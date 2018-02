CINTURA NERA DI KARATE PER IL PAPA. IL RICONOSCIMENTO DELL’ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA SU INIZIATIVA DEL MUSOKAN LECCE.

Marco Tosatti

Domani mattina papa Francesco sarà insignito di un riconoscimento, e di un grado, certamente insoliti per un pontefice: riceverà una cintura nera di karate – corredata dal diploma – dalle mani di un maestro di quest’arte che viene da Lecce. E a nome di un’associazione – l’Istituto Shotokan Italia – che raccoglie migliaia di praticanti in tutto il Paese.

La consegna avverrà durante l’udienza generale nell’ambito della quale il gruppo ASD Musokan Karate Lecce sarà presente. Il gruppo del Musokan sarà composto da una rappresentanza di piccoli atleti che hanno vinto il KenshinBobo, campionato per bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, dal direttivo della ASD e dal Presidente dell’Istituto Shotokan Italia, ente per la promozione del Karate tradizionale.

Tutti i piccoli atleti presenti, il direttivo dell’ASD con a capo il Presidente dott. Luca Pinto, il Direttore tecnico Maestro Sergio Pinto cintura nera 5° dan e il Presidente dell’I.S.I. Maestro Rino Campini, hanno ottenuto l’opportunità di effettuare il baciamano al Santo Padre. Il Maestro Campini nella solenne circostanza consegnerà la cintura nera ad honorem, il diploma con la motivazione e il gagliardetto della Federazione. La motivazione scelta per il conferimento del prestigioso grado è: “Per il Suo grande e instancabile impegno volto alla salvezza di tutto il creato e del pianeta. Cosi come indicato in uno dei principi del karate tradizionale: “Il karate è via per acquisire il rispetto universale”.

Ma dietro questo evento c’è una storia. E lasciamo che sia Sergio Pinto a raccontarla: “Mio figlio Luca ha oggi 29 anni. Sin dalla sua nascita egli si è rivelato di una serenità e di un amore incomparabili. In tutti i suoi 29 anni non l’ho mai visto adirarsi o inveire contro qualcuno; anzi era ed è sempre sorridente e tollerante con tutti, arrivando a comunicare il suo amore con un semplice sorriso o una stretta di mano, senza neppure parlare. A 18 anni Luca ha subito un terribile incidente stradale causato da un giovane poco più grande di lui che correndo sconsideratamente in tangenziale con l’auto messaggiava, ancor più sconsideratamente, con la fidanzata.

Lo ha travolto quasi uccidendolo, causandogli lesioni permanenti che lo obbligano ad una parziale invalidità. Questo terribile incidente la serenità e la forza con cui Luca ha affrontato i tre mesi di ospedale, i 14 successivi interventi chirurgici per tentare di ricostruire, anche se parzialmente, la sua pur ridotta normalità e i quasi 12 mesi di riabilitazione, hanno compiuto un miracolo trasformando suo padre, questo vecchio peccatore, in un fervido credente. Luca aveva compiuto un miracolo, inconsapevolmente; con un piccolo miracolo aveva trasmesso, estendendole al sottoscritto, le sue qualità senza che ci fosse alcun merito da parte mia. Dal quel momento ho compreso, stranamente e nella parte più profonda dell’animo, anche alcune cose che potrebbero apparire non attinenti e perfino effimere con tutto ciò e che appartengono alla pratica del karate. Ho avuto chiaro e ho perfettamente visto su di me la precarietà dell’esistenza e l’importanza dell’amore, della gioia e della allegria ma soprattutto l’importanza della fede nella esistenza umana. Ho sperimentato che diventare credenti si può e la mia fede da teorica è diventata reale. Ho finalmente avuto la consapevolezza, anche, che la vera strada della pratica del karate è la fede e la devozione e che amore gioia e allegria hanno lo stesso valore della fede del credente perché questa appartiene non alla pratica ma al genere umano in tutte le sue forme. Luca mi ha spinto a riprendere ad allenarmi nel karate perché dopo il suo incidente non trovavo più le motivazioni. Avevo perso la gioia, l’allegria e l’amore per quello che avevo praticato per decenni. Ho quindi ripreso gli allenamenti con una motivazione e intensità straordinari. Luca mi ha insegnato che nella vita non esistono brutte esperienze ma solo grandi opportunità e per comprenderlo bisogna praticare l’amore.

Grazie a questi insegnamenti in questi anni è montato il desiderio di incontrare colui che è l’incarnazione della misericordia e dell’amore che un essere umano può esprimere. Il Santo Padre Papa Francesco. Quando ha potuto farlo anche Luca ha ripreso ad allenarsi nella pratica del karate. Luca ha deciso di progettare e mettere in pratica il nostro sogno e quello della nostra famiglia di incontrare il Santo Padre. Ha anche suggerito di estendere, una volta avuto l’assenso delle autorità del Vaticano, anche agli associati del Musokan, dell’ISI e della FIKTA, la Federazione di karate tradizionale, questo fantastico e unico privilegio, perché le cose belle e importanti della vita, dice, vanno sempre condivise”.

