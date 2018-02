UN ESPERTO USA DI CINA COMUNISTA SPIEGA PERCHÉ L’ACCORDO VOLUTO DALLA DIPLOMAZIA VATICANA SARÀ UN DISASTRO PER I CATTOLICI.

Marco Tosatti

Steven W. Mosher è uno studioso di scienze sociali americano, un attivista pro-life e uno scrittore. La sua specializzazione è la Cina, in particolare per gli aspetti collegati al controllo della crescita della popolazione e la demografia. È presidente del Population Research Institute, e si occupa di diritti umani in Cina. In precedenza è stato Direttore al Centro di Studi Asiatici del Claremont Institute, e membro della US Commission on Broadcasting in Cina.

Nei giorni scorsi ha pubblicato su OnePeterFive un articolo sulla diplomazia vaticana verso Pechino, e su quello che molti danno per un accordo imminente fra la Santa Sede e la Cina comunista, e che ha sollevato molte discussioni. Ve lo proponiamo, vista la particolare competenza dell’autore in materia.

Non molto dopo essere diventato cattolico, all’inizio degli anni ’90, ho viaggiato in Cina per imparare quale fosse la situazione dei miei correligionari sotto il comunismo. Erano divisi in due campi opposti, o così credevo all’epoca, alcuni appartenevano alla chiesa controllata dallo Stato, la cosiddetta Chiesa patriottica cinese, mentre altri appartenevano alla Chiesa cattolica in comunione con Roma.

In verità, non consideravo molto quelli che frequentavano le “chiese patriottiche”. Credevo che questi fossero cattolici con “c” minuscola, che erano scesi a compromessi con, o avevano proprio capitolato alle richieste del partito di tagliare i legami con la Chiesa universale e il suo capo, il vescovo di Roma.

La mia simpatia era riservata per i cattolici della Chiesa sotterranea. Questi erano vescovi, preti e laici che avevano rifiutato coraggiosamente le richieste del partito di rompere con Roma nel 1958. Invece, erano scesi nelle catacombe, rischiando arresti, prigione, tortura e talvolta persino la morte per restare fedeli. Guidati per decenni da vescovi coraggiosi ordinati segretamente dal papa, questi cattolici avevano sopportato decadi di persecuzioni restando leali alla sola vera fede.

In breve, credevo che i membri della Chiesa sotterranea fossero eroici, mentre quelli che riempivano i banchi della Chiesa patriottica fossero più o meno codardi. Poi andai a visitare il rappresentante non ufficiale del Vaticano in Cina, che chiameremo mons. Nonini.

Lo status del monsignore era, naturalmente, anomalo, vista la mancanza di relazioni diplomatiche fra il Vaticano e la Cina. Era accreditato alla Repubblica cinese di Taiwan e aveva il suo officio a Hong Kong, ancora governata dai britannici, ma quasi tuto il suo lavoro quotidiano era occuparsi della Chiesa in Cina.

Mons. Nonini era a stretto contatto con i vescovi sia della Chiesa sotterranea che di quella Patriottica, e aveva una storia sorprendente – e molto più incoraggiante – da raccontare sulle relazioni reciproche, e con Roma.

“Le divisioni profonde del passato sono in via di guarigione” mi disse. “Dopo la fine della Rivoluzione Culturale fu dichiarata un’amnistia generale, e i vescovi sotterranei e i preti che erano stati imprigionati per decadi per rifiuto della Chiesa patriottica furono liberati dalle prigioni e sono andati a evangelizzare in tutta la Cina”.

