UN ALTRO VESCOVO USA DICE AL PAPA: RISPONDA, PER FAVORE. SUPER EX, IL PAPA E DANNEELS. DOV’È WUERL?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dobbiamo purtroppo continuare a occuparci delle conseguenze della testimonianza di mons. Viganò, della singolare e sconcertante afasia del Pontefice regnante alle semplici domande che gli vengono poste e alla narrazione ingannevole che viene proposta dai media, e naturalmente da quella della Bergoglio Press Gang. Ci ha scritto Super Ex, per ricordarci che se l’America ha avuto il suo caso McCarrick fra i consiglieri e gli amici del Pontefice, l’Europa non è stata da meno. Ma prima di leggere SuperEx (ex dal Movimento per la Vita, ex di Avvenire – la novella Unità – ma non ex credente in Dio e nella Chiesa) diamo un paio di notizie.

La prima è una lettera che il vescovo di Charleston, Roberto Guglielmone, ha scritto al Nunzio Christophe Pierre e al Pontefice. “La nostra Chiesa è in crisi, e scrivo con urgenza per esprimere i miei sentimenti e fare eco a quelli della gente di cui ho cura. Ci sentiamo traditi, arrabbiati e ingannati”. Il vescovo appoggia la richiesta del presidente della Conferenza Episcopale Di Nardo affinché “la Santa Sede abbia un ruolo leader nell’investigare sull’ascesa dell’arcivescovo McCarrick” a dispetto del suo record in campo sessuale e finanziario. Ci deve essere un’azione “immediata e pubblica”. Il vescovo appoggia poi l’idea di una commissione nazionale di laici “per verificare la verità delle dicharazioni dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò”. Questo perché “queste recenti dichiarazioni hanno provocato varie versioni diverse di ciò che è realmente accaduto ed è necessario che il santo padre risponda alle accuse fatte dall’arcivescovo. Per favore, incoraggi il Santo Padre a rispondere direttamente a queste accuse. È nel miglior interesse di ciascuno; la mancanza di conoscenza e l’incertezza contribuiscono alla confusione”.

La lettera è molto interessante e ne consigliamo la lettura.

Da notare che fino ad oggi sono 24 i vescovi che hanno chiesto che il Pontefice faccia chiarezza.

L’altra notizia – che è stata data su Church Militant e su LifesiteNews è che l’arcivescovo di Washington, il cardinale Donald Wuerl, è scomparso da quarantotto ore. Ha saltato alcuni appuntamenti di tabella, e il suo cellulare è spento. Sembra che sia stato convocato a Roma in maniera urgente per colloqui. I siti d’oltreoceano ipotizzano addirittura che la sua partenza sia una misura precauzionale per anticipare iniziative giudiziarie.

Su Lifesitenews l’arcivescovo Viganò ha spiegato alcuni dettagli relativi alle misure imposte da Benedetto a McCarrick. Vi consigliamo di leggerle per esteso su Messa in Latino.

Qui ci limitiamo a riportare quello che l’arcivescovo risponde per chiarire l’episodio del video messo in circolazione dal Catholic News Service in cui Viganò in una cerimonia ufficiale porge il suo saluto ai presenti, fra cui McCarrck.

“Mons. Viganò ha anche detto di aver parlato a McCarrick già al tempo del video (in cui il Papa saluta vari prelati), ribadendo le misure impostegli da Papa Benedetto, cosa che fece anche il Nunzio predecessore, l’Arcivescovo Pietro Sambi.

Viganò, Nunzio dall’ottobre 2011 all’aprile 2016, ha spiegato come fosse solo ai primi passi del suo nuovo ruolo come rappresentante del Papa quando accaddero gli eventi riportati nei video montati dalla CNS, e come stesse imparando a conoscere l’ambiente e la gerarchia del suo nuovo incarico negli Stati Uniti.

