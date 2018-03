VIGANÒ, BARROS, E LO STILE DI GOVERNO DEL PONTEFICE REGNANTE. L’ÉGLISE, C’EST MOI… Marco Tosatti Lo scandalo Viganò è sotto certi aspetti peggio del caso Barros, il vescovo cileno promosso alla diocesi di Osorno dal Pontefice regnante contro venti, maree e l’opposizione di molti nella disastrata Chiesa cilena. Ed è esemplare di uno stile di governo obliquo da parte del successore di Pietro. Come alcuni hanno fatto notare, nelle […]

ROMANA VULNERATUS CURIA SU VIGANÒ, RICCARDI E LA POTENZA DI SANT’EGIDIO Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’intervista che il prof. Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio e ministro nel governo Monti ha rilasciato all’Espresso in tema di Chiesa italiana ed elezioni oltre che in Pezzo Grosso ha suscitato qualche emozione e reazione anche Romana Vulneratus Curia (RVC per brevità) che ce ne ha […]

VIGANÒ SI È DIMESSO DA PREFETTO. IL PAPA LO NOMINA ASSESSORE. LE DUE LETTERE. Marco Tosatti Alla fine il Prefetto della Segreteria per le Comunicazioni si è dimesso, a seguito dello scandalo legato alla lettera di Benedetto XVI. In una lettera al Pontefice regnante, mons. Viganò scrive: “Padre Santo, in questi ultimigiorni si sono sollevate molte polemiche circa il mio operato che, al di li delle intenzioni, […]

MONS. DARIO EDOARDO VIGANÒ SI È DIMESSO. Il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò, dopo lo scandalo della lettera di Benedetto XV ha presentato le dimissioni. Così annuncia AskaNews: Dopo il caso della lettera di Ratzinger si dimette Viganò Il prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione Città del Vaticano, 21 mar. (askanews) – Dopo il caso della […]

ANTI-RATZ SCATENATI SUI SOCIAL PER COPRIRE LO SCANDALO DELLA LETTERA. Marco Tosatti Ci mancavano. Con la sciagurata vicenda Viganò – per concludere la quale manca almeno una lettera, quella inviata dal Prefetto per la Comunicazione a Benedetto XVI; e forse due, quella di rinuncia all’incarico – abbiamo visto la nascita di un gruppo sociale, analogo agli Antifa, gli AntiRatz. Ve ne faremo vedere qualche esempio […]

ANCONA. UN SUCCESSO IL CONVEGNO “DIO, PATRIA E FAMIGLIA” OSTACOLATO DALLA DIOCESI. Marco Tosatti Qualche giorno fa abbiamo dato notizia di una conferenza del filosofo Diego Fusaro, all’interno del convegno, “Dio Patria e Famiglia” organizzato ad Ancona dall’associazione Oriente Occidente. A ridosso dell’evento il vescovo aveva dato disposizioni affinché venisse meno la disponibilità di una sala parrocchiale prenotata da tempo. L’evento è stato spostato in un hotel. E […]

RICCARDI: CHIESA SCONFITTA ALLE ELEZIONI. PEZZO GROSSO: SCONFITTA LA CEI, NON LA CHIESA. Marco Tosatti Il fondatore di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, ha rilasciato un’intervista all’Espresso. Pezzo Grosso l’ha letta, e ci ha subito inviato un suo commento, che vi offriamo. Una piccola nota: vi ricordate quanto da parte dei media di Chiesa si era detto che il Pontefice non aveva voluto sponsorizzare lo ius soli, qualche mese fa? […]

UNO SGUARDO NELLA NOTTE. RIPENSANDO BENEDETTO XVI. DI ALDO MARIA VALLI. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con piacere che oggi vi presentiamo l’ultimo libro di Aldo Maria Valli: “Uno sguardo nella notte. Ripensando Benedetto XVI”. (Hong Kong: Chorabooks). Aldo Maria Valli, vaticanista del Tg1, è autore di numerosi volumi per Lindau, Ancora, Mondadori, Liberilibri ed altri editori. Questo è il suo primo […]

LA SALA STAMPA VATICANA PUBBLICA LA LETTERA DI BENEDETTO, E LA GIUSTIFICAZIONE DI MONS. VIGANÒ. Marco Tosatti E alla fine il Vaticano ha ceduto, ed ha pubblicato la lettera che Benedetto XVI ha scritto in risposta all’invito di mons. Dario Edoardo Viganò. È interessante rimarcare però che i testi, sia del comunicato della Segreteria per le Comunicazioni, che quello della lettera, sono stato diffusi dalla Sala Stampa della Santa Sede, […]