HUMANAE VITAE, RADIO SPADA E UN GIORNO DI PREGHIERA PER E CON BENEDETTO XVI.

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, prendiamo una boccata d’aria dalle consuete sventure di cui ci occupiamo per informarvi di alcuni appuntamenti che ci sembrano interessanti.

Come potete vedere dalle immagini, sabato 7 aprile, al Centro Pastorale Diocesano di Parma, alle 15, avrà luogo, nel quadro del secondo Convegno nazionale su “La sfida della storia, la risposta dell’eterno”, una conferenza su “Sessantotto e Humanae Vitae. Due antropologie contrapposte”. Parteciperanno mons. Luigi Negri, vescovo emerito di Ferrara-Comacchio, e Giovanni Formicola, della “Comunità Opzione Benedetto”.

Il 19 aprile si svolgerà la Giornata straordinaria di preghiera con Benedetto e per Benedetto, organizzata da “La Vigna del Signore”.

Ecco il testo in italiano:

“Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze” (Lc 12, 1-3).

“In un mondo in cui la menzogna è potente, la verità si paga con la sofferenza” (Benedetto XVI, 28 giugno 2008).

“Il prossimo 19 aprile si compiranno i 13 anni dall’elezione a Papa di Joseph Ratzinger. Nonostante sia trascorso tanto tempo da quella giornata, la gioia che provammo in quel pomeriggio di primavera inoltrata ci accompagna e ci consola sempre, nonostante gli eventi e le persone che hanno provato a sminuirla, cancellarla, trasformarla in angustia. In questi ultimi giorni ancora una volta, nonostante Benedetto non sia più Pontefice regnante da cinque anni, la sua persona a noi così cara è stata al centro di mancanze di rispetto così forti come non accadeva dal Pontificato. Lo abbiamo difeso, abbiamo gridato la sua coerenza e la sua totale adesione alla Verità, e abbiamo ricordato, ancora una volta, la sua straordinaria fede e l’obbedienza al suo successore.

Ora è il momento di pregare, per lui e con lui, per le sue intenzioni di Pastore orante della Chiesa universale. Non possiamo aspettare il prossimo 28 febbraio per farlo tutti insieme.

La “Giornata straordinaria di preghiera per Benedetto, con Benedetto”, proposta dalle pagine Facebook “La Vigna del Signore” e “Benedict XVI – The Court of Gentiles”, seguirà lo schema di sempre: sarà scandita secondo gli orari (approssimativi) e le orazioni recitate quotidianamente da Benedetto XVI, che ognuno può riadattare secondo le proprie esigenze e possibilità. Visto il poco tempo che ci separa dal 19 aprile non verranno preparati i libretti di preghiera nelle diverse lingue”.

PER SEMPRE!

#PreghieraperBenedettoconBenedetto

Ed ecco quello in inglese:

“Have nothing to do with the leaven of the Pharisees, which is deceit. But nothing is covered up, which will not come to light, or secret, which will not be made clear. So, whatever you have said in the dark, will come to men’s hearing in the light, and what you have said secretly inside the house, will be made public from the house-tops” (Luke 12: 1-3)

“In a world in which falsehood is powerful, the truth is paid for with suffering” (Benedict XVI, June 28, 2008)

“On the 19 April we will mark the 13 Anniversary of Joseph Ratzinger’s election to the papacy. In spite of the fact that so many years have passed since that joyous event, that glorious Spring day is still a source of comfort for us even though others have tried so hard to diminish it for us, tried to make us forget it altogether or turn Benedict’s pontificate into a one long heartache.

Once more, in the past days, even though Benedict is no longer the Supreme Pontiff for five years now, he has been the target of gross lack of respect. We cannot recall this level of disrespect, and there were many, during his pontificate. Those who love and respect Benedict have defended him, have defended his integrity and his complete fidelity to the Truth. We have also underlined once more, his extraordinary faith and his constant obedience to his Successor.

Now is the time to pray together for Benedict once more, with him and for him, for his intentions as Shepherd in prayer for the Universal Church. We cannot possibly wait for the next 28 February to pray for him wherever we are in the world.

