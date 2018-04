UNA SUORA DALL’ARGENTINA DICE: IL PAPA PROPONE PRESERVATIVO E DIAFRAMMA. Marco Tosatti Dopo la querelle sull’inferno, la traccia audio di una suora, professoressa e superiora della Congregazione delle Carmelitane Missionarie Teresiane, apre un altro fronte per il Pontefice regnante. Questa volta nel campo della contraccezione, e della prevenzione della gravidanza. Martha Pelloni infatti in un video, reso pubblico da Infocatholica, ha manifestato la sua opposizione all’aborto, […]

UN MANIFESTO GIGANTE A ROMA CONTRO L’ABORTO. LA CAMPAGNA DI PROVITA. Marco Tosatti Maxi manifesto a Roma: «Ora sei qui perché tua mamma non ha abortito». ProVita onlus lancia una nuova campagna a quarant’anni dalla legge 194, che ha provocato la soppressione di oltre sei milioni di esseri umani. Lo fa partendo dalla trafficatissima Via Gregorio VII, a Roma. Ecco come lo spiega un comunicato: […]

CHIESA CATTOLICA, DOVE VAI? SABATO A ROMA. SU AUTORITÀ PAPALE E CONFUSIONE. Marco Tosatti “Chiesa cattolica, dove vai?” è il titolo del convegno che avrà luogo sabato 7 aprile a Roma, e che vedrà la partecipazione del cardinale Brandmueller, del cardinale Burke, di mons, Athanasius Schneider e di altri oratori. L’ingresso è libero, e non è necessaria nessuna prenotazione. Il sottotitolo del convegno è una frase del […]

SCALFARI E PAPA. ABATE FARIA: PENOSO CHE LA CHIESA SI ARRENDA AL MONDO. Marco Tosatti Carissimi frequentatori di Stilum Curiae, torniamo ancora una volta sulla querelle così stranamente trascurata dai grandi quotidiani contigui al potere vaticano relativa a Scalfari, Papa e Inferno. Ce ne ha scritto l’Abate Faria, e ne ha tratto riflessioni sconsolate sullo stato della Chiesa. E sembra difficile dargli torto…Dopo c’è qualche riflessione di Stilum […]

HUMANAE VITAE, RADIO SPADA E UN GIORNO DI PREGHIERA PER E CON BENEDETTO XVI. Marco Tosatti Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, prendiamo una boccata d’aria dalle consuete sventure di cui ci occupiamo per informarvi di alcuni appuntamenti che ci sembrano interessanti. Come potete vedere dalle immagini, sabato 7 aprile, al Centro Pastorale Diocesano di Parma, alle 15, avrà luogo, nel quadro del secondo Convegno nazionale su “La […]

SCALFARI E PAPA: SE ANCHE PER IL SISMOGRAFO PERSEVERARE È DIABOLICO… Marco Tosatti È consolante vedere che non siamo soli – Stilum Curiae – e ben altri colleghi, prontamente etichettati come “tradizionalisti” (tradizionalisti, maddeché…dicono a Roma; ce sarai…) a trovare imbarazzante, confusionaria e confondente l’abitudine del Pontefice regnante di intrattenersi con un anziano collega che poi gli attribuisce tutta una seria di affermazioni che per un […]

PEZZO GROSSO, BERGOGLIO E RONCALLI. UN CONSIGLIO AI TANTI CATTOLICI CONFUSI. Marco Tosatti Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, troll e frombolieri vari, che vedo stanno intensificando la loro attività (ed è un buon segno: significa che il lavoro che stiamo compiendo ha un senso) ho avuto da fare fuori Roma nei giorni scorsi e a parte la moderazione dei commenti come avete visto non […]

SUPEREX: MA IL PAPA PENSA CHE “DI SOLO PANE VIVE L’UOMO”? IL SOSPETTO C’È… Marco Tosatti SuperEx – ex Movimento per la Vita, ex Avvenire ecc. ecc. ma per grazia di Dio non ex cattolico, anzi, – ci ha mandato a sorpresa un pensiero – triste – per la Quaresima che sta per concludersi, con la Cena del giovedì Santo. E poiché di digiuno e di cena si tratta, […]

LITURGIA. ABATE FARIA: ‘RIVOLUZIONE CULTURALE’ CHE NON SEMBRA AVERE FINE. Marco Tosatti Abbiamo visto tutti il video pubblicato ieri su Stilum Curiae. E proprio mentre il post stava uscendo, l’abate Faria, senza aver preso visione del video stesso, ha inviato un suo commento che sembra appropriato alla circostanza. Ma non solo. Eccolo. La tragedia della Chiesa degli ultimi decenni, come aveva intuito l’allora cardinale Ratzinger, […]