Per quanto riguardava la Chiesa patriottica, Nonini mi sorprese dichiarando che il cento per cento dei laici e quasi tutti i preti e i vescovi erano rimasti leali al Magistero. “Quasi tutti i vescovi ordinati illecitamente hanno chiesto al Santo Padre di essere riconosciuti come legittimi” mi disse. “E quasi tutti, dopo che abbiamo esaminato la loro figura e il comportamento, sono stati riconosciuti. Le uniche eccezioni sono i vescovi patriottici di Pechino, Shanghai e un paio di altre grosse città. Hanno fatto troppi compromessi”

Concluse dicendo: “La Chiesa è ora più unita di quanto lo sia mai stata dopo la Rivoluzione Comunista. Si ricostruiscono chiesa, e si riaprono seminari. Anche se può sembrare dall’esterno che ci siano ancora due Chiese in Cina, all’interno della Cina ce n’è una sola”.

Mi rallegrò moltissimo sapere che la Chiesa sotterranea era in grado in maniera crescente di uscire dalle catacombe, e in molte parti della Cina, di predicare il Vangelo apertamente e fare conversioni. Era ancora più sorprendente che la Chiesa patriottica, che aveva cominciato come un’organizzazione comunista pensate per cooptare e gradualmente estinguere il cattolicesimo in tutta la Cina, era stata trasformata dall’interno dai cattolici fedeli che si vedevano parte della Chiesa universale”.

L’unità ritrovata dei cattolici cinesi descritta da mons. Nonini non aveva niente a che vedere né con la pressione politica né con le aperture politiche verso Pechino dei diplomatici vaticani. Era sorta dal basso verso l’alto, non dall’alto verso il basso.

Non era una soluzione perfetta – restavano alcune ferite profonde di decadi di divisione fomentata dalla politica – ma era una che funzionava. Dopotutto, era stata costruita a livello di parrocchie e diocesi dai reali protagonisti – i cattolici cinesi – con il quieto incoraggiamento e appoggio dell’allora papa, Giovanni Paolo II.

Il Partito comunista ufficialmente ateo, e i suoi agenti, restavano una presenza incombente e ostile su entrambe le Chiese, ma per un tacito accordo era tenuto fuori dagli accordi locali che permettevano ai cattolici di entrambe di esistere e cooperare persino. I vescovi sotterranei, con il permesso del Vaticano, nominavano i loro successori. L’Associazione patriottica nominava i suoi vescovi, ma questi quasi sempre cercavano, e quasi sempre ottenevano, la consacrazione del papa.

Questa la più o meno felice situazione ottenuta dalla Chiesa cinese, che aveva a lungo sofferto, all’alba del XXI secolo.

Poi la Segreteria di Stato vaticana, che ha suoi rappresentanti praticamente in tutti i Paesi del mondo, decise di aprire discussioni formali con la Cina popolare. L’attuale cardinale Pietro Parolin, che era stato precedentemente impegnato nello stabilire relazioni diplomatiche con il Messico e con i negoziati con il Vietnam, fu incaricato dell’impresa. Stabilì contatti diretti con Pechino nel 2005 con l’obiettivo di firmare un accordo scritto con il regime ateo sull’ordinazione dei vescovi.

Questo fu un errore enorme da parecchi punti di vista.

Per prima cosa, attirò l’attenzione dello Stato-Partito cinese sulle attività della Chiesa cattolica in Cina. Mentre il Messico è stato prevalentemente cattolico per secoli, e il Vietnam ha una delle più ampie popolazioni cattoliche dell’Asia, i cattolici in Cina sono una piccola minoranza, sparpagliata in comunità in largo e in lungo in Cina. Come tali, potevano evangelizzare, costruire chiese e anche aprire seminari, attraendo nel frattempo una relativamente piccola attenzione ostile da parte del governo centrale. “Le montagne sono alte, l’imperatore è lontano”, dicono i cinesi.

Ma una volta che Pechino è entrata in negoziati formali con il Vaticano, comunque, lo Stato-partito ha cominciato a prestare molta più attenzione alle attività dei fedeli locali di questo “ostile potere straniero”. In altre parole, il semplice fatto dei negoziati ha disegnato un bersaglio sulla schiena dei cattolici cinesi. Lo “spazio” in cui operavano ha cominciato a restringersi sotto l’occhio attento della sorveglianza di Stato.

