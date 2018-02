PEZZO GROSSO HA LETTO “IL PAPA DITTATORE”. LA SUA OPINIONE È DIVERSA. LO RITIENE PIÙ CHE ALTRO UN PAPA SABOTATORE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi ricordate Il Papa Dittatore, il libro scritto sotto pseudonimo da Marcantonio Colonna? Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. L’ha letto anche Pezzo Grosso, che ne ha tratto impressioni e riflessioni interessanti. Eccole.

“Caro Tosatti, ho finalmente letto tutto il libro “Il Papa Dittatore” di Marcantonio Colonna. Non è stato facile capirlo; si direbbe scritto a più mani ed in alcune occasioni si riferisce a fonti non ben informate (basterebbe leggere nel cap. 2° il paragrafo “Un Papa abdica” o i riferimenti a Vatileaks, o ai casi Apsa e Ior, finanze vaticane, ecc.). Quello che è certo è che dalla lettura del libro non emerge la figura di un Papa dittatore, ma qualcosa di diverso, emerge la figura di uno “squilibrato” ( attenzione, ho detto che emerge dalla lettura del libro). Quella che viene definita “la Mafia di SanGallo” non voleva portare al soglio di Pietro un progressista che interrompesse il lavoro di restaurazione di Benedetto XVI, aveva scelto qualcosa di ben diverso, un qualcuno di cui (mi vien detto) diffidava persino il card. Martini, spiegando che se fosse stato nominato papa uno così i gesuiti sarebbero stati ancora una volta “soppressi per altri 200anni…”. Ecco perché un grande Cardinale, Principe della Chiesa, non ha mai perdonato (ancora oggi) Benedetto per aver rinunciato, spiegando che la rinuncia è un mezzo per raggiungere un fine, la nomina di un successore adeguato, che mai avrebbe potuto esser Scola. A Benedetto son sfuggiti di mano gli strumenti o proprio non li aveva più da tempo? Una figura, più che inadeguata, irrilevante, come quella descritta nel libro, non avrebbe mai potuto emergere se il fine della rinuncia di Benedetto fosse stato rafforzare il Pontificato. Ma quindi i veri responsabili son stati i cardinali che lo han votato in Conclave? Si direbbe proprio di si, magari anche, se si sta a quanto scrive il libro, ricevendo “istruzioni” alla quarta votazione? Perché tanto interesse alle riforme dichiarate ma non fatte? Il libro stesso lascia intendere che questo papa non è dove è per riformare e neppure per distruggere movimenti, ordini religiosi, per terrorizzare i conservatori, per dividere la chiesa o provocare scismi. Ciò sta avvenendo, certo, ma solo come conseguenza. Questo Pontefice sembrerebbe essere lì dove si trova soprattutto per umiliare e privare di credibilità l’autorità del Papa. Ecco, credo che su questo tema specifico andrebbe aperto un vero, grande dibattito”.

Pezzo Grosso

