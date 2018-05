SABATO 19 MAGGIO A ROMA SI MARCIA PER LA VITA. 40 ANNI DI ABORTO LEGALE, 6 MILIONI DI MORTI. I VESCOVI?

Marco Tosatti

Sabato prossimo a Roma si svolgerà l’ottava edizione italiana della Marcia per la Vita. Vi parteciperà anche Viviane, la madre di Vincent Lambert, la donna che da dieci anni si batte insieme con suo marito perché al figlio vengano riconosciuto il diritto di vivere e di non essere soppresso. Per Vincent e per Alfie Evans, soppresso dal sistema sanitario-giuridico inglese, nella connivenza quasi totale della Chiesa d Inghilterra e Galles si è espresso il Pontefice in un suo Angelus. La notizia è stata data da Virginia Coda Nunziante: “Abbiamo appena appreso che la madre di Vincent Lambert che si batte in Francia per evitare che suo figlio venga fatto morire di fame e di sete per decisione dei medici, ha accettato il nostro invito: verrà a Roma alla Marcia per la Vita del prossimo 19 maggio per darci la sua coraggiosa testimonianza”.

La manifestazione partirà alle 14.30 da piazza della Repubblica, e terminerà vicino a piazza Venezia, davanti alla chiesa della Madonna di Loreto. Analoghe manifestazioni si svolgono negli Stati Uniti, e in altri Paesi, fra cui Malta, dove la marcia ha l’appoggio esplicito dei vescovi del Paese. Così come negli USA, dove i pastori si impegnano – anche in maniera pubblica – contro la piaga dell’aborto legalizzato. L’anomalia italiana invece è che i vescovi si guardano bene dal partecipare, o anche dall’esortare i fedeli alla partecipazione. Timore di andare contro la cultura dominante? Timore di infastidire i poteri politicamente forti, e contigui alla CEI, come il PD, la sinistra e i radicali? Timore di essere giudicati poco misericordiosi e non abbastanza “pastorali”? Timore che Avvenire e TV2000 li giudichino jihadisti cattolici? Desiderio di quieto vivere clericale? Sarebbe interessante sciogliere questo interrogativo. Se qualcuno è in grado di farlo ci illumini.

Qui sotto vedete il volantino della Marcia.

E poi il video di lancio della manifestazione, che assume quest’anno un sapore particolare, perché cade nel quarantesimo anniversario della legalizzazione dell’aborto nel nostro Paese.

Mentre invece chi vuole approfondire l’argomento della marcia, e della storia di Vincent Lambert, lo può fare sul sito di Aleteia.

