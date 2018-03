ANCONA. DIO, PATRIA E FAMIGLIA? VADE RETRO, DICE IL VESCOVO. PARLANO FUSARO E BLONDET!

LO SCANDALO DELLA LETTERA DI BENEDETTO. VATICANO MANIPOLA, VATICANISTI DISTRATTI (O COMPLICI). Marco Tosatti Ieri come ben sa chi ha letto Stilum Curiae ipotizzavamo che qualcuno, in Vaticano, si fosse indignato per la strumentalizzazione di papa Benedetto ad opera della Segreteria per la Comunicazione e del suo Prefetto, mons. Dario Edoardo Viganò. E di conseguenza avesse fatto avere a Sandro Magister il testo completo della lettera con […]

BERGOGLIO E PREGIUDIZIO. MAURO MAZZA RACCONTA IL REGNO DI PAPA FRANCESCO Marco Tosatti Cinque anni in poco più di duecento pagine. Mauro Mazza, giornalista scrittore di saggi e romanziere ha pubblicato in questi giorni “Bergoglio e pregiudizio”, una carrellata di fatti, analisi e opinioni sul primo lustro di regno di papa Bergoglio. È un libro che si legge tutto d’un fiato, e che non possiamo […]

LA MEZZA FAKENEWS SU BENEDETTO E BERGOGLIO. QUALCUNO IN VATICANO HA DETTO: BASTA… Marco Tosatti Tutto fa pensare che qualcuno ieri in Vaticano si sia indignato e abbia detto “basta” alla vergognosa operazione, una vera e propria fakenews, con cui il Prefetto della Segreteria per le Comunicazioni, mons. Dario Edoardo Viganò, ha voluto accreditare un endorsement a 360 gradi da parte di Benedetto XVI nei confronti del pontificato […]

MESSAGGIO DI BXVI.”STOLTO” È PROPRIO STRANO. RIFLESSIONI FUORI DAL CORO DEGLI OSANNA DI CORTE. Marco Tosatti La fonte ufficiale e, cioè VaticanNews, il cui responsabile ha ricevuto la lettera di Benedetto XVI, ce la presenta così: “Una lettera personale di Benedetto XVI sulla continuità con il pontificato di Papa Francesco. A renderla pubblica il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò, che l’ha ricevuta in occasione della […]

ROMANA VULNERATUS CURIA SCRIVE AL PAPA: FANNO PAURA I SUOI AMICI, NON I “DIVERSI”. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri mattina, non appena letti i giornali, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) ci ha inviato una lettera aperta diretta al Pontefice regnante. Ieri è stata una giornata un po’ complicata per chi gestisce Stilum Curiae, e la pubblichiamo solo oggi, con mille scuse […]

DA CAFFARRA A PAGLIA. LA RIVOLUZIONE NELLA BIOETICA. AL CONVEGNO DEL 7 APRILE 2018 A ROMA. Marco Tosatti “Da Caffarra a Paglia: la rivoluzione nella boetica” sarà il tema di un intervento al Convegno del 7 aprile prossimo, a Roma. “Chiesa cattolica, dove vai?” è il titolo del convegno, che si svolgerà in una giornata. Il convegno sta prendendo forma. In particolare il ricordo di Carlo Caffarra, il porporato scomparso l’anno […]

LO IOR DIECI ANNI DOPO SCOPRE PRESUNTI MISFATTI. DOVE ERANO TUTTI, ALLORA? Marco Tosatti Veramente il mondo dei soldi e della finanza oltre Tevere riserva ogni giorno qualche nuova sorpresa. Stilum Curiae varca le Alpi. Sulle ali di una mail che ci ha inviato un amico, facendosi tramite: “Caro Marco, ti giro le due righe di questo personaggio francese (si intende da come si esprime in italiano) che […]

MONS. PAGLIA, ALFIE EVANS E LA PREDILEZIONE DEL PAPA PER CHI HA UN “PASSATO”. COMPETENZA? BAH… Marco Tosatti La sciagurata intervista dell’arcivescovo Vincenzo Paglia a Tempi in re Alfie Evans mi ha colpito. Non tanto per le tesi espresse – immaginabili peraltro da qualcuno che elogiava lo “spirito di Pannella”; non tanto perché il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita dovrebbe a priori essere diffidente, se le parole del Papa […]

IL PASTORE PERDUTO. COME PAPA FRANCESCO STA INDUCENDO IN ERRORE IL SUO GREGGE. DI PHILIP LAWLER. Marco Tosatti “Ogni giorno prego per papa Francesco. E ogni giorno (esagero, ma solo lievemente) il papa fa un’altra osservazione da cui si capisce che non approva i cattolici come me. Se il Santo Padre m rimproverasse i miei peccati, non avrei di che lamentarmi. Ma nelle sue omelie nella messa della mattina a Santa […]