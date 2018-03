SUPEREX: MA IL PAPA PENSA CHE “DI SOLO PANE VIVE L’UOMO”? IL SOSPETTO C’È… Marco Tosatti SuperEx – ex Movimento per la Vita, ex Avvenire ecc. ecc. ma per grazia di Dio non ex cattolico, anzi, – ci ha mandato a sorpresa un pensiero – triste – per la Quaresima che sta per concludersi, con la Cena del giovedì Santo. E poiché di digiuno e di cena si tratta, […]

LITURGIA. ABATE FARIA: ‘RIVOLUZIONE CULTURALE’ CHE NON SEMBRA AVERE FINE. Marco Tosatti Abbiamo visto tutti il video pubblicato ieri su Stilum Curiae. E proprio mentre il post stava uscendo, l’abate Faria, senza aver preso visione del video stesso, ha inviato un suo commento che sembra appropriato alla circostanza. Ma non solo. Eccolo. La tragedia della Chiesa degli ultimi decenni, come aveva intuito l’allora cardinale Ratzinger, […]

SENZA PAROLE DAL BRASILE. GUARDATE IL VIDEO. ACCADE DURANTE LA MESSA. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico dal Brasile mi ha inviato un breve video ripreso ieri durante la messa per la celebrazione della Domenica delle Palme, quella in cui si legge il Vangelo della Passione di Gesù Cristo. L’amico non mi ha detto né il luogo, né la chiesa in […]

IL DUPLICE SOGNO DI PEZZO GROSSO. INQUIETANTE COME IL TERZO SEGRETO DI FATIMA. Marco Tosatti Pezzo Grosso come suor Lucia? Dalla lettera che Stilum Curiae ha ricevuto ieri sera sembra proprio che il nostro caro amico abbia avuto una notte tormentata, e il risultato è molto simile, per tono e drammaticità, alla parte del Segreto di Fatima svelata nel 2000. Leggete e giudicate: “Caro Tosatti, ho avuto una […]

SUOR GERTRUDE A STILUM CURIAE: NO QUOTE ROSA. L’EROISMO DI MARY WAGNER. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo felici di ospitare una nuova ospite, una anziana religiosa che chiameremo Suor Gertrude – anche se non è il suo vero nome – e che farà risuonare un accento femminile su temi femminili in questo blog finora popolato in maniera esclusivamente maschile – collaboratrici nei […]

ARNAUD BELTRAME. LA CHIESA LO RICONOSCA “EROE DELLA CARITÀ CRISTIANA”. Marco Tosatti Oggi pomeriggio ho letto un documento impressionante. Era la testimonianza di un canonico amico di Arnaud Beltrame, il tenente colonnello morto dopo essersi offerto in cambio degli ostaggi al terrorista islamico di Trèbes. Da quanto ho letto, credo che la diocesi a cui apparteneva questo eroe – un Salvo D’Acquisto, un Massimiliano Kolbe […]

SUPEREX: IN PRINCIPIO ERA IL BUON PASTORE. LE ALTRE FAKENEWS, A SEGUIRE…. Marco Tosatti Cari tutti, SuperEx – ex di Movimento per la Vita, ex di Avvenire e ex chissà di che cos’altro, ma fortunatamente non ex cattolico, si è svegliato dal letargo in cui cade periodicamente e ha inviato a Stilum Curiae questa riflessione. Ci sembra azzeccatissima, una fotografia di fatti e persone. Purtroppo. In principio […]

SCANDALO VIGANÒ E BENEDETTO. OMISSIONI, MENZOGNE E DEFORMAZIONI. Marco Tosatti Uno degli aspetti più irreali, e deformanti, dello scandalo Viganò riguarda il modo in cui i sostenitori senza se, senza ma e senza forse – e talvolta anche senza vergogna – di qualunque cosa venga compiuta dal Pontefice regnante e dai suoi esecutori trattano Benedetto XVI. Fra i tanti esempi fioriti in questi […]

VIGANÒ, BARROS, E LO STILE DI GOVERNO DEL PONTEFICE REGNANTE. L’ÉGLISE, C’EST MOI… Marco Tosatti Lo scandalo Viganò è sotto certi aspetti peggio del caso Barros, il vescovo cileno promosso alla diocesi di Osorno dal Pontefice regnante contro venti, maree e l’opposizione di molti nella disastrata Chiesa cilena. Ed è esemplare di uno stile di governo obliquo da parte del successore di Pietro. Come alcuni hanno fatto notare, nelle […]