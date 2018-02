ALFIE. SPERIAMO CHE IL VATICANO DICA FORTE E CHIARO: NON LO UCCIDETE. MA SE LO FATE, NON SIA IN MIO NOME.

Marco Tosatti

Il caso Alfie, e la strumentalizzazione da parte del giudice britannico del messaggio rivolto dal Pontefice nel novembre scorso alla Pontificia Accademia per la Vita per giustificare la soppressione del piccolo continuano a creare reazioni. Diversi blog, come “Oltre il giardino” e il Blog di Costanza Miriano si battono per difendere il diritto dei genitori di continuare a sperare, e a cercare modi di salvare loro figlio contro la richiesta dell’ospedale inglese, approvata dal giudice, di sospendere gli aiuti alla vita. Scrive Costanza Miriano: “Alfie Evans è un bambino gravemente malato a cui 14 mesi fa avevano fatto una prognosi molto infausta: si pensava che sarebbe morto a breve, invece è ancora qui fra noi. Solo che, purtroppo per lui, è inglese, e l’ospedale di Liverpool ha deciso che la sua vita non è degna. I genitori si sono opposti, la cosa è finita davanti a un tribunale, fino all’Alta Corte di giustizia. E mentre Alfie continua a vivere nonostante le previsioni dei medici, il giudice ha ordinato che gli sia staccato il ventilatore. E la cosa intollerabile è che lo ha fatto citando a sostegno delle proprie tesi un passo della lettera di Papa Francesco a monsignor Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita”.

Mentre “Oltre il giardino” si esprime così: <Il giudice ha riconosciuto la fede cattolica dei genitori di Alfie, e a tal proposito ha detto che “è importante che queste credenze siano considerate nell’ampia gamma di fattori rilevanti” in relazione agli “interessi superiori” di Alfie. Per questo il giudice Hayden ha consentito che nella documentazione del procedimento fosse inserito anche il passo riportato dal sig. Mylonas (che rappresenta la posizione dell’ospedale) che fa riferimento alla lettera del Papa a mons. Paglia. Il giudice la riporta perché, a suo parere, “La posizione della Chiesa cattolica romana è talvolta rappresentata in modo imprecisa nei casi relativi a queste difficili questioni etiche”. Ed è a questo punto che il giudice riporta un lungo passaggio della lettera, del quale riporto la parte saliente ai nostri fini: “Occorre quindi un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona”>.

Per leggere entrambi gli interventi nella loro integralità rimandiamo ai link già citati.

Stilum Curiae, che si è occupato qualche giorno fa del caso di Alfie, simile ahimè ad altri (Charlie Gard, Isaiah) in cui qualcuno di esterno, ospedali o giudici, decidono se si vive o si muore, vuole rilanciare le ansietà e le preoccupazioni espresse da molti. E chiede però che dalla Santa Sede venga una parola per negare che una strumentalizzazione così smaccata delle parole del Pontefice venga fatta passare come buona, per avvalorare una decisione che non viene dalla famiglia dell’interessato. Sappiamo che in queste ore questa stessa richiesta viene avanzata, personalmente, con telefonate e e-mail, al Pontefice. Il gruppo Facebook “Pray4Alfie” ha voluto postare un appello al Pontefice affinché intervenga. Ecco il link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1787672351537220&id=1785326571771798

Speriamo che il Vaticano dica, con chiarezza e ad alta voce: non uccidete Alfie, ma se lo fate, non sia in mio nome.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.