IL CARD. ZEN A STILUM CURIAE: CERCO SOLAMENTE DI AIUTARE IL PAPA. E LA CHIESA. A NON FARE UN ACCORDO SBAGLIATO.

Marco Tosatti

Oggi i Dispacci del m° Aurelio Porfiri da Hong Kong ci offrono una dichiarazione importante. Porfiri, come vedrete, ha incontrato il card. Zen a Hong Kong, cEe ha risposto a quanti, spesso strumentalmente, lo accusano di non essere in sintonia con papa Francesco – che invece rispetta e onora – e di essere isolato. È una puntualizzazione importante, perché fa emergere quanto nei media cattolici sia forte il tentativo di usare a fini politici interni dichiarazioni e commenti.

Una risposta del cardinale Zen

Come i lettori sanno già, io ho una grande ammirazione per il Cardinale Joseph Zen, lo ritengo (e non sono il solo) come uno dei giganti del cattolicesimo cinese. Il Cardinale mi onora della sua amicizia, e così quando sono in Hong Kong non manco l’occasione per visitarlo. I lettori ricorderanno come in precedenza avevo parlato di una intervista in cui il Cardinale era stato praticamente accusato di essere un isolato per quello che riguarda l’accordo sulla Cina, cioè che tutti gli altri Cardinali sarebbero d’accordo nel fare un accordo alle condizioni attuali, estremamente sfavorevoli. Ma è veramente un isolato? Ecco cosa mi ha detto: “Certamente non può essere vero [che sono isolato], perché io ho incontrato diversi Cardinali e Vescovi e si mostrano d’accordo con me, sono preoccupati. Preoccupati anche perché non si sa niente di certo. Allora, quando sentono i miei dubbi, le mie preoccupazioni, loro le condividono. Poi, anche, bisogna sapere che noi nella Chiesa abbiamo un grande rispetto per l’autorità del Papa; quindi, finché non c’è niente di sicuro, uno non viene fuori a criticare il Papa con facilità. Questo spiega perché non ci sono voci. Io, in coscienza, sono quasi sicuro che il Papa non è completamente d’accordo con i suoi collaboratori, e quello che stanno facendo sulla Cina viene dai suoi collaboratori e non necessariamente da lui. Quindi io sto parlando contro questi signori e non contro il Papa, questo deve essere sempre chiaro. Se un domani viene firmato un accordo che in coscienza ritengo cattivo, starò zitto, perché il mio principio è che non posso criticare il Papa pubblicamente, questa è la mia posizione”.

C’è da dire, ed è importante, che il Cardinale ha sempre tenuto, da buon Salesiano, alla sua fedeltà al Papa. Le persone che parlano di disubbidienza e simili veramente non capiscono che in realtà il Cardinale cerca di evitare che si possa compiere un errore che avrebbe conseguenze immense.

Sette malefiche?

Mentre camminavo per una delle vie principali dell’isola di Hong Kong, la mia attenzione è stata catturata da una voce che parlava attraverso un altoparlante (poi scoprirò essere una registrazione) e alcune scritte su delle specie di lenzuoli appesi per la strada. Tra l’altro si diceva che “la setta malefica del Falung Gong distrugge Hong Kong”.

Il Falung Gong è una spiritualità di origine buddista diffusa dal cinese Li Hongzhi dal 1992. Nel 1999, una protesta di circa 10.000 membri di questo gruppo nella zona di Pechino, in cui vive la leadership cinese, ha spaventato il partito che ha cominciato a perseguitare e reprimere questo movimento spirituale. Ad oggi esso in Cina è praticamente estinto, anche se in passato contava decine di milioni di aderenti. Oggi è giudicato un “evil cult”, un culto o una setta malefica, come viene impropriamente tradotto. In effetti, come dice il Professor PierLuigi Zoccatelli in un articolo per la rivista del CESNUR, “Websites cinesi spesso traducono xie jiao come ‘setta malefica’ per attrarre la simpatia di coloro che in occidente combattono le sette, ma la traduzione è sbagliata. Xie Jiao significa “insegnamenti eterodossi” (Palmer 2012)” (mia traduzione).

Interessante che nell’indipendente ex colonia, la Hong Kong Youth Care Association Limited organizzi una campagna anti Falun Gong in vari distretti della città usando un linguaggio molto più consono a quello utilizzato nella Cina continentale. In effetti questa HKYCAL sembra essere una associazione finanziata dal governo di Pechino.

