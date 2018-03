CON LA SINISTRA HA PERSO LA CEI DI GALANTINO E BASSETTI. CHE NON HA PIÙ IL POLSO E L’ORECCHIO DELLA GENTE.

Marco Tosatti

L’abate Faria era sveglio, ieri sera, e ci ha scritto una mail a caldo sulle elezioni. Ve la giriamo, e aggiungiamo, dopo, un paio di commenti che ci sgorgano dal cuore.

Dopo aver detto le preghiere serotine ho pensato mio dovere di sacerdote e cittadino di dare un’occhiata ai primi risultati elettorali e una riflessione mi è sgorgata in cuore. I partiti che sono avanti o che sono in crescita, da quello che vedo, sono la Lega, il Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia; coloro che si sono non solo opposti al sistema in quanto tale, ma che hanno anche spesso mostrato perplessità sulla politica aperturista della Chiesa sul tema dell’immigrazione.

Questo risultato, che come trend penso verrà poi confermato nelle votazioni definitive, ci dice come la gran parte della gente sia veramente stufa di questa misericordia senza giustizia, di come oramai ci sia uno scollamento fra certe aperture insensate e i bisogni e le paure della gente. Io non penso la gente sia cattiva o gretta, la gente ha semplicemente paura per la propria sicurezza, per quella dei propri cari. Quello che chiamano populismo è solo lo specchio della paura legittima delle persone. Purtroppo una gerarchia che vive lontana dai bisogni reali delle persone, che lascia dire che la Cina è il posto che meglio attua la dottrina sociale della Chiesa senza censure ufficiali, che non si accorge che si sta veramente perdendo il passo con la storia rincorrendo le utopie progressiste, insomma una gerarchia di questo tipo dovrebbe mettersi davanti a Dio e riflettere profondamente.

Abate Faria

Molto profondamente. Tanto profondamente da considerare anche l’ipotesi di lasciare certe cariche e tornare a una vita – giustamente – nelle periferie. A sentire che cosa dice e pensa la gente, non solo quelli della propria cerchia, quelli che magari, come diceva ieri il Pontefice, si comportano così: “È comune, infatti, la tentazione di approfittare di attività buone, a volte doverose, per coltivare interessi privati, se non addirittura illeciti”, prosegue il Papa ricordando che Gesù usa maniere e parole forti per scuoterci da questo “pericolo mortale”, “un pericolo grave, specialmente quando strumentalizza Dio stesso e il culto a Lui dovuto, oppure il servizio all’uomo, sua immagine”.

Pensiamo soprattutto a questa CEI, che ha tenuto bordone o è stata insignificante mentre il governo, e il Partito a cui ella era contigua, faceva passare leggi come divorzio breve, unioni civili e DAT, e rinunciava a quello che è, e deve essere, il compito primario di ogni governo che si rispetti: proteggere i proprio confini, e garantire un minimo di sicurezza ai suoi cittadini. E non favorire con pensieri, parole, opere ed omissioni stravolgimenti antropologici, culturali e sociali. Speriamo che una volta tanto il Pontefice legga qualche cosa di più di Repubblica e ne tragga qualche conseguenza. Anche se non ci crediamo molto.