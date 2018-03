PEZZO GROSSO ALL’ABATE FARIA. FORSE IL PAPA È CONTENTO DI COME SONO ANDATE LE ELEZIONI…

Marco Tosatti

È un Pezzo Grosso inquietante, quello che state per leggere. L’occasione, come è naturale, sono le elezioni, e la posizione della Chiesa, e le eventuali ricadute (fra l’altro ci sembra che alcuni dei più garruli cantori e onnitwittanti chierici siano molto silenti, in questi giorni…) post-elettorali. Pezzo Grosso ha letto l’Abate Faria di ieri, e ha deciso di rispondere. Vedete come.

“Caro Tosatti, sarei prudente a “cantar vittoria” o compiacersi del risultato elettorale, come fa l’Abate Faria, se non riconosciamo quale è il vero obiettivo strategico di questo pontificato. Secondo me, come scrissi un paio di settimane fa su Stllum Curiae, è minare la credibilità ed il prestigio del Pontefice, massima Autorità morale al mondo, e conseguentemente della Chiesa di Cristo. Temo, ma so bene che susciterò disaccordi, che dovremmo modificare la nozione di vittoria/sconfitta, quando analizziamo azioni e risultati di questo pontificato. Faccio due esempi banali. Se l’8per mille crollasse, verrebbe considerata vittoria o sconfitta per il Pontificato? Se all’Angelus in Piazza San Pietro le presenze crollano del 75%, è sconfitta o vittoria del Pontificato? Con lo stesso criterio, se vincono alle elezioni partiti che son stati critici verso questo pontificato, è vittoria o sconfitta? Faccio un paradosso. Mettiamo che prossimamente governino partiti politici che vogliano rivedere i Patti Lateranensi ed i privilegi in essere della Chiesa (come volevano fare i radicali di Pannella e Bonino dal 2005, con vari ricorsi fatti a Bruxelles), al fine di “punire” il comportamento avuto, per esempio sul tema immigrazione. Sarebbe sconfitta o vittoria dell’attuale pontificato? Non voglio dare io risposte, propongo solo una riflessione, contorta certo, esattamente come lo è detto attuale pontificato… Grazie per l’ospitalità caro Tosatti. Vorrei ancora suggerire ai suoi lettori di osservare con attenzione le mosse prossime del Presidente Mattarella per “render governabile“ il Paese. Noterete qualcosa di interessante, che interessa anche detto pontificato”.

Pezzo Grosso