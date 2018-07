CINA E DIALOGO. IL PAPA SU PAURA E VECCHIAIA. MA IL CARD. ZEN NON È MENO LUCIDO DI BERGOGLIO. ANZI…

Marco Tosatti

Il Maestro Porfiri ci ha inviato i suoi Dispacci dalla Cina. Che questa settimana vertono soprattutto sulla libertà – e sulla non libertà – di religione in Cina. E sull’idea che a Roma si fanno dei rapporti con uno degli ultimi governi comunisti e atei del mondo. Ma leggiamolo.

Manifestazioni a Hong Kong

Il primo luglio è l’anniversario del ritorno di Hong Kong alla sovranità cinese. Il presidente cinese Xi è stato in visita in questi giorni nell’ex colonia britannica. Accanto alle celebrazioni non sono mancate le proteste. Il britannico Guardian ha titolato “Protesters stopped as Hong Kong marks handover to China”.

Il Cardinale Joseph Zen ha chiesto in un post su Facebook all’Onnipotente di proteggere la sua città di Hong Kong. Il South China Morning Post ha riportato la notizia delle manifestazioni di protesta riportando lo slogan scelto dagli organizzatori quest’anno: “End one-party dictatorship, reject the fall of Hong Kong”. Naturalmente c’è battaglia sui numeri dei partecipanti tra gli organizzatori e la polizia e le cifre variano moltissimo.

Come sappiamo, il rapporto fra la città di Hong Kong e il governo di Pechino è molto più problematico di quello esistente fra la città di Macao e lo stesso governo, in fondo a Macao il governo comunista ha sempre avuto vita molto più facile. Non che non esistano dissensi anche nell’ex amministrazione portoghese, ma essi sono molto più facilmente gestibili che in Hong Kong.

Vecchiaia e dialogo. Zen non è meno lucido del papa. Anzi.

Ho letto con curiosità quanto pubblicato dal sempre ben informato Sandro Magister riguardo l’intervista del Papa alla Reuters e la sua opinione sul ruolo che sta avendo il Cardinale Zen nel contrastare un possibile cattivo accordo con il governo cinese. La frase riportata del Papa è la seguente: “Penso che è un po’ spaventato. Anche l’età forse influisce un po’. È un uomo buono. È venuto a parlare con me, l’ho ricevuto, ma è un po’ spaventato. Il dialogo è un rischio, ma preferisco il rischio che non la sconfitta sicura di non dialogare”.

Io non vedo il Cardinale Zen come spaventato ma come determinato, proprio perché conosce bene la situazione a cui si potrebbe andare incontro. Sull’età…beh, l’ho visto due settimane fa ed era fresco come una rosa e lucidissimo. E le sue posizioni verso il governo comunista risalgono a molti, molti anni addietro. Inoltre, il Cardinale Zen è del 1932, il Papa del 1936…insomma, non è che c’è tanta differenza.

Io aggiungo timidamente una osservazione. Ricordo che da qualche parte ho letto un pensiero di Mons. Brunero Gherardini che faceva presente che il dialogo è un mezzo, non un fine. Dire che non dialogare è una sconfitta sicura quando le premesse del dialogo non sono possibili, forse è un poco fuorviante. Questo principio del dialogo a tutti i costi dovrebbe allora essere applicato anche a coloro che manifestano dubbi su alcuni aspetti del pontificato (incluse porpore e intellettuali cattolici importanti), ma non so quanto questo venga poi messo in pratica…

Le porte chiuse, l’indottrinamento sin da piccoli

Se si vuole tenere sotto controllo un popolo, cosa si fa? Si controlla la stampa, che cosa la gente possa leggere e cosa no, si indottrinano i cittadini sin dai tempi della scuola. In fondo molti regimi e molte religioni hanno usato questi metodi. Ma in Cina, al giorno d’oggi (cioè nei giorni in cui scriviamo queste righe) questi metodi sono usati sistematicamente per sopprimere la libertà religiosa. O, per dire meglio, per fare in modo che anche la religione possa divenire un instrumentum regni. Cosa cambierà questa situazione? Non ci sarà un cambiamento che verrà dall’esterno. Esso dovrà emergere da dentro, ma non sono sicuro che questo sia il momento giusto per tale sviluppo.

Contro chi? Contro la religione, non solo contro i cattolici

Sulla stampa, quando si parla della persecuzione religiosa in Cina, si fa a volte riferimento alla stessa come ad una “persecuzione contro la religione cattolica”. Io non credo questo sia corretto, in quanto sarebbe meglio dire “persecuzione contro la religione” tout court, inclusa la cattolica. Ciò che è problematico in Cina è il fatto religioso in se, concepito come indipendente dall’autorità civile. Ecco la causa dei conflitti secolari fra religioni e autorità politiche in Cina. A volte un accomodamento è necessario, forse possibile, ma difficilmente può esserlo con chi propugna l’ateismo di stato.