I diplomatici vaticano non sembrano aver compreso che stavano trattando con una dittatura di un partito unico che era di gran lunga più brutale e molto meno tollerante di ogni espressione religiosa del Messico degli anni ’90 o del Vietnam del 2000. Agli occhi del Partito Comunista Cinese, la fede in ogni religione trascendentale, specialmente in quelle con legami stranieri come il cattolicesimo, è sospetta, e persino un tradimento.

Il problema è ancora più profondo di questo. Come ho scritto in Bully of Asia, dal massacro di Tien An Men del 1989, il Partito Comunista cinese ha promosso una forma di narcisismo nazionale estremamente tossico. Al popolo cinese viene costantemente detto che loro, la loro cultura e il loro Paese sono per natura superiori a ogni altro popolo, cultura o Paese che sia mai esistito. Essere considerati fra i discendenti del dragone, insiste la propaganda di Partito, fa parte di uno dei più grandi fenomeni della storia umana. Significa essere parte del “Regno al Centro della Terra”, e meritarsi di dominare lee gente inferiore della periferia.

La religione di Stato della Cina, in altre parole, è la Cina in se stessa. “Socialismo con caratteristiche cinesi” è il suo catechismo, i membri del Partito sono i suoi preti, e il “leader centrale” Xi Jinping serve da Pontefice massimo. Tutta la Cina è il suo tempio, all’intrno dei cui sacri confini la gente è incoraggiata a venerare la sua propria grande collettiva – e il “leader centrale” Xi, naturalmente.

Ecco perché l’insistenza del card. Parolin verso i leader cinesi per dire che “la Chiesa in Cina non vuole rimpiazzare lo Stato” non riesce a ridurre i loro sospetti. Si basa su una distinzione occidentale Chiesa-Stato che semplicemente non esiste nella storia cinese e che il Partito Comunista cinese, in questo momento, fa del suo meglio per cancellare una volta di più.

Davvero, questa e altre malinformate dichiarazioni possono in realtà acuire i sospetti dei leader anziani della Cina, dal momento che credono, con l’antico stratega cinese Sun Tzu, che “ogni guerra è inganno”. Ma anche se accettano la pretesa del card. Parolin che in Cina (a differenza, mettiamo, della Polonia) la Chiesa non vuole rimpiazzare lo Stato, c’è sempre il problema che vuole rimpiazzare lo Stato come Chesa. In Cina, ricordiamo, lo Stato aspira a essere la Chiesa, e si aspetta che tutti i cinesi ne siano membri leali.

Ma forse il più grosso errore fatto dai diplomatici vaticani ne loro negoziati con la Cina è stato quello di insistere, secondo il costume dei circoli diplomatici occidentali, sulla necessità di un accordo scritto. Un accordo informale sarebbe stato molto più appropriato nel contesto culturale cinese.

Considerate la posizione di un funzionario comunista nell’Ufficio Affari religiosi che diciamo, ha qualche simpatia per la Chiesa cattolica. Un funzionario del genere potrebbe trovare possibile adattarsi a rispettare i termini di un accordo informale sulla creazione dei vescovi, anche se i termini di quell’accordo non fossero interamente graditi ai suoi superiori.

C’è un precedente per una situazione del genere. Ci fu, per un certo periodo, un accordo informale fra l’Ufficio Affari religiosi e il Vaticano, secondo cui il primo avrebbe nominato, e il secondo approvato, nuovi vescovi per la Chiesa patriottica.

Quell’accordo, non sorprendentemente, cessò di funzionare non molto dopo che i negoziati formali cominciarono nel 2005. Perché? Perché, specialmente, il Vaticano chiese di metterlo per iscritto. Come risultato di questo errore, almeno otto vescovi sono stati ordinati illegalmente dal Partito Comunista cinese da allora.