The ‘Extraordinary Edition of the Day of Prayer for Benedict, with Benedict’, proposed by the Facebook Benedict XVI Tribute pages ‘La Vigna del Signore’ and ‘Benedict XVI The Court of the Gentiles’, will follow the same rhythm of the other Days of Prayer: it will be modelled on the approximate times that Benedict XVI pauses to pray throughout his day. Each participant can tailor-make this Day of Prayer according to his or her needs. Considering the little time at our disposal to prepare for this Extraordinary Edition, there will be no booklets prepared beforehand by the organisers in various languages. Each participant may consult the various prayer books in their language”.

FOREVER!

#PrayerforBenedictwithBenedict

Questa è la giornata di Benedetto:

LA GIORNATA DI BENEDETTO XVI

7.45 Santa Messa

Mass – Messe – Heilige Messe – Santa Misa – Missa – Msza św

8.15 Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza

Office of Readings, Lauds and Midday Prayer – Office de Lectures, Laudes et Terce – Lesehore, Morgen Gebet und Mittags Gebet – Oficio de la Lectura, Laudes y Hora Media – Ofício das Leituras, Oração da Manhã e Hora de mídia – Godzina czytań, Jutrznia i Modlitwa w ciągu dnia

12.00 Regina Caeli e Ora Sesta

Regina Caeli and Midday Prayer – Regina Caeli et Terce – Regina Caeli und Mittags Gebet – Regina Caeli y Hora Media – Regina Caeli e Hora de mídia – Regina Caeli i Modlitwa w ciągu dnia

15.00 Ora Nona

Midday Prayer – Terce – Mittags Gebet – Hora Media – Hora de mídia – Modlitwa w ciągu dnia

16.15 Santo Rosario

Rosary – Rosaire – Rosenkranz – Santo Rosario – Rosário – Różaniec

18.00 Vespri

Vespers – Vêpres – Vesper – Vísperas – Vésperas – Nieszpory

22.30 Compieta

Compline – Complie – Komplet – Completas – Contemplação – Kompleta

#PrièrepourBenoîtavecBenoît

#GebetfürBenediktmitBenedikt

#OraciónporBenedictoconBenedicto

#OraçãoparaBentocomBento

#ModlitwzaBenedyktazBenedyktem

E infine, il 25 aprile, Radio Spada organizza la sua quarta giornata di “cultura radiospadista”, di cui vedete la locandina qui sotto. La giornata si svolgerà nell’agriturismo San Giuseppe, via Bertozzi 24, Gattatico, Reggio Emilia. Il parterre sarà particolarmente ricco: Gaeta, Viglione, Gnocchi, Gulisano, Fumagalli, Seveso, Copertino, Ferrari, Colosimo, Pisa

Ecco di seguito il programma 2018, intitolato LA BATTAGLIA CONTRO LA RIVOLUZIONE – NUOVI MATERIALI PER LA RESISTENZA:

ore 10 arrivo ospiti e apertura banchetti librari: diversi Autori della casa editrice saranno presenti per l’intera giornata

ore 10,30 presentazione dei lavori e saluto degli amici dell’Associazione Pietro e Marianna Azzolini

ore 11 Tre Fontane: un’apparizione “ecclesialmente scorretta”, dialogano Saverio Gaeta e Massimo Viglione, modera Ilaria Pisa

ore 12,30 ricreazione e pranzo (30€, SU PRENOTAZIONE: invitiamo a farlo per tempo)

ore 14,15 A cena dal radiospadista. Opera buffa in unico atto intermezzo teatrale a cura di Luca Fumagalli e Piergiorgio Seveso

ore 14,30 Ci incontreremo là dove non c’è tenebra: la letteratura e la Fede, dialogano Alessandro Gnocchi, Paolo Gulisano e Luca Fumagalli

ore 16 Monetica o barbarie. Lineamenti della questione monetaria e dell’idolatria finanziaria, dialogano Pietro Ferrari e Luigi Copertino, modera Gabriele Colosimo

ore 17,30 chiusura lavori e canto del “Noi vogliam Dio”

PRENOTAZIONI e info: radiospada@gmail.com / 366.2949035

