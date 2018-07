BESTIARIO. DANZE OSÉ IN CHIESA, PRETI FURIOSI, SAVIANO FURBETTO, AUTOGOAL DI AMAZON LGBT E ALTRO ANCORA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcurialisti, è da qualche tempo che non si pubblica il Bestiario clericale. Tempo dunque che rimediamo a questa carenza, anche perché il materiale non manca. Anzi. E in più ci permettiamo due piccoli sconfinamenti fuori dell’usuale campo ecclesiastico. Ma ci hanno divertito molto, e non vogliamo privarvene…

Un prete parla così? Ma il vescovo, dov’è?

Cominciamo con un sacerdote che, come riporta Libero, non manca occasione per dire enormità. Cioè don Capitani. Come scrive Libero, <Noto come il “prete anti-Silvio”, Don Giorgio torna a sbranare. Il suo attacco è di una violenza singolare per un uomo di Dio, ma tant’è. Don Giorgio De Capitani inizia la sua nuova invettiva prendendosela con Papa Francesco. Poi passa a Salvini e Trump. “Non è che mi faccia paura Salvini, un nanerottolo in confronto a Trump, che del resto lo ha anche sconfessato pubblicamente. Salvini è un buono a nulla, un rottame che intende traghettare una mandria di porci verso l’altra sponda, ovvero quella dell’inferno. Ci andranno, e chissenefrega? È stata una loro scelta”.

Secondo il sacerdote, Beppe Grillo è “un altro idiota, spara cazzate, un furbo che si è fatto miliardi sulla pelle dei coglioni grillini. Ma Trump è un’altra cosa: è un gran bastardo che è uscito dal nulla o meglio da un mondo fatto di soldi e di puttane. Che dire? Noi italiani dovremmo anche tacere, visto che per anni e anni un altro bastardo, un porco, un ladro, un farabutto ha preso per il culo milioni di italiani, ma non ha fatto tutto da solo: è stato sorretto da altri bastardi e farabutti, ovvero dai ciellini e dai leghisti. Perché dimenticarlo? In fondo, Salvini è coerente: politicamente ha fatto parte di quella mandria di porci e farabutti, guidati dal Porco per eccellenza”. Il religioso augura “solo” la morte di Trump. “Per Trump non ci sarebbe nessuno disposto a farlo fuori fisicamente? Chi? Non dimentichiamo che gli americani hanno sempre ucciso i giusti, e non i criminali. Che l’Europa sia compatta in questo momento, e isoli l’America, facendola morire di fame. Ma l’America è troppo ricca, arricchita con il sangue di nazioni che essa ha munto, distrutto o calpestato”>.

C’è da chiedersi se esista un vescovo, nella diocesi in cui imperversa verbalmente questo presbitero. E se c’è forse potrebbe dare un segno della sua esistenza.

Guai giudiziari e finanziari per un vescovo dei migranti.

Invece ci sono guai giudiziari e finanziari per un vescovo migrantista, l’arcivescovo di Catania Salvatpre Gristina, come racconta Voxnews: <Peculato. È questa l’accusa mossa all’Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, indagato insieme ad altre tre persone, nell’ambito dell’inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania e coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dal Pm Fabio Regolo sulla “governance” dell’Opera Diocesana Assistenza, fondazione direttamente controllata dalla Curia di Catania.

L’Arcivescovo, noto per il suo indefesso impegno nell’accoglienza dei migranti, è indagato insieme a Monsignor Alfio Santo Russo, anche lui molto impegnato nel campo dell’immigrazione, ed ex presidente del consiglio d’amministrazione dell’Oda>.

Come abbiamo scritto mille volte, dall’incontro dell’abito talare (o del saio francescano, nel caso di mons. Carballo) con i soldi troppo spesso nascono guai e pasticci…

Danze erotiche in chiesa (sconsacrata) a Leiria

Dal Portogallo invece ci giunge notizia di un uso sconsiderato di una bellissima chiesa, non più utilizzata per il culto, e collocata nel centro di Leiria. E che il vescovo ha di conseguenza permesso venga usata per ragioni artistiche culturali. Ma, recita il canone 1222:

<Can. 1222 – §1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime>.

E qui, come scrive senzapagare probabilmente il segno è stato oltrepassato….

Enzo Bianchi predica ad Ars per ricordare l’arrivo di san Giovanni Maria Vianney

Ci stupiamo di ben poco, ormai, di ciò che accade nella Chiesa; ma che Enzo Bianchi venga invitato a predicare a un grande ritiro internazionale dedicato al ricordo, nel settembre 2018, dell’arrivo ad Ars di san Giovanni Maria Vianney, un pochino ci ha stupito. Bianchi viene presentato come Fondatore della Comunità di Bose, e “Amico di papa Francesco”. E allora, appassionati lettori del conte Henri de Saint-Simon profondo studioso e della corte del re Sole, abbiamo capito.

Rolling Stone e la Chiesa di Satana

Rolling Stone, la rivista che ha lanciato la campagna contro il ministro degli Interni Salvini, evidentemente non sa più a che santo votarsi nella sua crociata contro populismi, sovranismi e altri ismi a vostra scelta, e ha pubblicato un articolo di elogio alla Chiesa di Satana. Leggere per credere:

Qualche sorriso ce lo ha procurato una dotta discussione sulle bucce, i semi e una funzione naturale che non citiamo ritwittato addirittura da chi? Indovinate! Ma sì, proprio da padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, che non disdegna, evidentemente, di occuparsi anche di cose terra terra.

Quanti generi ci sono? Ahi ahi Amazon…

Le ultime due icone del Bestiario sono degli off-topic. Ma troppo divertenti. La prima è un autogoal di Amazon pro LGBT. Offre una maglietta in cui si dice che i generi sono più di due, ma limita la scelta per gli acquirenti a modelli uomo o donna….Amazon fa le pentole ma non i coperchi.

Saviano e la malavita, Anzi, no, la Mala Vita….

E l’ultima riguarda Saviano. Che dopo aver definito Salvini ministro della malavita, negli ultimi giorni – dopo la denuncia? – ha corretto, forse consigliato dai sui avvocati, la definizione in Mala Vita. Ma no, volevo dire del vivere male, del malessere esistenziale, ma che cosa va mai a pensare signor giudice….