Non è difficile vedere perché chiedere a un funzionario comunista di stendere un accordo scritto formale metterebbe fine a ogni speranza di un reale compromesso. Qualche funzionario formulerebbe, e tanto meno chiederebbe ai suoi superiori di firmare, un accordo che dia al Vaticano – cioè una potenza straniera – un controllo reale sulla nomina dei vescovi cinesi in una Chiesa retta da cinesi? I leader del partito avrebbero un colpo apoplettico al mero suggerimento di violare in questo modo la sovranità della Cina. Un funzionario che suggerisse questo sarebbe, al minimo, rimosso.

Come se questi passi falsi non fossero abbastanza da parte dei diplomatici vaticani, la Cina, sotto la guida dittatoriale di Xi Jinping, sta diventando sempre più ostile alle fedi religiose e alla loro manifestazione. Nell’ultimo Congresso del Partito, a ottobre, Xi ha chiesto controlli più severi sulle attività religiose, insistendo sul fatto che il Partito deve “esercitare una leadership totale su tutte le aree di impegno in ogni parte del Paese”.

Come risultato, è stata emanata una nuova legislazione che proibisce le attività religiose non autorizzate. Secondo un prete della Chiesa sotterranea, le nuove regole dicono che “tutti i siti religiosi devono essere registrati, nessuna attività religosa può essere svolta al di fuori degli eventi registrati, il clero non registrato non può celebrare liturgie religiose, e che i minori e i membri del Partito non possono entrare in Chiesa…lo spazio vitale della Chiesa diventa sempre minore”.

Qualcuno in Vaticano ha letto queste nuove regole, che rendono chiaro che la Cina sta rapidamente tornando a uno stile maoista? A qualcuno è venuto in mente che questo può essere un momento particolarmente poco adatto a obbligare la Chiesa sotterranea a subire l’abbraccio forzato del Partito Comunista cinese?

A dispetto della crescente intransigenza di Pechino, il card. Parolin ha continuato a inseguire un accordo scritto. Il suo inopportuno desiderio ha reso chiaro a tutti, e anche alle sue controparti a Pechino, che acconsentirebbe praticamente a ogni richiesta. Non a caso, Pechino si è lanciata sulla giugulare: la completa estinzione della Chiesa sotterranea a cominciare dai suoi vescovi.

La Cina ha informato il Segretario di Stato vaticano che per raggiungere un accordo devono accader due cose.

Primo: il Santo Padre deve, senza eccezione, consacrare tutti i vescovi patriottici che per buone ragioni lui stesso e papa Benedetto avevano respinto prima.

Secondo, deve eliminare la Chiesa sotterranea a cominciare dai suoi vescovi. Gli anziani vescovi della Chiesa sotterranea devono essere mandati in pensione forzatamente e rimpiazzati con vescovi patriottici scelti da Pechino, mentre i vescovi sotterranei giovani devono essere assegnati a ruoli subordinati nella Chiesa patriottica.

Con la semplice promessa di un accordo futuro, il Vaticano si è inchinato a queste richieste. Questo è perché di recente abbiamo dovuto assistere allo spettacolo lancinante del vescovo sotterraneo Peter Zhuang di 88 anni forzato dagli emissari del cardinale Parolin a consegnare la sua diocesi di Shantou al vescovo patriottico scomunicato Huang Bingzhang. Sempre per questo un vescovo più giovane, Joseph Guo della provincia del Fujian è stato retrocesso ad assistente di un vescovo patriottico illegittimo.

Il processo continuerà ovviamente fino a che l’ultimo dei circa 30 vescovi sotterranei sarà stato messo da parte o a tacere, in un modo o nell’altro.

E’ stata la prospettiva di questa svendita della Chiesa sotterranea che ha fatto viaggiare a Roma il card. Joseph Zen, per supplicare in favore dei suoi correligionari il papa in persona. Sembra che il Papa abbia detto al cardinale Zen che “non vogliamo un altro Mindszenty”.

Ma questi negoziati, ostinatamente sbagliati, politicamente ingenui, hanno già creato, nel vescovo Zhuang, “un altro Mindszenty”. E ora abbiamo la prospettiva di decine di altri casi del genere in futuro.