Certo, non c’è problema se ci sono diverse opinioni su un fenomeno religioso o spirituale. Quello che preoccupa è che il governo intervenga direttamente reprimendo religioni o gruppi spirituali solo perché li percepisce come pericolosi per la sua stabilità. Il problema non è il Falun Gong, ma il fatto che si possa essere perseguitati quando si diviene una presenza sociale importante, quindi una minaccia all’assolutismo del partito. Quindi quello che tocca oggi al Falun Gong può toccare ai cattolici o a chiunque altro domani (e di fatto, già accade). In questa prospettiva il Cardinale Joseph Zen ha mostrato il suo supporto al Falun Gong e ha protestato contro la sua persecuzione. Ma la stessa va avanti.

Religiosità cinese

Nella sua Storia del pensiero cinese, il sinologo Paolo Santangelo dice: “Qui sta proprio la «religiosità laica» di Confucio, che invece rifugge da ogni pratica sciamanica come da qualsiasi timore o fede irrazionale per ciò che non si conosce, e che allo stesso tempo prescinde da ogni contrapposizione fra materiale e spirituale, fra trascendente e immanente. Lo stesso Cielo, per cui egli mostra sempre un religioso rispetto, nonostante alcune rappresentazioni antropomorfiche, è fondamentalmente inteso naturalisticamente in senso non trascendente”. Interessante questo passaggio, che ci fa essere molto prudenti nel concepire la “religiosità cinese” tradizionale, i cui presupposti sono così diversi dai nostri.

Inculturazione

Nei giorni della conferenza alla Baptist University di Hong Kong ho sentito molto parlare di “inculturazione”. Ecco, una di quelle parole “talismano”, come le definiva il pensatore brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira nella sua opera sul trasbordo ideologico: “La parola-talismano radicalizzata è inadatta a render chiaro il proprio significato. In effetti, la sua grande forza sta nella emozione che provoca. La chiarificazione, attraendo verso di essa la considerazione analitica di chi la usi o di chi la ascolti, perturberebbe e impedirebbe ipso facto la fruizione emotiva e immaginifica del vocabolo. La parola- talismano, mantenendo così ostinatamente implicito il suo significato, continua ad essere veicolo e nascondiglio del suo crescente contenuto emotivo”. Analisi impeccabile del grande pensatore la cui opera ha conosciuto dopo la sua morte tempi molto travagliati.

In effetti è proprio così, queste parole (inculturazione, dialogo, misericordia, etc.) vengono usate in senso emozionale e molto poco facendo riferimento al loro senso autentico. Quindi parlando di inculturazione, la si intende in modo far passare di tutto e di più.

Negoziati…voci alterne

Il South China Morning Post di domenica 17 giugno da notizie dei negoziati intercorsi in Roma fra Cina e Vaticano. Da parte Vaticana si è mostrata preoccupazione per le crescenti persecuzioni religiose in Cina, mentre la controparte, non sorprendentemente, non ha commentato. Potrebbe essere interessante in questa prospettiva anche la recente visita ad limina dei vescovi di Hong Kong e Macao.

Difficile capire dove tutti questo ci porterà. A mio avviso prenderei esempio proprio dalla saggezza cinese, che predilige far maturare le cose fino a che esse spontaneamente producano il frutto desiderato. Viste le recenti evoluzioni politiche, e le resistenze ad un accordo anche interne al partito comunista (di cui ci giungono echi) sarebbe meglio al momento attendere tempi migliori.

Mons. Li Mingshu

AsiaNews dà notizia della morte il 15 giugno di Mons. Li Mingshu, vescovo di Qingdao. Aveva 94 anni.

Nel suo passato fu probabilmente mandato ai campi di lavoro forzati, come per altri sacerdoti anche nella Chiesa ufficiale. Secondo AsiaNews, il vescovo Li è ricordato come estremamente ubbidiente verso la Chiesa patriottica anche se questo vescovo aveva anche tentato qualche iniziativa interessante come quella di invitare le suore di Madre Teresa di Calcutta nella sua diocesi. Ma, malgrado la disponibilità delle suore, le autorità cinesi non hanno mai dato l’autorizzazione.

Notizie sulla persecuzione in Cina. Tante, e forse sono anche di più…

Le notizie sulla difficile situazione delle religioni in Cina sono veramente tante. A volte penso che se dovessi solo riportare quanto viene presentato da diversi organi di stampa, dovrei praticamente fare solo quello. Non c’è praticamente giorno che queste informazioni non escono fuori e, immagino, siano solo la punta dell’iceberg di quello che veramente accade. Immagino quanto materiale possa giungere alle autorità vaticane che dispongono di fonti molto più dirette.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482