovranismo” e la difesa dei patri confini), ma ha del tutto abolito l’adulterio (con Amoris laetitia), il peccato contro natura (vedi promozione di Padre Martin, nomine di Paglia, Tobin, Farrell…, tentativo di far passare violenze omosessuali come peccati di “clericalismo”…) e persino l’eresia (la santificazione di Lutero va da anni di pari passo con la condanna di chi difende l’ortodossia, accusato di essere un “dottrinario”).

In conclusione: Bergoglio sta con Sosa, più o meno furbescamente; Viganò sta con Gesù Cristo, crocifisso e accusato di ogni nequizia e par che dica: “Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?”; a latere, spettatori immobili, cardinali come Marc Ouellet, nei panni di Ponzio Pilato.

Oggi è il quarantesimo giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa” fino a quando non fu troppo molesto. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482