ROMA VERGOGNA. LA RAGGI CENSURA IL MANIFESTO DI CITIZENGO SU ABORTO E FEMMINICIDIO. VERITÀ DA NON DIRE…

Marco Tosatti

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, incapace di offrire ai cittadini della capitale servizi pubblici decenti, strade senza buche e una raccolta dei rifiuti degna di un Paese civile, è attentissima a censurare le libertà di espressione individuali e collettive, e a farsi condizionare dalle solite lobby. Ieri il manifesto con cui si ricordava che l’aborto è la prima causa dell’uccisione di esseri di sesso femminile nel mondo è stato censurato dal Comune di Roma. Qui sotto riportiamo quanto scrive Citizengo, invitando i lettori di Stilum Curiae ad aderire alla campagna. Una censura che svela il vero volto conformista e ossequioso ai poteri forti del Movimento Cinque Stelle (per chi non l’avesse capito) e il suo atteggiamento illiberale e repressivo. In una sola parola: un vergogna.

Questo è il link per firmare la petizione di protesta contro il sindaco di Roma.

“+ + + Il Comune di Roma ha ordinato la censura della campagna contro l’aborto di CitizenGO + + +

È in atto un attacco senza precedenti alla Libertà di opinione ed espressione di chi vuole difendere la Vita sin dal concepimento.

Lunedì 14 maggio è iniziata a Roma una campagna di sensibilizzazione sociale di CitizenGO sul tema dell’aborto, in occasione dei 40 anni della Legge 194 e in vista della Marcia per la Vita che si svolgerà a Roma sabato 19 maggio (raduno a piazza della Repubblica ore 15).

Abbiamo scelto uno slogan provocatoriamente vero: l’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo.

In Paesi come la Cina e l’India, ma anche in parte d’Europa, milioni di donne vengono sterminate con l’aborto solo perché donne. Ma l’aborto ha sempre anche un’altra vittima. La donna che lo pratica. Ogni donna porterà sempre con sé la ferita psicologica e fisica dell’aborto. Decenni di aborti lo confermano. I traumi post-abortivi gravano su intere generazioni di donne di cui la società non si cura affatto.

Noi vogliamo restare liberi di dirlo, con tutti i mezzi leciti a nostra disposizione. È un nostro diritto costituzionale.

In uno dei manifesti vandalizzati. Hanno scritto che “L’embrione non può essere considerato una persona”

Per tutta la giornata i nostri social network sono stati riempiti di insulti, offese e minacce o auguri di morte.

I collettivi ultrafemministi e i media cosiddetti “progressisti” ci hanno attaccati, dicendo cose spesso false sul nostro conto.

La politica sedicente “democratica” è andata nel panico. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno invocato la censura.

E il Sindaco di Roma Virginia Raggi non si è fatta attendere.

Poche ore fa, l’Ufficio Affissioni del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura ha intimato all’agenzia pubblicitaria a cui ci siamo rivolti di rimuovere immediatamente tutti i nostri manifesti dalle strade della Città, minacciando sanzioni pecuniarie.

Secondo l’amministrazione capitolina, il nostro messaggio viola il Regolamento comunale sulle affissioni, che al comma 2 dell’art. 12 bis vieta “esposizioni pubblicitarie il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili”.

In che modo il nostro messaggio viola le libertà individuali e i diritti civili?

A parte il fatto che la Corte Costituzionale ha sempre escluso l’aborto dal novero dei diritti civili (visto che è consentito solo in presenza di alcune specifiche situazioni considerate peggiori dalla legge, e dunque non è un diritto assoluto), questo significa che a Roma è vietato fare campagne contro l’aborto?

Quindi la Marcia per la Vita di sabato 19 maggio è una manifestazione fuorilegge?

Il Comune di Roma ha gravemente violato il diritto di opinione ed espressione dei cittadini italiani contrari all’aborto, per motivi politici e ideologici.

Ti chiediamo di firmare questo appello al Sindaco Raggi per ripristinare il rispetto dei veri diritti civili dei cittadini!”.

