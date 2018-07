PEZZO GROSSO IN DEPRESSIONE. PENSIONI, MIGRANTI E BRAMBILLA. ECCO DI CHI È LA COLPA.

Marco Tosatti

Povero Pezzo Grosso! Ieri sera quando ho letto la riflessione che mi ha spedito, ho provato realmente simpatia e solidarietà per lui, così severamente ferito nelle timide speranze che nutriva verso le scelte – o meglio, gli annunci possibili ed eventuali di scelte – da parte del governo in tema di equilibri pensionistici. Sulla possibilità che i main stream media – cioè televisioni e grandi quotidiani – rallentassero anche solo per un poco la loro propaganda immigrazionista non aveva illusioni; ma continua a registrare…

Caro Tosatti, devo esser affetto da qualche sindrome, infatti soffro sempre più leggendo le notizie sui quotidiani. Alcune addirittura mi deprimono. Faccio un paio di esempi di oggi. Primo esempio è sulle cosiddette “pensioni d’oro” (vedi Repubblica di oggi, pag. 7: Pensioni d’oro, contropiano della Lega). Il ministro del Lavoro e Sviluppo, Di Maio (5stelle ), ha promesso di tagliarle secondo il ricalcolo dei reali versamenti contributivi, il che colpirebbe sostanzialmente i dipendenti dello stato (Magistrati, insegnanti, dipendenti Forze Armate, ecc.). Operazione ingiusta, complessa e impopolare. Ed ecco che salta fuori dal cappello l’idea geniale dell’esperto di previdenza della Lega (Alberto Brambilla) che propone invece un contributo-prelievo (temporaneo !!) di solidarietà, che ovviamente non colpirebbe chi ha una pensione d’oro grazie a contributi non adeguatamente versati, ma colpirebbe indiscriminatamente anche chi ha versato molti contributi (anche di solidarietà) anche a vantaggio di altri. Lega e 5Stelle competono fra loro con proposte così geniali? Giorgetti, prego, intervenga subito ! Il secondo esempio è ancor più deprimente, mi riferisco all’editoriale di Alberto Alesina di oggi sul Corriere della Sera: “La forza dei numeri“, con cui cerca di convincerci della necessità di avere dei migranti. Ma non lo fa basandosi sui numeri, nonostante il titolo; lo fa con cifre di sondaggi, per spiegare che quello che si pensa dei migranti deriva da percezioni errate. Così sostiene che ha ragione Boeri e ha torto Salvini. In pratica dice con parole diverse che gli emigrati in realtà sono pochi, sono istruiti, già lavorano, quasi tutti, fanno figli e così compensano il gap di popolazione, ecc. Ma soprattutto non sono affatto portatori di problemi di sicurezza, anzi; il tasso di criminalità in Italia sta scendendo (dice Alesina). Ora Alesina per sostenere tutto ciò offre numeri come dice il titolo? Andate a leggere l’articolo e giudicate voi. Sembra la fotocopia di quanto affermano molti Vescovi, magari grazie a veline della Cei : la percezione sul problema immigrati in Italia nasce da percezioni errate, fake news e slogan prodotti dai partiti anti immigrazione. Tutto falso! Ma dove sono i numeri sulle verità che Alesina ci propone per difendere Boeri? Non ci sono. E allora? Un numero vorrei darglielo io, prendendolo da Repubblica (Affari &Finanza ) sempre di oggi, pag. 2 : “Lavoro più povero dopo la grande crisi: 1,4 milioni di disoccupati in più dal 2007”.

PG

