PAPA E CHIESA BERSAGLI DEL POMPEIPRIDE. FONTANA A SPADAFORA: FAMIGLIA QUELLA DELLA COSTITUZIONE.

Marco Tosatti

Ieri abbiamo scritto che forse da parte del santuario di Pompei, non riuscendo a dire quello che ha detto, sarebbe stato meglio il silenzio. Chi comunque avesse dei dubbi sul significato provocatorio, anticattolico della manifestazione credo che se lo possa togliere guardando le immagini che pubblichiamo.

In particolare ci ha colpito lo striscione in cui parla delle persecuzioni degli omosessuali da parte della Chiesa. Un po’ ci ha sorpreso: siamo ignoranti, lo ammettiamo, ma di crociate contro gli omosessuali non ne abbiamo letto. Ci sembra di ricordare però che l’omosessualità, già ai tempi di Dante era ben diffusa fra i chierici; e fra i chierici non pochi appartenevano agli ordini sacri. E mi sembra comunque che oggigiorno, e da almeno un mezzo secolo, nella Chiesa cattolica la percentuale di omosessuali sia tale da ripagare ampiamente eventuali torti subiti…

In coda a questa mini galleria accenniamo al caso Spadafora; il sottosegretario ex radicale ex rutelliano ex montezemoliano ora 5Stelle in cerca di simpatie e consensi che annunciava la sua presenza al Pompeipride, e diceva:

“Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo. So che in una parte del Governo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati”. Così il sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora, che partecipa al Pompei Pride. “Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto”.

Gli rispondeva a stretto giro di posta il responsabile dei temi rivendicati dai pompeipridisti, il Ministro Stefano Fontana, con il tweet che leggete qui sotto.

“Con tutto il rispetto, il sottosegretario Spadafora parla a titolo personale, e non a nome del governo, né tantomeno della Lega. Per quanto ci riguarda, la famiglia che riconosciamo e che sosterremo, anche economicamente, è quella sancita e tutelata dalla Costituzione”.

Fra l’altro, alcuni punti della lunghissima lista di rivendicazioni dei gruppi omosessualisti, come potete leggere sono problematici.

Ne riportiamo due brani:

“la tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali e transgenitoriali, anche attraverso il riconoscimento della filiazione alla nascita, l’introduzione dell’adozione per tutti e del matrimonio egualitario;

l’accesso all’adozione per coppie omosessuali e single;

l’accesso alle tecniche di pma per coppie omosessuali e donne single;

la garanzia della presenza di personale non obiettore nelle strutture mediche pubbliche, perché non sia messo a rischio il diritto delle donne di ricorrere all’ivg (interruzione volontaria di gravidanza)”.

E inoltre questa parte, che getta uno squarcio di luce sui pericoli reali, continui, di salute e sopravvivenza, per chi adotta questo stile di vita e di rapporti:

“si richiede la riattivazione di campagne regionali d’informazione sulla prevenzione delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) e sull’uso del preservativo, per cui chiediamo l’attivazione di campagne di distribuzione gratuita ai giovani e nelle scuole di II grado, focalizzando l’informazione anche sui recenti passi in avanti delle ricerca scientifica, garantendo al contempo i diritti delle persone sieropositive al fine di contrastare le discriminazioni sierofobiche. Sostenere ed informare sulle nuove campagne di vaccinazione anti epatite A e anti-HPV, gratuitamente come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, inserendo oltre alla popolazione omosessuale, come già previsto dal Piano Nazionale, anche le persone HIV positive. Si richiede inoltre di promuovere un drastico abbattimento del costo dei preservativi (a carico del sistema sanitario nazionale per le persone con basso reddito) e di informare la popolazione sulle nuove profilassi anti HIV: PrEP (Pre Exposure Prophylaxis), PEP (Post Exposure Prophylaxis) e TASP (Treatment as Prevention)”.

C’è da chiedersi come si possa rivendicare la “normalità” di uno stile di vita che comporta rischi sanitari del tipo di quelli adombrati qua sopra, e che normalmente vengono taciuti dalla grande stampa, continua alla propaganda omosessualista.

Ecco la piattaforma politica del Pompeipride.