Oltre ad essere all’inizio della sua missione, ha detto, il Nunzio non può forzatamente imporre le sanzioni in modo diretto, specialmente nei confronti di un Cardinale, che è considerato un superiore. Una tale imposizione sarebbe spettata ad un uomo nella posizione del Cardinal Donald Wuerl, Arcivescovo di Washington e successore di McCarrick, ha soggiunto Viganò”.

Questo perché il video era stato utilizzato ieri dai vaticanisti schierati a difesa del Pontefice per cercare di indebolire le dichiarazioni dell’ex nunzio. (Un sito para-vaticano lo fa anche oggi, usando le spiegazioni dell’ex nunzio per accusarlo di strumentalizzazione…).Non abbiamo bisogno qui di ricordare che la strategia, dal momento che il Pontefice non può o non vuole rispondere alla domanda: ma Viganò dice o no la verità? è quella di inventare complotti internazionali o interecclesiali, e chissà quali trame, da una parte; e dall’altra (Antonio Spadaro sj) di far apparire il Pontefice un San Sebastiano trafitto dalle frecce, che subisce umilmente gli affronti. Il che, per chi conosce Jorge Mario Bergoglio, può solo suscitare l’ilarità. Ma raccontate, raccontate; qualcuno ci crederà…

Ecco Super Ex. E scusate la lunga premessa.

Danneels, il McCarrick belga sponsor di Bergoglio

Basta andare un po’ intorno con la memoria, per trovare che se il dossier Viganò ha un limite è questo: dice tanto, ma non dice tutto. Semplicemente perchè Viganò racconta ciò che ha visto lui.

Ma ciò che ha visto lui, questo lo diciamo noi, concorda perfettamente con altri fatti ed altre vicende che l’ex nunzio non ha vissuto in prima persona.

Viganò sottolinea gli ottimi rapporti di Bergoglio con gli uomini di Chiesa aperti al mondo gay ed LGBT in generale: così è, e bastano alcuni nomi -Galantino e Paglia in Italia, Kasper e Marx in Germania, Wuerl, Farrell, Tobin, Cupich e Martin negli Usa ecc.- a dimostrarlo.

Se rispetto a McCarrick, chi vivrà vedrà (e non ho dubbi nel ritenere esatto il dossier Viganò, che altrimenti sarebbe stato smentito, almeno su questo punto, o da Bergoglio o da Benedetto), possiamo però spostarci di un po’ di chilometri per trovare un altro soggetto analogo, un McCarrick belga: il cardinale Godfried Danneels.

Su Vatican Insider del 24/9/2015 Marco Tosatti recensiva una biografia dello stesso Danneels, in questo modo:

“Danneels secondo gli autori, avrebbe lavorato per anni a preparare l’elezione di papa Francesco, avvenuta nel 2013. Egli stesso d’altronde, in un video registrato durante la presentazione del libro a Bruxelles ammette di aver fatto parte di un club segreto di cardinali che si opponevano Joseph Ratzinger. Ridendo, lo definisce “un club mafia e portava il nome di San Gallo”. Il gruppo voleva una drastica riforma della Chiesa, molto più moderna e attuale, con Jorge Bergoglio Papa Francesco alla testa. Come poi è accaduto. Oltre a Danneels e Martini, del gruppo secondo il libro facevano parte il vescovo olandese Adriaan Van Luyn, i cardinali tedeschi Walter Kasper e Karl Lehman, il cardinale italiano Achille Silvestrini e quello britannico Basil Hume, oltre ad altri”.

Quale la posizione di Dannels riguardo all’ideologia gay?

Il 16 ottobre 2014 Paolo Rodari su Repubblica ricordava che il cardinale belga, “grande elettore” di Bergoglio, era favorevole a leggi sulle unioni civili tra omosessuali, oltre che all’idea di concedere la comunione anche ai divorziati risposati (mi si conceda qui una parentesi: tutti i prelati favorevoli alle unioni gay, guarda caso, si sono schierati per minare l’indissolubilità dell’unica unione voluta da Dio, cioè quella tra uomo e donna, anticipando o difendendo, dopo la sua uscita, Amoris laetitia. Oppure è un caso che Marcello Semeraro, patron dei raduni gay in Italia e segretario del C9, o il cardinal Coccopalmerio, il cui segretario è stato sorpreso in un festino a base di droga e sesso, o Kevin Farrell, autore della prefazione al libro pro LGBT del gesuita James Martin, siano tutti anche autori di almeno un libretto a sostegno di Amoris laetita, e in risposta polemica, implicita o esplicita, ai Dubia?).

