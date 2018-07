PILLOLA DEL GIORNO DOPO. ASSOLTA IN APPELLO LA FARMACISTA CHE FECE OBIEZIONE DI COSCIENZA.

Marco Tosatti

Il fronte dell’obiezione di coscienza all’aborto, e in particolare ai farmaci cosiddetti “abortifaciens”, cioè alle pillole del giorno dopo o dei cinque giorni dopo ha segnato un successo notevole ieri, quando in secondo grado è stata assolta una farmacista che non ha voluto vendere uno di questi medicinali appellandosi a ragioni di coscienza.

C’è da ricordare che questi medicinali, venduti liberamente, era considerata dall’Unione Europa abortiva, e quindi per la somministrazione era necessaria una ricetta, come potete leggere qui. https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/pillola-5-giorni-per-ue-era-abortiva Citiamo un brano dell’articolo sul verdetto della UE:

“Dopo pagine descrittive sull’impiego e gli effetti della pillola (cui tendenzialmente viene attribuito un “semplice” effetto antiovulatorio) ecco comparire un capitolo del tutto inaspettato:«Off-label use as an abortifacient», vale a dire «Impiego fuori etichetta come un abortivo». Succede – ed è la stessa Hra a segnalarlo – che EllaOne possa cioè essere assunta anche per abortire, e questo ben oltre i cinque giorni dopo il presunto “rapporto a rischio”. Come è possibile per un antiovulatorio? Semplice: il principio attivo del farmaco, l’ulipristal acetato, e il miferpistone (per intenderci, il contenuto della Ru486) sono equivalenti”.

In seguito, e probabilmente grazie anche a congiunte pressioni politiche e delle grandi case farmaceutiche il carattere abortivo del medicinale è stato derubricato. Ma la notizia di questa notte è destinata a riaprire il caso.

“Ieri in tarda serata, dopo lunga camera di consiglio, la Corte di appello di Trieste ha confermato l’assoluzione per la farmacista di Monfalcone che aveva dichiarato la propria obiezione di coscienza rifiutandosi di vendere la pillola del giorno dopo”. Lo dichiarano il Sen. Avv. Simone Pillon e l’avv. Marzio Calacione che hanno difeso la professionista in questo percorso giudiziario durato 5 anni. “Il Tribunale di Gorizia aveva già assolto la farmacista, ma la Procura locale aveva appellato la sentenza, costringendo la difesa a un nuovo grado di giudizio. Ora finalmente la Corte di Appello del capoluogo giuliano ha confermato l’assoluzione, riconoscendo la particolare tenuità del fatto e l’infondatezza delle pretese accusatorie”.

“Siamo ben felici che anche la Corte abbia voluto mandare esente da responsabilità penale la nostra assistita, che ha scelto coraggiosamente di seguire la voce della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento” dichiarano gli avvocati Calacione e Pillon “speriamo tuttavia che nessuno sia più costretto a subire un processo penale per aver semplicemente messo in pratica i principi etici dettati dalla propria coscienza”.

“Il nostro ordinamento giuridico già prevede la libertà di coscienza, come dimostrato da questa assoluzione, ma forse uno specifico chiarimento normativo potrebbe evitare infondati ma faticosi ricorsi allo strumento penale” conclude l’avvocato Pillon che è anche capogruppo della Lega in commissione giustizia al Senato.

In precedenza già il Tribunale di Gorizia aveva assolto la farmacista di Monfalcone, Elisa Mecozzi, imputata di omissione o rifiuto di atti d’ufficio per aver rifiutato di consegnare a una cliente la «pillola del giorno dopo», dichiarandosi obiettrice di coscienza. La sentenza, pronunciata il 15 dicembre scorso, era stata resa nota dai difensori della donna, gli avvocati Simone Pillon e Marzio Calacione. La donna, collaboratrice della Farmacia comunale, durante il turno notturno aveva rifiutato di consegnare il farmaco Norlevo, per il quale la cliente aveva esibito una ricetta medica, rilasciata con l’espressa indicazione di assumerlo nella stessa giornata.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, coi benefici di legge. I giudici hanno invece optato per l’esclusione della punibilità della condotta.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482