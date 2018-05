PIACENZA, TESORI DA SCOPRIRE. LA SALITA AL PORDENONE, E GLI ANTIFONARI DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA.

Marco Tosatti

Da Piacenza un amico ci segnale due eventi di notevole interesse storico e artistico.

In Santa Maria di Campagna (dal 4 marzo al 10 giugno 2018) la Banca di Piacenza ha riaperto un antico camminamento che consente di raggiungere la cupola affrescata dal Pordenone.

E in questi giorni è organizzata l’esposizione di antifonari e graduali. L’esposizione, voluta dalla Banca di Piacenza come evento collaterale alla Salita al Pordenone, presenta antichi volumi realizzati a mano tra il XVII e il XIX secolo. Si desidera così portare alla luce una prima selezione delle importanti e imponenti opere librarie – fino a oggi da pochi conosciute e mai studiate sul piano scientifico – conservate nella Basilica di Santa Maria di Campagna.

Gli antifonari e i graduali contengono le parti cantate della liturgia e, in passato, erano abitualmente collocati nel coro sopra un leggio (badalone), per far sì che tutti i cantori potessero leggerli.

I volumi più antichi sono su pergamena mentre quelli più recenti su carta, spesso racchiusi entro una coperta di pelle con fregi in bronzo. La grande cura con cui venivano realizzati è testimoniata anche dalle preziose decorazioni a mano che li adornavano: ne sono un esempio gli eleganti capolettera e le raffinate miniature dai vivaci colori, alcune realizzate con foglie d’oro.

Questa mostra rappresenta un altro aspetto della storia locale riscoperto dalla Banca di Piacenza, che si dimostra sempre attenta alla valorizzazione del proprio territorio d’origine.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

Categoria: Storia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482