LA POLITICA RISPONDE ALL’APPELLO PER ALFIE EVANS. DAL BLOG IN TERRIS.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, ci sembra opportuno in questi giorni cruciali per la vita del piccolo Alfie Evans, rilanciare l’articolo pubblicato ieri sera da In Terris, e relativo alle iniziative e alla solidarietà del mondo politico per evitare che l’ospedale in cui è ricoverato decreti la sua morte. Ecco il testo:

Steadfast Onlus nell’ambito del progetto Steadfast LifeAID e su richiesta diretta della famiglia si sta occupando del caso Alfie Evans in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Emmanuele Di Leo, Presidente Steadfast Onlus, afferma: “Abbiamo chiesto ai politici italiani di prendere una posizione sulla situazione che si sta verificando in Inghilterra per garantire non solo la vita del piccolo Alfie, ma anche quella di futuri bambini che potranno trovarsi nella medesima situazione anche in Italia. È importante garantire il diritto dei genitori alla libertà di cura dei propri bambini malati, soprattutto in riferimento ai trattamenti di sostegno vitale che nessuno, tanto meno lo Stato, può mai interrompere. Siamo felici delle numerose adesioni arrivate”.

Al momento i politici che hanno aderito sono:

Matteo Salvini Lega Senato Leader del Partito

Giorgia Meloni Fratelli d’Italia Camera Leader del Partito

Paola Binetti Noi con l’Italia – UDC Senato

Salvatore Sasso Deidda Fratelli d’Italia Camera

Alberto Bagnai Lega Senato

Antonella Faggi Lega Senato

Cesare Pianasso Lega Senato

Claudio Barbaro Lega Senato

Cristiano Zuliani Lega Senato

Daisy Pirovano Lega Senato

Donatella Tesei Lega Senato

Emanuele Pellegrini Lega Senato

Enrico Montani Lega Senato

Erica Rivolta Lega Senato

Gian Marco Centinaio Lega Senato

Gianfranco Rufa Lega Senato

Giulia Bongiorno Lega Senato

Giuliano Pazzaglini Lega Senato

Luca Briziarelli Lega Senato

Maria Saponara Lega Senato

Marzia Casolati Lega Senato

Massimiliano Romeo Lega Senato

Massimo Candura Lega Senato

Paolo Arrigoni Lega Senato

Paolo Ripamonti Lega Senato

Paolo Saviane Lega Senato

Paolo Tosato Lega Senato

Pasquale Pepe Lega Senato

Pietro Pisani Lega Senato

Raffaella Marin Lega Senato

Roberta Ferrero Lega Senato

Roberto Marti Lega Senato

Rosellina Sbrana Lega Senato

Simona Pergreffi Lega Senato

Simone Bossi Lega Senato

Simone Pillon Lega Senato

Stefano Borghesi Lega Senato

Stefano Candiani Lega Senato

Tiziana Nisini Lega Senato

Tony Chike Iwobi Lega Senato

William De Vecchis Lega Senato

Eugenia Roccella Idea Popolo Libertà

Gaetano Quagliariello Idea Popolo Libertà Senato

Carlo Giovanardi Idea Popolo Libertà

Alberto Zelger Lega Verona

Massimo Polledri Lega Piacenza

Diego Salvadori L’Alto Adige nel cuore Bolzano

Rosario Russo Lista Civica Battiti Verona

Elisa Brunelli Lista Civica Grezzana Verona

