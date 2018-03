ABATE FARIA: CATTOLICI TRADITI DALLA CHIESA. UNA RISPOSTA A MONS. FORTE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi pubblichiamo ancora un articolo sulle elezioni, e speriamo che sia l’ultimo. Parla l’Abate Faria; ma parla anche Stilum Curiae, commentando un’intervista dell’arcivescovo Bruno Forte, e il caso del Popolo della Famiglia, ridimensionato severamente nelle sue speranze dalle elezioni.

Cominciamo con l’Abate Faria:

Parlando con il mio sacrestano e con la pia Pia (non è un errore, è una signora che si chiama Pia e che è molto pia) abbiamo commentato ancora i risultati elettorali. Lei ha votato MoVimento 5 stelle “perché è stufa” mentre suo marito, il pio Pio (vabbeh, avete capito) ha votato Lega “come protesta”.

Ora, alcuni analisti hanno osservato che il MoVimento 5 stelle è una specie di nuova DC e forse non sono lontani dalla verità. In fondo è un contenitore dove si trova di tutto e in cui i cattolici dovrebbero essere, quantomeno, disorientati. Ricordo le sortite di Beppe Grillo contro l’immigrazione incontrollata ma poi…abbiamo a Roma l’amministrazione Raggi che vi posso garantire non fa gongolare i romani.

Il cattolicesimo politico è oramai dissolto nel progressismo, con l’avallo benedicente di Santa Marta. Prodi non è considerato un pater patriae dalla sinistra? Casini non si è presentato a Bologna nel PD? Insomma, in politica si ripropone la spaccatura che oramai si è incistata nella Chiesa. Dove sono quindi i cattolici conservatori? Parte nella Lega (malgrado l’ambiguità di certe posizioni passate e il dio Po), parte in Fratelli d’Italia, alcune frange nei movimenti neofascisti che hanno però mostrato il fiato in questa tornata elettorale e parte nel Popolo della Famiglia, che non è riuscito a sfondare l’argine malgrado l’ottimismo dei proclami.

Il problema dei cattolici in politica oggi è che non solo devono essere contro le cose del mondo, ma anche contro quelle dell’attuale Chiesa e di una gerarchia che, mi perdoni l’amico Tosatti, non si schioderà da lì, anzi, cercherà di consolidare la propria posizione attraverso l’immissione di nuovi cardinali con posizioni simili.

Insomma, oggi il cattolicesimo che vuole essere fedele a se stesso deve imporsi un sano autoesilio, andare in chiesa malgrado tutto e seguire quello che avrebbe detto Chesterton, che in chiesa ci si toglie il cappello, non il cervello.

Abate Faria

L’intervista di Bruno Forte.

L’arcivescovo di Chieti, mons. Bruno Forte, ha rilasciato un’intervista al microfono amico del collega Gian Guido Vecchi. Parla di silenzio assordante della Chiesa nelle elezioni politiche. Ma come si fa a dirlo? Se c’erano vescovi che si scagliavano contro sovranismi e populismi, se la Boldrini e Bonino erano ospitate a parlare, se il rosario di Salvini ha provocato le reazioni che sappiamo, se da anni la Chiesa non fa altro che bacchettare chi osa alzare qualche perplessità sull’accoglienza indiscriminata, dai cui effetti anche la Chiesa trae soldi statali? Il silenzio assordante c’è stato durante la legislatura, quando si è parlato di divorzio breve, unioni civili, e DAT. E il collateralismo di cui parla Forte c’è stato nei fatti, ma nei confronti del partito di governo, il PD. Per favore, arcivescovo…siamo laici, ma scemi no.

Il Popolo della Famiglia

E dal momento che l’Abate Faria accenna al Popolo della Famiglia, non si può ignorare quanto quella bella avventura in solitario del PdF abbia legittimamente nuociuto a un reale cambio di potere, in particolare nel Lazio. Credo che Adinolfi non abbia dubbi sul fatto che ho difeso il suo diritto di parlare. Le uniche due volte in cui il giornale in cui ho passato vari decenni, La Stampa, mi ha censurato, è stato quando ho difeso Adinolfi, che conosco solo di vista, dagli attacchi scomposti e dalla censura con cui la lobby LGBT – popolarissima e ascoltatissima a La Stampa – l’aveva aggredito. Credo però che sia chiaro che nelle ultime elezioni la destra – e di conseguenza il campo in cui certi valori hanno, forse, più chances di essere difesi – è stata danneggiata dall’esperienza del PdF. Nel mondo cattolico quell’esperienza ha suscitato forti critiche. Vedete qui, per esempio, la nota di Libertà e Persona, che testimonia come ancora una volta i cattolici riescano brillantemente a farsi male da soli.

“In aggiunta a quelle raccontate da Andrea Zambrano sulla Bussola Quotidiana, Mario Adinolfi ha di fatto dato un’altra volta un aiuto decisivo alla sinistra, questa volta nella corsa alla Regione Lazio. Non è dietrologia né son ipotesi: è matematica. Zingaretti ha vinto col 33,9 per cento dei voti davanti a Parisi (31, 3 per cento), candidato di centrodestra supportato dal Comitato Difendiamo I Nostri Figli e Sergio Pirozzi (4,93 per cento), sindaco di Amatrice. Se quest’ultimo, che ha la fama di “fascista” (Adinolfi dixit) non si fosse candidato, ora una regione importante come il Lazio non sarebbe ancora nelle mani della sinistra e di un Presidente come Zingaretti, che ha già dato prova di essere ostile al mondo pro-life (note le prese di posizione contro i medici obiettori). Ecco, cos’ha fatto Adinolfi? Ha dato il proprio supporto a Pirozzi. Sia dichiarandolo su Facebook (“lo aiuteremo”), sia facendo piazzare in lista, al secondo posto su 31, la figlia Livia: un po’ Popolo per la Famiglia e un po’ Popolo Tengo Famiglia. Un triplo capolavoro pertanto dato che il leader del Pdf ha concorso a far vincere Zingaretti (sostenendo un candidato con zero possibilità di vittoria), ha fatto candidare la figlia piazzandola nella lista di un candidato che dalla sua aveva i repubblicani (da sempre anticristiani e vicinissimi alla massoneria) della Lista Nathan, da Ernesto Nathan, idolo dei radicali di Pannella, gran maestro della massoneria e il sindaco di Roma più ferocemente anticlericale della storia (meglio i massoni del centrodestra, nell’oscura logica adinolfiana).

Niente male per il leader di un partito che dice di ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa, e che con sparate di grande umiltà fa capire di conoscere come le sue tasche la politica romana. Ma in realtà prende delle belle cantonate. Come questa previsione sul tonfo di Emma Bonino, la cui corsa per il Parlamento veniva data come persa in partenza…. (come poi sia andata a finire si è visto…)”.

