UNO STILUM NELLA CARNE. UN ANNO DI CHIESA VISTO CON LAMA E PUNTA DA STILUM CURIAE. IN FORMA DI LIBRO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’editore di Chorabooks ha deciso di selezionare e pubblicare una scelta degli articoli apparsi nel 2017 su Stlilum Curiae. Lasciamo la parola a lui, pubblicando di nostro solo le prime righe dell’introduzione.

“Cominciamo dal nome. Perché Stilum Curiae? Le ragioni sono molteplici, e diventeranno più chiare fra poco, quando spiegherò perché ho deciso di aprire un blog. Un primo riferimento è storico, e porta al nome di Paolo Sarpi. Sarpi era un religioso, dagli interessi molteplici: teologo, astronomo, matematico, fisico, anatomista, letterato e polemista. Un geniaccio, a cui non stava simpatico il centralismo monarchico della Chiesa. Era veneziano, e come tale difese la Serenissima Repubblica in un momento in cui non correva buon sangue con Roma. Inoltre scrisse una storia del Concilio di Trento che gli valse subito una messa all’Indice. L’Inquisizione romana lo convocò per essere interrogato; Paolo Sarpi rispose picche, e preferì restare a Venezia, dove subì però un attentato di lama, molto serio. Sarpi ne uscì vivo; e disse “Agnosco Stilum Curiae romanae”. Riconosco il pugnale della Curia romana. Uno stilum è un pugnale, ma anche uno stilum romano, cioè una penna; e così abbiamo due significati per il titolo del blog. Che di sicuro a molti nella Curia Romana è di un qualche fastidio”.

Ed ecco invece che cosa scrive l’editore di Chorabooks:

“Quando parliamo di blog, websites, social media, pensiamo forse al nostro uso di questi mezzi di comunicazione; alle centinaia, forse migliaia di persone che teoricamente potrebbero leggere i nostri post, vedere le nostre foto, mettere un like su qualche nostro commento. Questo oramai è parte della nostra vita. Ma a volte i blog possono essere qualcosa di molto serio, qualcosa che ha un impatto importante sull’opinione pubblica, anche quella ecclesiale. Questo certamente può essere detto di Stilum Curiae, il blog del giornalista Marco Tosatti. Quanti cattolici (e non) leggono ogni giorno le notizie che questo veterano del giornalismo posta? Notizie che spesso non è possibile trovare in altri media? C’è una risposta: sono tantissime.

Dall’ottobre 2016 a oggi il blog ha avuto più di 4 milioni di visualizzazioni, oltre 36.000 commenti moderati, una media di visualizzazioni mensili che attualmente è di 300.000. Insomma, un blog che fa notizia, che fa tendenza. Quante volte vi è capitato sentire dire: “L’ho letto su Tosatti!”. Insomma, oramai di questa fonte alternativa di notizie sul mondo ecclesiale, non se ne può fare a meno.

Ecco la ragione di questo volume, Uno Stilum nella Carne. 2017: Diario impietoso di una Chiesa in uscita (e caduta) libera, a cura di Aurelio Porfiri ed edito da Chorabooks. Una raccolta di un anno di post rivisti e corretti, 450 pagine di informazioni su quello che è successo ieri per capire meglio quello che succede oggi e quello che potrà succedere domani.

Aldo Maria Valli nella sua prefazione dice: “(…) oggi fare il vaticanista non significa soltanto cercare di spiegare, ma significa anche (forse soprattutto) andare contro i cliché prefabbricati dalla grande macchina dell’informazione. Un’attività che, nel caso del pontificato di Bergoglio, ha coinciso con una vera e propria opera di controinformazione, perché si è trattato di smascherare, svelare, mettere a nudo. Con tutto ciò che comporta. Un’attività del genere non può essere svolta in mancanza, almeno, di tre risorse: buone fonti, indipendenza di giudizio e onestà intellettuale. E che Marco Tosatti possieda tutte e tre queste risorse, oltre a molte altre, credo sia fuori discussione. Inoltre, da quando scrive su Stilum Curiae, il suo frequentatissimo blog, ha acquisito un’indole corsara che lo rende ancora più ficcante e convincente”. E lo stesso Tosatti nell’introduzione aggiunge, parlando del suo blog: “Questa è la sua forza e la sua garanzia: non ci sono finanziatori a cui rendere conto, mediatori di finanziamenti, Segreterie o altri centri le cui sensibilità bisogna essere attenti a non urtare, se no….Su Stilum Curiae troverete anche sbagli, ma sono sbagli onesti. Opinioni magari errate, ma date in buona fede, senza secondi o terzi fini. Credo che i lettori lo abbiano capito; se non si spiegherebbe la crescita, sorprendente, almeno per chi scrive, dei contatti e delle visualizzazioni”.

Ordine di Malta, Amoris Laetitia, Francescani dell’Immacolata e centinaia di altri temi sono oggetto di questo testo, un testo che va letto non per scandalizzarsi ma per capire, per avere un punto di vista alternativo ma dal di dentro. Una lettura accattivante, a tratti commovente, sicuramente stimolante”.