Ma torniamo a Danneels. Alcuni politici belgi sostengono che il cardinale, ai tempi della legalizzazione dell’aborto, abbia invitato il re Baldovino a non opporsi, e a firmarla. La notizia è dibattuta, ma è acclarato che molti anni dopo, l’11 aprile 2003, Danneels arriverà a scrivere al primo ministro belga, Guy Maurice Marie Louise Verhofstadt, invitandolo ad appoggiare la legge allora in discussione sulle unioni civili (si ricordi che il governo Verhofstadt nel 2005 concederà ai gay anche il diritto di adottare figli).

Come non mettere in relazione l’appoggio di Dannels al riconoscimento di unioni gay, con l’analogo atteggiamento tenuto in Italia, anni dopo, da Bergoglio stesso e dal suo fedele Nunzio Galantino? Tutti ricorderanno che in occasione della legge Cirinnà, Bergoglio non intervenne mai, neppure per salutare i due Family day, mentre il fido Galantino cercò in ogni modo di fermare Massimo Gandolfini, leader del movimentismo cattolico, ed espresse in vario modo la sua approvazione per la schieratissima coppia Cirinnà-Boschi!

Torniamo ancora a Danneels, grande elettore di Bergoglio.

Lo abbiamo definito il McCarrick belga, ma non sappiamo se anch’egli abbia una storia di abusi alle spalle.

Certamente è stato anch’egli accusato più e più volte di essere un insabbiatore seriale, che ha protetto ecclesiastici omosessuali e pedofili: nel 1998 Danneels è stato condannato a 500 mila franchi di multa per aver protetto un parroco gay abusatore; poi è finito sotto le accuse di un ex sacerdote, Rik Devillé, e di un’altra ventina di persone; poi alcuni fedeli lo hanno accusato di non aver vigilato riguardo ad un inquietante Gruppo di Lavoro Ecumenico sulla Pedofilia sponsorizzato persino dalla Conferenza episcopale belga, ed infine è stato sospettato di aver coperto il vescovo di Bruges, reo confesso di violenze sul nipotino!

Nel 2010 si è arrivati persino alla perquisizione della casa del cardinale e al sequestro del suo computer!

Così Il Post del 30 agosto 2010: “Nei giorni scorsi la stampa belga ha pubblicato le registrazioni audio di due incontri dello scorso aprile tra il cardinale Godfried Danneels – ex arcivescovo di Bruxelles – e una delle vittime degli abusi di pedofilia commessi dall’ex vescovo di Bruges Roger Vangheluwe, costretto a dimettersi lo scorso giugno dopo aver chiesto scusa per i suoi reati. Nelle registrazioni Danneels cercava di convincere la vittima, ora un uomo di 42 anni, a non rivelare il suo caso a distanza di così tanto tempo, o almeno ad aspettare fino al pensionamento del prelato: «Si ritirerà il prossimo anno, e per te sarebbe meglio aspettare», riportano le intercettazioni pubblicate da De Standaard e Het Nieuwsblad…”

Come concludere? Con Emiliano Fittipaldi, che nel suo “Lussuria: Peccati, scandali e tradimenti di una Chiesa fatta di uomini”, dedica alcune pagine proprio agli intrighi del cardinale belga, ricorda le pubbliche richieste di scuse del cardinale stesso, e conclude con questa frase: “Il 13 marzo 2013 sarà uno dei grandi sponsor di Bergoglio. Sarà lui uno dei fedelissimi (convocato perosnalmente dal papa, ndr) che cercherà di spingere le istanze progressiste al Sinodo sulla famiglia. Tutto è perdonato”.

