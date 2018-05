RVC SUL LIBRO DI MARAINI. EUTANASIA, TRITE TESI NEO-MALTHUSIANE. PERCHÈ NON STUDIARE, PRIMA DI SCRIVERE?

Marco Tosatti

Oggi è la giornata dei libri, per Stilum Curiae. Abbiamo parlato questa mattina – lo ha fatto Super Ex – del bel libro di Francesco Boezi; e nel pomeriggio Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) ci ha mandato un suo commento a un articolo letto su La Verità che tratta dell’ultimi libro di Dacia Maraini. Una signora che pensiamo abbia avuto la fortuna di essere figlia di un genio vero, lui, Fosco; e di essersi accompagnata al guru della cultura dominante nel nostro Paese per mezzo secolo, e ancora galleggiante sulla schiuma residuale della stessa sotto forma di politically correct; una cultura, a nostro modestissimo parere, sostanzialmente mortifera, e alla morte tesa. Non fa eccezione evidentemente l’ultima opera della Nostra, anzi della Loro, come ci racconta bene Romana Vulveratus Curia.

“Leggo su La Verità di oggi 23maggio, la sintesi di un libro appena scritto da Dacia Maraini, libro che le frutterà il Nobel per la letteratura, anche se verrà premiata più per i contenuti del libro-manifesto pro eutanasia (“Il diritto di morire“) che per la novità delle tesi. Per Dacia , morire presto, più che un diritto, sembra essere quasi un dovere. (Nota di Stilum Curiae: a 81 anni compiuti però non sembra voler applicare a se stessa le sue tesi generali. Un po’ come tutti quelli pro-aborto, che però stranamente sono nati. Armiamoci e partire. Fine della malignità). Un dovere perché siamo in troppi e stiamo lottando per l’acqua, il cibo, l’energia…ecc. Aggiunge anche (riferisce sempre il bravo articolista Riccardo Torrescura) che i gay servono a limitare le nascite e pertanto sostenere l’omosessualità aiuta l’ambiente, perché è una specie di anticoncezionale naturale. Perfetto, ora due considerazioni, caro Tosatti. La prima riguarda la posizione che la Maraini ha necessariamente avuto contro la Chiesa cattolica ed il suo Magistero in proposito. Oggi Dacia potrebbe cambiare idea appena verrà invitata dal prefetto mons. Sanchez Sorondo, a esprimere le sue considerazioni alla Pontificia Accademia delle Scienze, in Vaticano, vicino a prestigiosi ed illuminati personaggi come Paul Ehrlich e Jaffrey Sachs, che come lei considerano l’essere umano cancro della natura. Ma la Maraini forse non sa, o facciamo finta di pensare che non lo sappia, che questa sua uscita è solo conferma di ciò che noi invece ben sappia: il supporto alla esaltazione della omosessualità ed ai movimenti gay, ecc. è stato voluto e pianificato proprio per questo. Anche qui nulla di nuovo in realtà. Nel medioevo (dal X secolo al XIV), soprattutto nella bassa Francia (Linguadoca ) il movimento eretico dei Catari, arrivò agli stessi eccessi (sodomia), considerando l’atto sessuale riproduttivo altamente peccaminoso poiché la procreazione aumentava il numero di creature potenziali schiave del peccato e quindi di satana. Giustamente l’articolista (Riccardo Torrescura) nota che grazie alle tecniche di oggi (utero in affitto) anche i gay possono produrre figli. E’ la natura cara Dacia a far desiderare figli! Magari asessuati, grazie sempre alle tecniche, ma sempre abitanti del pianeta! Ma quando Dacia si metterà a studiare e cercare di capire?”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482