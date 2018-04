PREGANDO PER ALFIE. L’INCREDIBILE LETTERA DELLA DIOCESI DI LIVERPOOL. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nelle prossime ore sapremo se nell’Occidente dei diritti di tutti e anche di più un padre e una madre hanno il diritto (forse anche il dovere) di far curare altrove il proprio figlio se non sono convinti che un determinato ospedale sia in grado, o abbia […]

BESTIARIO CLERICALE. FRANCESCO SANTO SUBITO? PER SPADARO LO È GIÀ. ALFIE. Marco Tosatti In quel di Villanova University, dall’altra parte dell’oceano si è svolta una conferenza su papa Francesco. C’erano il cardinale Tobin, il cardinale Maradiaga, padre Antonio Spadaro. Insomma, una crema dell’opposizione all’attuale pontificato. Stilum Curiae ne ha seguito qualche cosa grazie a twitter. E così, grazie a un cinguettio da lui subito elegantemente ritwittato, […]

SIT-IN IMBAVAGLIATO CONTRO LA CENSURA DI RAGGI AL MANIFESTO PRO VITA Marco Tosatti Avete seguito nei giorni scorsi la vicenda del manifesto pro-vita fatto oscurare dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, con un gesto che sa assolutamente di censura delle opinioni e contro la libertà di espressione; e che perciò verrà contestato in tribunale. Oggi però si è svolta una protesta, di cui Pro Vita da […]

TOM EVANS, PAPÀ DI ALFIE, CHIEDE L’AIUTO DEL PAPA. PARLI, PUÒ ESSERE DECISIVO. Marco Tosatti Tom Evans, il papà di Alfie, chiede aiuto direttamente al Pontefice. Ecco quello che ha diffuso Steadfast Onlus, una delle associazioni che si occupano di aiutare Tom Evans e Kate James a salvare il loro bambino, imprigionato assurdamente all’Alder Hey Hospital di Liverpool, grazie a decisioni burocratiche e giudiziarie che farebbero invidia a […]

CHIESA CATTOLICA, DOVE VAI? IL VIDEO DEL CARD. ZEN AL CONVEGNO DEL 7 APRILE. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, concludiamo la pubblicazione dei documenti disponibili del Convegno svoltosi il 7 aprile 2018 a Roma e intitolato “Chiesa cattolica dove vai?”. Come ben sapete il convegno era in ricordo del cardinale Carlo Caffarra, e infatti il sottotitolo era proprio una sua frase: “Solo un cieco […]

ALFIE: LUNEDÌ UNA DECISIONE. “UK NON È UN PAESE LIBERO È UNA DITTATURA DI STATO”. Marco Tosatti Questo è il comunicato ufficiale rilasciato poco fa dalla famiglia di Alfie Evans, nella nostra traduzione. In calce, l’originale inglese. La famiglia del piccolo Alfie Evans è terribilmente grata per la storia dimostrazione di appoggio la notte scorsa fuori dell’Alder Hey Hospital Trust a Liverpool. La squadra di Alfie chiede che manteniate l’appoggio […]

SPERARE PER ALFIE, SPERARE PER TUTTI. ANCHE PER NOI. UNA CHIESA IRRILEVANTE? Marco Tosatti Voi non lo sapete, o forse sì, ma in queste ore è in corso una battaglia decisiva per le vostre vite. Una battaglia che sancirà ufficialmente il diritto di uno Stato una volta democratico, cosiddetto democratico, formalmente – si vota – democratico di decidere se un suo cittadino, colpevole se non di essere […]

BERGOGLIO E IL DIRITTO NELLA CHIESA. DA MONARCHIA A TIRANNIA. IL CASO BELGA. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae oggi su La Nuova Bussola Quotidiana parlo del modo in cui una comunità religiosa belga, la Fraternità dei Santi Apostoli, è stata distrutta, e soprattutto come le è stato negato di poter far ricorso alla giustizia ordinaria della Chiesa. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la documentazione […]

UNA PETIZIONE PER FERMARE LA GUERRA IN SIRIA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. Marco Tosatti Dagli Stati Uniti ci è stato chiesto di firmare una petizione, rivolta principalmente al Presidente Donald Trump, ma anche agli altri leader mondiali, affinché si eviti un conflitto militare in Siria dalle conseguenze imprevedibili. Abbiamo firmato volentieri, e vi incoraggiamo a fare la stessa cosa. Ecco il testo: Dichiarazione contro l’espansione della guerra […]