A BRESCIA IL 9 GIUGNO SI PARLA DI HUMANAE VITAE. CON IL CARDINALE EJIK, MELINA, PUCCETTI, GANDOLFINI E MIRIANO.

Marco Tosatti

Sabato 9 giugno a Brescia ci sarà un appuntamento di grande interesse, in particolare in questo momento in cui all’interno della Chiesa emergono spinte e tendenze che vorrebbero applicare all’enciclica Humanae Vitae paradigmi diversi da quelli voluti da Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

È programmata infatti una giornata di studio e promozione dell’insegnamento del Pontefice che verrà elevato quest’anno agli onori degli altari. Sarà un convegno aperto a studiosi, movimenti e famiglie; un’occasione per celebrare la memoria del papa bresciano. L’evento si svolgerà per tutta la giornata – dalle 8.30 alle 18.00 – nell’auditorium di San Barnaba, a Corso Magenta 44.

Il primo intervento sarà quello del cardinale di Utrecht, Willelm Ejik, intitolato: “Humanae Vitae, la verità che risplende”. Subito dopo mons. L. Melina, il dott. R. Puccetti, padre G. Carbone e il dott. M. Gandolfini parleranno su un tema reso attualissimo dal dibattito attuale: “Il valor di un’enciciclica , 50 anni di resistenze”. Questa tavola rotonda sarà seguita da uno spazio di domande e risposte fra relatori e pubblico.

Il primo intervento del pomeriggio, alla ripresa, sarà: “Paolo VI profeta”, di don Giorgio Comini, e subito dopo Costanza Miriano parlerà, in una relazione dal titolo: “Il centuplo quaggiù”.

Infine un’altra tavola rotonda, con protagonisti la dottoressa Raffaella Pingitore, i coniugi Zanelli (Casa Betlemme), don Marco Begato (Teen Star) e la dottoressa Silvia Gamba, dell’INER. Il tema: “Educazione della sessualità, studio della fertilità, accoglienza della vita”.

La giornata terminerà nella chiesa di Sant’Afra, con una messa presieduta dal cardinale Ejik.

