SCOLA, TORNIELLI E IL PAPA. UN PEZZO GROSSO DA COLLEZIONE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, la tristezza infinita per la vicenda di Alfie Evans non ci impedisce di assaporare un Pezzo Grosso di grande qualità. La molla che ha mosso la penna (lo stilum…) di pezzo Grosso è un articolo che il collega Andrea Tornielli ha scritto con al centro il cardinale emerito di Milano, Angelo Scola. La potete leggere qui. E qua sotto, invece, a voi: pezzo Grosso!

“Scusi Tosatti, secondo lei Tornielli è “intercessore” o “affossatore” del card Scola verso papa Bergoglio? Un perfido e pettegolo insider in Vaticano sospetta fortemente che l’invito alla partecipazione del card Scola alla presentazione del libro di Borghesi sul Papa (già un Papa che permette che si scriva la propria “biografia intellettuale”, mi fa un po’ senso…) e l’enfasi sul suo intervento nell’articolo (qui sotto riportato), sia stata implorata a Tornielli da un triste card. Scola in inizio di depressione per astinenza di potere e di evidenza mediatica. Io ho un’impressione lievemente diversa. Limitandosi a leggere l’articolo del sospettato ”intercessore” troviamo interessanti considerazioni che “perfidamente” potrebbero essere interpretate in modo opposto, da come appaiono scritte. Per esempio, non si capisce se sia o no un complimento di Scola al Papa quando dichiara di volere “sfatare una leggenda metropolitana” sulla sua formazione teologica(…), aggiungendo che non è detto che un pensiero forte venga solo da un accademico. Persino aggiungendo che noi europei fatichiamo a capirlo (il pensiero del Papa) perché eredi di una visione intellettualistica. Ma siamo sicuri che gli stia facendo un complimento? Questo è un apprezzamento o il contrario? Tale considerazione si potrebbe fare anche ironicamente sull’On. DiMaio (5Stelle). Quando Scola dice che lo stile del Papa passa attraverso “gesti e immagini”, intendeva ironicamente riferirsi anche a quelle degli animali proiettate sulla facciata di San Pietro? Quando spiega che la formazione dei gesuiti della generazione di Bergoglio è fatta anche su H.de Lubac, lo sta complimentando per caso, o lo sta sottilmente prendendo in giro? Quando si riferisce al “papato poliedrico e magistero poliedrico” di Bergoglio, che cosa sta insinuando? Poliedrico vuol dire che presenta tanti aspetti, ma che cosa possiamo capire noi, se non ci dice se sono buoni o no, e perché? Le espressioni chiave riportate da Tornielli, e sempre riferite a Scola, sull’elezione di Bergoglio, sono che è stato per noi: un “Pugno nello stomaco” ,una “Sveglia”, e si domanda “quanto ci stiamo ancora difendendo dalla sfida che rappresenta”. Ironia massima! Pugni nello stomaco effettivamente ne ha dati anche troppi, si pensi a quelli ricevuti dai Francescani dell’Immacolata. Di sveglie. ai cattolici “assopiti” nel magistero di Benedetto XVI, ne ha fatte suonare parecchie…Circa la sfida da cui difendersi lo si chieda ai cardinali dei Dubia, che cosa significa difendersi quando si sfida questo Papa… Ma Tornielli che vuol dire quando nella conclusione afferma: basta pregiudizi e basta giudizi personali sugli aspetti del pontificato e più sguardo di fede, ecc.? (Si legga la conclusione articolo).

Pezzo Grosso.

