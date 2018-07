BIMBA CON DUE PADRI A ROMA. “ATTENZIONATO” DALLA PREFETTURA IL FUNZIONARIO DEL COMUNE.

Marco Tosatti

Ci sembra interessante diffondere questo comunicato che abbiamo ricevuto qualche ora fa in relazione alla registrazione di genitori dello stesso sesso da parte di alcuni comuni particolarmente favorevoli alla causa omosessualità. Come ben sa chi ci legge “Stilun Curiae” è decisamente contrario alla pratica dell’utero in affitto, che giudica di una crudeltà straordinaria nei confronti della madre e dei bambini, che ad essa vengono tolti dopo nove mesi passati insieme. Ci sembra che quello che afferma in relazione al caso di Roma il sen. Pillon sia molto interessante, perché può contribuire a frenare una pratica che le leggi italiane e la Comunità europea giudicano criminale.

“Il Comune di Roma ha esplicitamente ammesso la violazione della Legge dello Stato da parte dei funzionari che ad aprile hanno trascritto nei registri anagrafici l’atto di nascita di una bimba partorita in Canada sfruttando la barbara e criminale pratica dell’utero in affitto”.

È quanto afferma in una nota il Senatore Simone Pillon, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia al Senato e già promotore dei Family Day, rendendo nota la risposta che la Direzione Aire e Stato Civile del Dipartimento Servizi Delegati del Comune di Roma gli ha reso in data 6 giugno 2018 rispondendo alla richiesta di accesso agli atti circa la trascrizione stessa.

“I dirigenti del Dipartimento – continua il Sen. Pillon – mi hanno testualmente risposto che rispetto al caso in oggetto «l’Ufficiale di Stato Civile ha agito in totale autonomia, non in linea con il vigente quadro normativo», e che tale violazione è già «attenzionata anche dalla Prefettura di Roma»”.

Oltre a certificare la palese illegittimità dell’atto, contro cui si è già mossa anche la Procura, la comunicazione del Comune rende più che una mera ipotesi la commissione dei reati di falso ideologico e alterazione di stato da parte dei tecnici che hanno trascritto l’atto, e che rende a questo punto essenziale l’intervento della Procura per i debiti accertamenti.

È di queste ore anche la notizia del ricorso della Procura di Pesaro contro una simile trascrizione avvenuta nel Comune di Gabicce Mare, riguardante sempre una bambina nata all’estero con l’utero in affitto.

Proprio nei giorni scorsi la Fondazione CitizenGO Italia e l’Associazione Generazione Famiglia avevano presentato insieme al Senatore Pillon cinque Esposti alle Procure di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Pesaro denunciando il tentativo di manomettere l’ordinamento giuridico per introdurre anche in Italia la pratica dell’utero in affitto e del commercio di gameti per i casi di PMA eterologa tra donne.

“È il momento di avviare una grande operazione che dal piccolo Comune alle sedi internazionali metta al bando ogni pratica volta a commercializzare la procreazione rendendo gli esseri umani oggetti di pretese economiche e ideologiche”, conclude il Sen. Pillon.

